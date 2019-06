Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2e0a5be-67d9-480f-a2bc-e4e269cdb3f0","c_author":"Péterfy Gergely","category":"kultura","description":"Úgy akart élni, ahogy az a tehetségének kijárt volna egy olyan világban, amilyet pályája elején még lehetségesnek tartott. Gyilkosa az a világ lett, amely lehetetlenné tette, hogy rangjához méltóan tudjon élni.","shortLead":"Úgy akart élni, ahogy az a tehetségének kijárt volna egy olyan világban, amilyet pályája elején még lehetségesnek...","id":"20190603_A_kolto_halalara__bucsu_Terey_Janostol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2e0a5be-67d9-480f-a2bc-e4e269cdb3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4701cf03-6aba-4da4-9551-6f2e823a36f1","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_A_kolto_halalara__bucsu_Terey_Janostol","timestamp":"2019. június. 03. 11:35","title":"Péterfy Gergely: A költő halálára – búcsú Térey Jánostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70089c3-e5e3-4066-a98b-ee6af83744f2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kezdődnek a szóbeli vizsgák, a küzdelem 186 helyszínen zajlik. Előbb az emelt szint jön.","shortLead":"Kezdődnek a szóbeli vizsgák, a küzdelem 186 helyszínen zajlik. Előbb az emelt szint jön.","id":"20190605_Nagyon_sok_diak_egy_dologra_gondol_matol_csak_jo_tetelt_huzzon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b70089c3-e5e3-4066-a98b-ee6af83744f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ad7a65-47ed-43e3-b4f6-34ecbaa21681","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Nagyon_sok_diak_egy_dologra_gondol_matol_csak_jo_tetelt_huzzon","timestamp":"2019. június. 05. 05:30","title":"Nagyon sok diák egy dologra gondol mától: csak jó tételt húzzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendszerváltás óta nem látott méretű tömegre számítanak Prágában a korrupciós botrányba keveredett milliárdos cseh miniszterelnök, Andrej Babis lemondásáért szervezett tüntetésen.","shortLead":"A rendszerváltás óta nem látott méretű tömegre számítanak Prágában a korrupciós botrányba keveredett milliárdos cseh...","id":"20190604_andrej_babis_tuntetes_csehorszag_praga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad641293-9db5-49e0-aefb-63cf7138f589","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_andrej_babis_tuntetes_csehorszag_praga","timestamp":"2019. június. 04. 18:45","title":"Százezren követelhetik a miniszterelnök lemondását Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36620b2-03c5-47ae-800b-b7a349e17218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nevében és céljában a Me Too mozgalomhoz hasonlító kezdeményezés indult Japánban a magas sarkú cipők kötelező viselése és a szexuális elnyomás ellen.","shortLead":"Nevében és céljában a Me Too mozgalomhoz hasonlító kezdeményezés indult Japánban a magas sarkú cipők kötelező viselése...","id":"20190603_Elindult_a_magassarkuellenes_mozgalom_Japanbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d36620b2-03c5-47ae-800b-b7a349e17218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63af1005-fcfd-47ef-8665-1b7b9261daa6","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Elindult_a_magassarkuellenes_mozgalom_Japanbol","timestamp":"2019. június. 03. 15:59","title":"Elindult a magassarkú-ellenes mozgalom Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új feladatot kapott, az MMA felügyelő testületében is részt vehet a romaügyi miniszterelnöki biztossága és a Polgári Magyarországért Alapítvány vezetése mellett.","shortLead":"Új feladatot kapott, az MMA felügyelő testületében is részt vehet a romaügyi miniszterelnöki biztossága és a Polgári...","id":"20190604_Ujabb_feladatot_kapott_Balog_Zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0f45d5-e93e-46f6-93ca-03cb89382b6d","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Ujabb_feladatot_kapott_Balog_Zoltan","timestamp":"2019. június. 04. 10:49","title":"Balog Zoltán a Magyar Művészeti Akadémiában tűnik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5290dbc-6f59-43ef-8f23-d6e17767d5a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP szóvivője is cáfolta, hogy a magyar képviselők nem indulhatnak tisztségekért a frakcióban. ","shortLead":"Az EPP szóvivője is cáfolta, hogy a magyar képviselők nem indulhatnak tisztségekért a frakcióban. ","id":"20190604_Szajer_En_dontottem_ugy_hogy_nem_indulok_a_nepparti_frakcio_alelnoksegeert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5290dbc-6f59-43ef-8f23-d6e17767d5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e359fe-4eef-4035-ac61-e7d68ef2496b","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Szajer_En_dontottem_ugy_hogy_nem_indulok_a_nepparti_frakcio_alelnoksegeert","timestamp":"2019. június. 04. 16:08","title":"Szájer: Én döntöttem úgy, hogy nem indulok a néppárti frakció alelnökségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba2542-2ede-42fe-ae01-2a3bb3980d37","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Őt Adonynál emelték ki. ","shortLead":"Őt Adonynál emelték ki. ","id":"20190605_Budapesttol_hatvan_kilometerre_talaltak_meg_a_hajobaleset_ujabb_aldozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccba2542-2ede-42fe-ae01-2a3bb3980d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2d2f14-7327-4149-bd84-619990890657","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Budapesttol_hatvan_kilometerre_talaltak_meg_a_hajobaleset_ujabb_aldozatat","timestamp":"2019. június. 05. 05:10","title":"Budapesttől hatvan kilométerre találták meg a hajóbaleset újabb áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58ad097-ad52-4c6a-9e2b-145b62031441","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a Digi magyar hálózatán belül, hanem a külföldi társszolgáltatók irányába is 0 forintos percdíjat vezet be a negyedik mobilszolgáltatóként múlt hétfőn piacra lépett vállalat.","shortLead":"Nem csak a Digi magyar hálózatán belül, hanem a külföldi társszolgáltatók irányába is 0 forintos percdíjat vezet be...","id":"20190604_digi_digimobil_0_forintos_percdij_halozaton_belul_telefonalas_kulfoldre_olaszorszag_romania_spanyolorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d58ad097-ad52-4c6a-9e2b-145b62031441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fda5fc2-5181-43ff-9539-c6cc5a7623ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_digi_digimobil_0_forintos_percdij_halozaton_belul_telefonalas_kulfoldre_olaszorszag_romania_spanyolorszag","timestamp":"2019. június. 04. 16:33","title":"Újabb 0 forintos percdíjat vezetett be a Digi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]