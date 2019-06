Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32adf24a-9bfd-4581-b6bb-b93ef0f720d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alex Fernst személyes szálak is fűzik a sorozathoz. ","shortLead":"Alex Fernst személyes szálak is fűzik a sorozathoz. ","id":"20190617_Csernobil_atomkatasztrofa_Alex_Ferns_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32adf24a-9bfd-4581-b6bb-b93ef0f720d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89e689-698f-425b-b71f-f2dae2536a06","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Csernobil_atomkatasztrofa_Alex_Ferns_sorozat","timestamp":"2019. június. 17. 12:03","title":"A Csernobil színésze szerint az atomkatasztrófa miatt halhatott meg a nagybátyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05f1d5a-9c11-4940-b8fe-88846c0a753d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem teljesített jól az Uma Thurman nevével fémjelzett Netflix-sorozat, a Chambers, így az nem folytatódhat. ","shortLead":"Nem teljesített jól az Uma Thurman nevével fémjelzett Netflix-sorozat, a Chambers, így az nem folytatódhat. ","id":"20190619_Egy_evad_utan_szamuzte_egy_Uma_Thurmansorozatot_a_Netflix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d05f1d5a-9c11-4940-b8fe-88846c0a753d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1dc6a3d-bbca-4c56-9872-3c4ce986716a","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_Egy_evad_utan_szamuzte_egy_Uma_Thurmansorozatot_a_Netflix","timestamp":"2019. június. 19. 10:10","title":"Egy évad után száműzött egy Uma Thurman-sorozatot a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e004533-3d77-464a-aee6-c52f1f604216","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas internetes karriert futott be a videó, amelyből kiderül: eddig rosszul pucoltuk a fokhagymát.","shortLead":"Hatalmas internetes karriert futott be a videó, amelyből kiderül: eddig rosszul pucoltuk a fokhagymát.","id":"20190618_Ha_mindig_is_kinlodott_a_fokhagyma_hamozasaval_ezt_latnia_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e004533-3d77-464a-aee6-c52f1f604216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d874fc-68e7-4c27-887f-ee994a001aac","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Ha_mindig_is_kinlodott_a_fokhagyma_hamozasaval_ezt_latnia_kell","timestamp":"2019. június. 18. 13:04","title":"Ha mindig is kínlódott a fokhagyma hámozásával, ezt látnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b2497f-d55b-42f5-90af-0f086f8562d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alap 8-asnál kettővel több ajtóval és 2+2 helyett 4+1 személyes kivitelben támad az újdonság. ","shortLead":"Az alap 8-asnál kettővel több ajtóval és 2+2 helyett 4+1 személyes kivitelben támad az újdonság. ","id":"20190619_hivatalos_lelepleztek_a_bmw_8_gran_coupet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57b2497f-d55b-42f5-90af-0f086f8562d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea122cf6-a97e-4358-b387-9399168d9613","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_hivatalos_lelepleztek_a_bmw_8_gran_coupet","timestamp":"2019. június. 19. 11:21","title":"Hivatalos: leleplezték a BMW 8 Gran Coupét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff694611-b544-40d8-bdc0-ff731abd64bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Családja, barátai, költők, írók kísérték utolsó útjára kedden délután a Farkasréti temetőben a 48 éves korában elhunyt Térey Jánost. ","shortLead":"Családja, barátai, költők, írók kísérték utolsó útjára kedden délután a Farkasréti temetőben a 48 éves korában elhunyt...","id":"20190618_Vegso_bucsut_vettek_Terey_Janostol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff694611-b544-40d8-bdc0-ff731abd64bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c008722d-70eb-420c-ab81-1814e06e6927","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Vegso_bucsut_vettek_Terey_Janostol","timestamp":"2019. június. 18. 17:03","title":"Végső búcsút vettek Térey Jánostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedd délelőtt bemutatta régóta várt saját virtuális pénzét a Facebook. \"Egy új kriptovaluta, ami mindannyiunk számára jobbá teszi a pénzt\" – írják.","shortLead":"Kedd délelőtt bemutatta régóta várt saját virtuális pénzét a Facebook. \"Egy új kriptovaluta, ami mindannyiunk számára...","id":"20190618_facebook_penz_libra_kriptovaluta_digitalis_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102efdd4-fd50-4819-a9e2-6481e6417cac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_facebook_penz_libra_kriptovaluta_digitalis_penz","timestamp":"2019. június. 18. 11:33","title":"Itt a Facebook saját pénze, a Libra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7797df0-7c54-45ab-b8f8-e383ca265ed6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megtalálták a holttestét annak a bűvésznek, aki Houdini egyik híres mutatványát próbálta megismételni. ","shortLead":"Megtalálták a holttestét annak a bűvésznek, aki Houdini egyik híres mutatványát próbálta megismételni. ","id":"20190618_Belehalt_a_mutatvanyba_a_lelancolva_folyoba_merulo_indiai_szabadulomuvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7797df0-7c54-45ab-b8f8-e383ca265ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8606ab82-1830-4b87-be2c-b91da63d1de6","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Belehalt_a_mutatvanyba_a_lelancolva_folyoba_merulo_indiai_szabadulomuvesz","timestamp":"2019. június. 18. 07:40","title":"Belehalt a mutatványba a leláncolva folyóba merülő indiai szabadulóművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f6e4ff-5dba-4f8e-926a-8d3bdf98bb0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök hét percen belül elfogták a rablót. ","shortLead":"A rendőrök hét percen belül elfogták a rablót. ","id":"20190618_Videon_ahogy_kirabolnak_egy_Prater_utcai_dohanyboltot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f6e4ff-5dba-4f8e-926a-8d3bdf98bb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0588d0-a076-4c69-b7ed-f25ae7b26369","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Videon_ahogy_kirabolnak_egy_Prater_utcai_dohanyboltot","timestamp":"2019. június. 18. 09:10","title":"Videón, ahogy kirabolnak egy Práter utcai dohányboltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]