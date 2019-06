Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b67bb7d0-edab-48f7-852e-6cf1b2b18d73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A múlt héten zajlott egy országos közlekedési razzia az utakon, ahol az ittasságot és a kábítószerek használatát szondázták.","shortLead":"A múlt héten zajlott egy országos közlekedési razzia az utakon, ahol az ittasságot és a kábítószerek használatát...","id":"20190613_tispol_bodult_drog_ittas_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b67bb7d0-edab-48f7-852e-6cf1b2b18d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93192d78-4c5e-491a-8949-a0e53742d14b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_tispol_bodult_drog_ittas_sofor","timestamp":"2019. június. 13. 09:15","title":"Közel 400 ittas vagy bódult autós kaptak el a múlt heti razziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonsági főnök szerint zavarta a köztévé működését, hogy az ellenzéki képviselők bent tartózkodtak a jogosulatlan belépést követően bármelyik MTVA-s helyiségben, ahonnan deklaráltan a reggeli órákban vagy a rádióba, vagy a tévébe akartak bemenni.","shortLead":"A biztonsági főnök szerint zavarta a köztévé működését, hogy az ellenzéki képviselők bent tartózkodtak a jogosulatlan...","id":"20190613_Ellenzekiek_a_kozteve_epuleteben_vallomast_tett_az_MTVA_biztonsagi_fonoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa55997-239e-42fe-b640-63f6e2937d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Ellenzekiek_a_kozteve_epuleteben_vallomast_tett_az_MTVA_biztonsagi_fonoke","timestamp":"2019. június. 13. 08:28","title":"Ellenzékiek a köztévé épületében: vallomást tett az MTVA biztonsági főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Érdemes kivárni péntekig a tankolással, ha lehet.","shortLead":"Érdemes kivárni péntekig a tankolással, ha lehet.","id":"20190612_Ujra_hatalmasat_csokken_az_uzemanyagok_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d326b27c-8cff-4a18-a995-de9eea5fb0c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Ujra_hatalmasat_csokken_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2019. június. 12. 16:23","title":"Újra hatalmasat csökken az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11585c7-1513-467c-985e-a09821e222d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt hosszú életű. Az ok: jogszerűtlen adatkezelés.