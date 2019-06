Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén a vasúti átjárókban történt baleseteket kivétel nélkül az autósok figyelmetlensége okozta, most ellenőrzésekkel készül a MÁV és a rendőrök.","shortLead":"Idén a vasúti átjárókban történt baleseteket kivétel nélkül az autósok figyelmetlensége okozta, most ellenőrzésekkel...","id":"20190606_Vasuti_atjaroknal_tart_ma_ellenorzeseket_a_MAV_es_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f82485a-63ad-4469-858f-c58b7d952e49","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_Vasuti_atjaroknal_tart_ma_ellenorzeseket_a_MAV_es_a_rendorseg","timestamp":"2019. június. 06. 05:17","title":"Vasúti átjáróknál tart ma ellenőrzéseket a MÁV és a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Semjén Zsolt által beterjesztett törvénymódosítási javaslat eltörli a teljes pornótilalmat is. ","shortLead":"A Semjén Zsolt által beterjesztett törvénymódosítási javaslat eltörli a teljes pornótilalmat is. ","id":"20190605_Kevesebb_hirado_tobb_bulvar_es_reklam__modosit_a_mediaszabalyozason_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b89b4a-94d0-4de7-8955-c6ed861e2bca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Kevesebb_hirado_tobb_bulvar_es_reklam__modosit_a_mediaszabalyozason_a_kormany","timestamp":"2019. június. 05. 17:13","title":"Kevesebb híradó, több bulvár és reklám – módosít a médiaszabályozáson a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087ec921-a62a-4efa-b4d4-f91b73a093b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple idei fejlesztői konferenciáján jelentette be Tim Cook, hogy hamarosan elérhetővé válik az Apple ID-val való bejelentkezés, ami megvédi a felhasználó adatait.","shortLead":"Az Apple idei fejlesztői konferenciáján jelentette be Tim Cook, hogy hamarosan elérhetővé válik az Apple ID-val való...","id":"20190607_ios13_sign_in_with_apple_funkcio_feltetel_es_ajanlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=087ec921-a62a-4efa-b4d4-f91b73a093b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5180170-942e-4a2a-9ca3-82ea04cad7d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_ios13_sign_in_with_apple_funkcio_feltetel_es_ajanlas","timestamp":"2019. június. 07. 13:03","title":"Jön az Apple ID-s bejelentkezés, azonban van itt egy kis bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967f2f97-5aa0-47e2-b23d-4123a3b09c70","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Így a Clark Ádám úszódaru hamarabb közelítheti meg helyszínt, és kezdheti meg a hajóroncs kiemelését.\r

","shortLead":"Így a Clark Ádám úszódaru hamarabb közelítheti meg helyszínt, és kezdheti meg a hajóroncs kiemelését.\r

","id":"20190606_Szlovak_segitseggel_gyorsitjak_a_Duna_apadasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=967f2f97-5aa0-47e2-b23d-4123a3b09c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0260f21-228d-4217-a2be-da4dafde9d83","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Szlovak_segitseggel_gyorsitjak_a_Duna_apadasat","timestamp":"2019. június. 06. 20:23","title":"Szlovák segítséggel gyorsítják a Duna apadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután hajója a Hableánnyal ütközött, Jurij C. a telefonjáról adatokat törölt az ügyészség szerint. ","shortLead":"Miután hajója a Hableánnyal ütközött, Jurij C. a telefonjáról adatokat törölt az ügyészség szerint. ","id":"20190606_dunai_hajobaleset_hableany_viking_sigyn_jurij_c_hollandia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed52ffe1-cb2f-43df-978f-41017a615441","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_dunai_hajobaleset_hableany_viking_sigyn_jurij_c_hollandia","timestamp":"2019. június. 06. 13:59","title":"Hivatalos: a Viking Sigyn kapitányának volt balesete Hollandiában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82376740-b3d2-455b-acf3-cfd2ab81cc07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Észtországban történt a baleset, amelynek során egy autós 260 km/h-s tempóval száguldott közúton, miközben az egészet megpróbálta megörökíteni.","shortLead":"Észtországban történt a baleset, amelynek során egy autós 260 km/h-s tempóval száguldott közúton, miközben az egészet...","id":"20190607_autos_video_lexus_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82376740-b3d2-455b-acf3-cfd2ab81cc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31843720-8378-4fb3-8d0c-7de30c88fff2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_autos_video_lexus_baleset","timestamp":"2019. június. 07. 10:48","title":"260 km/h-s tempónál filmezte magát a Lexusban, amikor beütött a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Somogy megyét elkapta a vihar szerdán délután. ","shortLead":"Somogy megyét elkapta a vihar szerdán délután. ","id":"20190605_Parkolobol_mentettek_autokat_a_tuzoltok_a_siofoki_viharban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41b64cb-0e6c-4e20-bec4-a1293595d0ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_Parkolobol_mentettek_autokat_a_tuzoltok_a_siofoki_viharban","timestamp":"2019. június. 05. 17:34","title":"Parkolóból mentettek autókat a tűzoltók a siófoki viharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A német kormány vizsgálja a fúzió lehetőségét. ","shortLead":"A német kormány vizsgálja a fúzió lehetőségét. ","id":"20190607_commerzbank_ing_osszeolvadas_nemet_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3791388d-06c6-4277-89a1-508d4623fb85","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_commerzbank_ing_osszeolvadas_nemet_kormany","timestamp":"2019. június. 07. 09:42","title":"Összeolvadhat a Commerzbankkal az ING","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]