[{"available":true,"c_guid":"7fdaf9c1-7d4d-4f09-b676-0d7bb5f85cec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szlovákiai gépipari cégnél történt lövöldözés.","shortLead":"Egy szlovákiai gépipari cégnél történt lövöldözés.","id":"20190617_Ertekezlet_kozben_fejbe_lotte_a_fonoket_majd_magaval_is_vegzett_egy_ferfi_Mariatolgyesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fdaf9c1-7d4d-4f09-b676-0d7bb5f85cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b56b51-24df-4def-bbbf-feb479287827","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Ertekezlet_kozben_fejbe_lotte_a_fonoket_majd_magaval_is_vegzett_egy_ferfi_Mariatolgyesen","timestamp":"2019. június. 17. 15:44","title":"Értekezlet közben fejbe lőtte a főnökét, majd magával is végzett egy férfi Máriatölgyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff9aae-58e1-4402-b469-4340b2007597","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy port kavart egy múlt heti eset, amikor egy állatkerti látogató agyonütött egy teknőst Budapesten. A hírek szerint...","id":"20190617_teknos_tojas_vedett_allat_florida","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff9aae-58e1-4402-b469-4340b2007597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61578a44-ca50-4aee-9faf-694cb1d41dea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_teknos_tojas_vedett_allat_florida","timestamp":"2019. június. 17. 21:03","title":"Téved, ha azt hiszi, csak a magyarok közt akad olyan, aki bántja a teknősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1a10c3-7094-44fd-ae73-8c6233c7de37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érkezik az előzménykönyv, Suzanne Collins az eredeti trilógia időpontjától számítva 64 évet utazik vissza.","shortLead":"Érkezik az előzménykönyv, Suzanne Collins az eredeti trilógia időpontjától számítva 64 évet utazik vissza.","id":"20190617_Vegre_megtudjuk_mi_volt_az_Ehezok_Viadala_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd1a10c3-7094-44fd-ae73-8c6233c7de37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f944a28e-0bd3-451d-abc5-f1c2b420a7a3","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Vegre_megtudjuk_mi_volt_az_Ehezok_Viadala_elott","timestamp":"2019. június. 17. 15:51","title":"Végre megtudjuk, mi volt az Éhezők Viadala előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerinte a lap újságírói a nép ellenségei.","shortLead":"Szerinte a lap újságírói a nép ellenségei.","id":"20190616_Trump_virtualis_hazaarulas_The_New_York_Times","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900bf95d-4cee-4720-bcd5-65c840be19fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Trump_virtualis_hazaarulas_The_New_York_Times","timestamp":"2019. június. 16. 09:48","title":"Trump \"virtuális hazaárulással\" vádolta meg a The New York Timest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápa már utalt rá: nyitott arra, hogy így enyhítsék a paphiányt a ritkán lakott térségekben.","shortLead":"Ferenc pápa már utalt rá: nyitott arra, hogy így enyhítsék a paphiányt a ritkán lakott térségekben.","id":"20190617_Nos_ferfiakat_is_felszentelhetnek_olyan_keves_a_pap_az_Amazonas_regioban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be25e478-a185-42aa-9c71-37288916f29e","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Nos_ferfiakat_is_felszentelhetnek_olyan_keves_a_pap_az_Amazonas_regioban","timestamp":"2019. június. 17. 14:37","title":"Nős férfiakat is felszentelhetnek, olyan kevés a pap az Amazonas vidékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A börtönéveiről fog vicceskedve mesélni egy stand-up show keretében Ambrus Attila. 