Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fedélzeten egy felrobbant gázpalack maradványaira bukkantak.","shortLead":"A fedélzeten egy felrobbant gázpalack maradványaira bukkantak.","id":"20190611_Kigyulladt_egy_hajo_Sarudon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abcc584-1006-447c-94d9-00da6961581b","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Kigyulladt_egy_hajo_Sarudon","timestamp":"2019. június. 11. 05:28","title":"Kigyulladt egy hajó Sarudon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac80738-698f-473a-b2dd-10c0cc7360e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden hajnalban megkezdték a május 29-én balesetet szenvedett Hableány sétahajó kiemelését a Dunából. A művelet lépéseit folyamatosan frissülő galériánk fotóink is követheti.","shortLead":"Kedden hajnalban megkezdték a május 29-én balesetet szenvedett Hableány sétahajó kiemelését a Dunából. A művelet...","id":"20190611_Ime_a_Hableany_kiemelese_kepekben__folyamatosan_frissulo_galeri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cac80738-698f-473a-b2dd-10c0cc7360e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5b248b-edb4-4282-95f6-46c6f5aa8023","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Ime_a_Hableany_kiemelese_kepekben__folyamatosan_frissulo_galeri","timestamp":"2019. június. 11. 08:24","title":"Íme a Hableány kiemelése képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The Wall Street Journal információját a Központi Hírszerző Ügynökség egyelőre nem erősítette meg. ","shortLead":"A The Wall Street Journal információját a Központi Hírszerző Ügynökség egyelőre nem erősítette meg. ","id":"20190611_A_CIA_informatora_lehetett_Kim_Dzsong_Un_feltestvere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188802a2-a55f-4d1d-b7ba-5243bf67adbe","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_A_CIA_informatora_lehetett_Kim_Dzsong_Un_feltestvere","timestamp":"2019. június. 11. 05:13","title":"A CIA informátora lehetett Kim Dzsong Un féltestvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdecae0-0bfd-4bea-a44a-91b9b149e99f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a sztráda Balaton felé vezető oldalán, a 80-as kilométernél történt.","shortLead":"A baleset a sztráda Balaton felé vezető oldalán, a 80-as kilométernél történt.","id":"20190611_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_az_M7es_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffdecae0-0bfd-4bea-a44a-91b9b149e99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe06c37-f37c-4167-961e-6aea364bcb79","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2019. június. 11. 05:02","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75768d33-0edc-4331-9868-ca9ccf884d4c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Ez öt film egyetlen hétvégén majdnem 40 milliárd forintot hozott a konyhára az USA-ban.","shortLead":"Ez öt film egyetlen hétvégén majdnem 40 milliárd forintot hozott a konyhára az USA-ban.","id":"20190610_Sosem_volt_meg_ilyen_borzalmas_az_XMen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75768d33-0edc-4331-9868-ca9ccf884d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320f05fb-1ac8-459a-85b6-cd79905c9814","keywords":null,"link":"/kultura/20190610_Sosem_volt_meg_ilyen_borzalmas_az_XMen","timestamp":"2019. június. 10. 18:30","title":"Elvetemült szörnyetegek uralták a mozis toplistát (előzetesekkel)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cea44e-e5f3-4f12-b4de-6e198b221647","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A céldátum 2050.","shortLead":"A céldátum 2050.","id":"20190612_Nullara_csokkentenek_a_britek_az_uveghazhatasu_gazok_kibocsatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2cea44e-e5f3-4f12-b4de-6e198b221647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0e4905-e708-4919-a83c-4bc8b5db7baa","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_Nullara_csokkentenek_a_britek_az_uveghazhatasu_gazok_kibocsatast","timestamp":"2019. június. 12. 12:36","title":"Nullára csökkentenék a britek az üvegházhatású gázok kibocsátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae2e45d-0f28-408c-be63-c372d6acf857","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Légszennyezés ellen küzdő ötven aktivista tartotta fel az óriáshajót a németországi Kielben. ","shortLead":"Légszennyezés ellen küzdő ötven aktivista tartotta fel az óriáshajót a németországi Kielben. ","id":"20190611_Klimaaktivistak_akadalyoztak_meg_egy_oceanjaro_elindulasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae2e45d-0f28-408c-be63-c372d6acf857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeec4a8-0494-4daf-8355-366e1e09ebf9","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Klimaaktivistak_akadalyoztak_meg_egy_oceanjaro_elindulasat","timestamp":"2019. június. 11. 12:05","title":"Klímaaktivisták akadályozták meg egy óceánjáró elindulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A francia államfő szerint komolyan kell venni az emberek félelmét a technikai változásoktól és a munkahelyek csökkenésétől.","shortLead":"A francia államfő szerint komolyan kell venni az emberek félelmét a technikai változásoktól és a munkahelyek...","id":"20190611_Macron_Eddig_nem_sikerult_bizonyitanunk_hogy_a_muszaki_fejlodes_tarsadalmi_haladassal_jar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fdc92b-1110-402f-bc3b-f4cbd4506b0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190611_Macron_Eddig_nem_sikerult_bizonyitanunk_hogy_a_muszaki_fejlodes_tarsadalmi_haladassal_jar","timestamp":"2019. június. 11. 19:56","title":"Macron: Eddig nem sikerült bizonyítanunk, hogy a műszaki fejlődés társadalmi haladással jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]