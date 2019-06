Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e052996a-f812-4b4d-b8eb-e8c85e80d5ea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"José Antonio Reyes 35 évesesen halt meg autóbalesetben.","shortLead":"José Antonio Reyes 35 évesesen halt meg autóbalesetben.","id":"20190602_A_Liverpool_BLgyoztes_spanyolja_polojan_uzent_az_elhunyt_Reyesnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e052996a-f812-4b4d-b8eb-e8c85e80d5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1880c65-d47b-43fe-939a-61405c2fc282","keywords":null,"link":"/sport/20190602_A_Liverpool_BLgyoztes_spanyolja_polojan_uzent_az_elhunyt_Reyesnek","timestamp":"2019. június. 02. 12:28","title":"A Liverpool BL-győztes spanyolja pólóján üzent az elhunyt Reyesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823901ac-1799-4bfe-9b98-dc06b4031612","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Dobos Tamás kapta Genezis című alkotásért a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az operatőri munkát a középpontba helyező seregszemle elismeréseit szombaton adták át Szegeden.

","shortLead":"Dobos Tamás kapta Genezis című alkotásért a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az operatőri munkát...","id":"20190601_A_Genezis_kapta_a_Zsigmond_Vilmos_Nemzetkozi_Filmfesztival_fodijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=823901ac-1799-4bfe-9b98-dc06b4031612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8c69d5-8dd3-4862-913c-ffa07efa8d55","keywords":null,"link":"/kultura/20190601_A_Genezis_kapta_a_Zsigmond_Vilmos_Nemzetkozi_Filmfesztival_fodijat","timestamp":"2019. június. 01. 19:30","title":"A Genezis kapta a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0513e226-475b-4938-b50b-ff7091ee0cdf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fiatal kislányok sodródtak el a vízi játékon a tengerbe, a vízimentőknek kellett kimenteni őket.","shortLead":"Fiatal kislányok sodródtak el a vízi játékon a tengerbe, a vízimentőknek kellett kimenteni őket.","id":"20190603_Felfujhato_hattyun_sodort_el_a_szel_ket_otevest_Angliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0513e226-475b-4938-b50b-ff7091ee0cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c315ea5-43b5-4613-97fa-ca626b657866","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Felfujhato_hattyun_sodort_el_a_szel_ket_otevest_Angliaban","timestamp":"2019. június. 03. 11:31","title":"Felfújható hattyún sodort el a szél két ötévest Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa3bb1f-161b-4f54-ba89-45df6bc9ae1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jelentősen növelte árbevételét és adózott eredményét is a McDonald's Kft., amelyet idén vásárolt meg a Market Zrt.-ből ismert Scheer Sándor. ","shortLead":"Jelentősen növelte árbevételét és adózott eredményét is a McDonald's Kft., amelyet idén vásárolt meg a Market Zrt.-ből...","id":"20190602_Bejott_a_magyar_Meki_megvasarlasa_a_Market_Zrt_alapitovezerigazgatojanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa3bb1f-161b-4f54-ba89-45df6bc9ae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b40669-053d-46a8-bbfd-36163923cb28","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Bejott_a_magyar_Meki_megvasarlasa_a_Market_Zrt_alapitovezerigazgatojanak","timestamp":"2019. június. 02. 19:13","title":"Bejött a magyar Meki megvásárlása a Market Zrt. alapító-vezérigazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6c68aa-90c2-4bd6-a0ed-f80506871ef1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kúria helybenhagyta az első és a másodfokú bírói ítéletet.","shortLead":"A Kúria helybenhagyta az első és a másodfokú bírói ítéletet.","id":"20190603_Kuria_Lehet_Roganra_azt_mondani_hogy_bunozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6c68aa-90c2-4bd6-a0ed-f80506871ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80adafbf-6413-4af9-a8be-dcf8916d6e92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Kuria_Lehet_Roganra_azt_mondani_hogy_bunozo","timestamp":"2019. június. 03. 14:28","title":"Kúria: Lehet Rogánra azt mondani, hogy bűnöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nemcsak az Oppo áll jól a kijelző alá rejtett szelfikamera fejlesztésével, a Xiaomi is ott van már a célegyenesben.","shortLead":"A jelek szerint nemcsak az Oppo áll jól a kijelző alá rejtett szelfikamera fejlesztésével, a Xiaomi is ott van már...","id":"20190603_oppo_xiaomi_kijelzo_ala_tett_szelfikamera_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c761543-7c39-4fd4-935a-89018aeaf161","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_oppo_xiaomi_kijelzo_ala_tett_szelfikamera_okostelefon","timestamp":"2019. június. 03. 11:33","title":"Máris itt a válasz az Oppónak: a Xiaomi is kijelző alá tett kamerát villantott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8b1a0e-1244-4776-9fb5-0eb659f7ab40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az oroszok jelenlegi tervei szerint 2020-tól már csak az Északi Áramlaton át juthat gáz a közép-kelet-európai országokba. És jóval drágábban, mint most.","shortLead":"Az oroszok jelenlegi tervei szerint 2020-tól már csak az Északi Áramlaton át juthat gáz a közép-kelet-európai...","id":"20190603_orosz_gaz_dragabb_lesz_monopolium_Gazprom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff8b1a0e-1244-4776-9fb5-0eb659f7ab40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1a97fb-9412-4879-bdfa-76ba5453f392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_orosz_gaz_dragabb_lesz_monopolium_Gazprom","timestamp":"2019. június. 03. 10:48","title":"2020-tól lehet, hogy csak orosz gáz érkezhet hazánkba, jóval drágábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a2e4b1-ade4-440a-a5d7-49dd599b4720","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi azt állította, hogy az új Porsche Panamera Sport Turismóját a megrendelt opciók nélkül szállították.","shortLead":"A férfi azt állította, hogy az új Porsche Panamera Sport Turismóját a megrendelt opciók nélkül szállították.","id":"20190603_Athajtott_a_portaluvegen_az_elegedetlen_Porscheugyfel__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65a2e4b1-ade4-440a-a5d7-49dd599b4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f89f70-ee2e-4333-9c77-5f86a33750d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_Athajtott_a_portaluvegen_az_elegedetlen_Porscheugyfel__video","timestamp":"2019. június. 03. 14:50","title":"Áthajtott az autókereskedés portálüvegén az elégedetlen Porsche-ügyfél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]