Napokba telhet, mire megérkezik a daru, amely ki tudja emelni a Hableány roncsát - mondta Hajdu János , a Terrorelhárítási Központ vezetője, az elsüllyedt hajótest kiemelésére irányuló munkálatok irányítója hétfőn sajtótájékoztatóján.

Hajdu azt mondta, felállították a TEK válságkezelő központját, és két lehetséges stratégiai irányt határoztak meg a mentésben, ezeken egymás mellett dolgoznak: az egyik szerint a hajó folyómederben marad, de felhozzák belőle a holttesteket, a másik szerint az egész hajótestet kiemelik.

Hajdu elmondta, nagyon nehezek a körülmények, a Duna vízállása most 517 centiméteres, a balesetkor 501 centiméteres volt, de a hajó 9 méteres mélységben fekszik. A Duna szélessége itt 453 méter, a vízhozam közel 5000 köbméter, a sodrás sebessége a pillérek között 4 m/s, a víz pedig 12-15 fokos, a látótávolság pedig 0 centiméter.

Hajdu elmondta, május 30-án este merültek le először a búvárok, de ez egy tesztmerülés volt, hogy megtudják, lehetséges-e egyáltalán bármilyen munkavégzés ilyen körülmények között. Arra jutottak, hogy mozogni is alig lehet a vízben, ugyanis a lemerülő búvár nem hogy munkát nem tudott végezni, de a létrát sem tudta elhagyni a sodrás miatt.

Másnap délután ismét lemerültek, egy másik irányból, a pillér árnyékából, de a búvár ekkor sem tudott semmilyen munkát végezni, vissza kellett térnie a felszínre.

Hajdu kitért arra is, hogy bár valóban történt egy rendkívüli esemény ekkor, a lemerült búvár nem volt életveszélyben. Mint mondta, a visszatérése közben a létrába beakadt valami, ez azonban nem a légzőcsöve volt, hanem a ruházat része, egy segédcső, amellyel a búvár felfújja a ruháját, ha kell. Mint mondta, ez az inflátor cső akadt be a létrába, de ilyenkor nincs életveszélyben a búvár, mert van levegője. Az adott esetben a merülésvezető elindította a mentőbúvárt, aki szintén nem tudta kiszabadítani a beakadt csövet, ezért ezt el kellett vágni.

© Fazekas István

Hajdu azt is elmondta, egy kivételével minden szükséges eszköz a helyszínen van, de várnak még egy 200 tonna teherbírású darura, a Clark Ádám darura. Ennek érkezése azonban napokon belül várható csak, mert amíg magas a vízállás, addig a daru nem tud eljönni a hidak alatt. A jelenleg a Dunán lévő Táncsics daru kisebb, ez csak 50 tonnát tud megemelni, a hajótest pedig 55 tonnás.

Hajdu hozzátette, mára csökkent a víz sebessége, de még mindig nehéz benne mozogni, viszont hétfőn is tartottak egy merülést, ekkor a búvár el is tudta hagyni a létrát, és megpróbálkozik a hajótest felderítésével. Mint mondta, ez már egy közös koreai-magyar merülés, amelynek során kötési és emelési pontokat keresnek és alakítanak ki. Ha közben holttesteket találnak, akkor mindent megtesznek, hogy a kegyeleti szempontokat szem előtt tartva hajtsák végre a műveletet.

Hajdu közölte, ha az időjárás és a folyó is megengedi, akkor mostantól naponta több merülést is végeznek majd, hogy minél hamarabb a felszínre hozzák a holttesteket, de a hajóroncsba nem fognak behatolni, ez szigorúan tilos és életveszélyes, ebben a koreaiak is egyetértenek. Azt is mondta, az a céljuk, hogy úgy emeljék meg a roncsot, hogy ne törjön ketté.

Azt is elmondta, az MTA, a BME, és még számos szervezet dolgozik a megoldáson, érkezett 27 koreai speciális búvár, osztrák szonár-technika, cseh speciális búvárok, a csehek víz alatti drónképességet is felajánlottak, Norvégiából pedig megérkezett az eddigi legnagyobb felbontású szonár, jelenleg a szonárképek és a GPS-koordináták alapján alakítják ki a lehetséges merülési pontokat. Hangsúlyozta, hogy nemzetközi csapat dolgozik a roncs kiemelésén.

© Fazekas István

A koreai katonai attasé, a műveletek irányítója koreai részről megköszönte a magyar kormánynak és a TEK igazgatójának a segítséget, és arra kérte a Duna mentén lakókat, hogy ha holttestet látnának a Dunában, azonnal jelentsék a hatóságoknak. Azt is mondta, tiszteletben tartja Hajdu döntését, hogy a roncsot kiemeljék, egyelőre felderítőmunka zajlik, de ha a körülmények javulnak, akkor a koreai búvárok akár be is néznének a hajótestbe.

A sajtótájékoztatón Gál Kristóf, a BRFK szóvivője ismertette a baleset körülményeit, eszerint a Hableány 7-8 másodperc alatt süllyedt el, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval.

Ismertetése szerint 21.15-kor érkezett az első állampolgári bejelentés a balesetről, de ugyanekkor már megérkeztek az első vízirendőrök a helyszínre, 21.19-kor pedig a bejelentésre már a rakpartra is megérkeztek a járőrök. Azt is elmondta, hogy az állampolgári bejelentésben megjelölt helyszín nem egyezett a baleset tényleges helyszínével. Elmondása szerint a mentésben 621 ember vett részt a magyar hatóságok részéről.

Megismételte, hogy a Hableányon tartózkodó 35 ember közül hét embert mentettek ki élve a folyóból, ők már mind elhagyták a kórházat. Emellett hét holttestet is kiemeltek a folyóból, ők is és a túlélők is koreai állampolgárok voltak. Gál azt mondta, a többi 21 embert eltűntként kezelik, őket jelenleg 158 rendőr keresi két helikopterrel és hajókkal. Hozzátette, a BRFK szakértők bevonásával nyomoz az ügyben.

A Viking Sigyn szállodahajó kapitányát őrizetbe vették, majd előzetesbe került.