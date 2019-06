Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a657e38-3941-4311-83ff-2630aee4b1f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bahreinben nemrég még csak tervezgették, hogy víz alatti kalandparkot létesítenek búvároknak, mostanra viszont már a legfőbb látványosság, a Boeing 747-es is látható a helyszínen.","shortLead":"Bahreinben nemrég még csak tervezgették, hogy víz alatti kalandparkot létesítenek búvároknak, mostanra viszont már...","id":"20190624_boeing_747_divebahrain_latvanyossag_elsullyesztett_repulogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a657e38-3941-4311-83ff-2630aee4b1f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d8f6e4-0e6a-4709-8062-b0658209705e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_boeing_747_divebahrain_latvanyossag_elsullyesztett_repulogep","timestamp":"2019. június. 24. 09:33","title":"A nap videója: Így néz ki a víz alatt az elsüllyesztett Boeing 747-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik helyi elnöke a közös jelölt.","shortLead":"A Jobbik helyi elnöke a közös jelölt.","id":"20190623_Nagykoroson_is_osszefogott_az_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1a7b06-c24f-4769-9f23-8c620e6ad34e","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Nagykoroson_is_osszefogott_az_ellenzek","timestamp":"2019. június. 23. 11:55","title":"Nagykőrösön is összefogott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb71c25-c959-4590-9422-82663e64f015","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson volt brit külügyminiszter szombaton megerősítette azt a véleményét, hogy a jelenleg érvényes október 31-i határnapig végrehajtható a Brexit. Jeremy Hunt, a külügyi tárca jelenlegi vezetője ugynakkor kijelentette: ha a Konzervatív Párt tagjai \"nem a megfelelő személyt\" választják, abból \"katasztrófa\" lehet.","shortLead":"Boris Johnson volt brit külügyminiszter szombaton megerősítette azt a véleményét, hogy a jelenleg érvényes október 31-i...","id":"20190622_Boris_Johnson_Oktober_31ig_osszejohet_a_Brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb71c25-c959-4590-9422-82663e64f015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96a016f-c51f-4a8a-b766-5da326a129b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Boris_Johnson_Oktober_31ig_osszejohet_a_Brexit","timestamp":"2019. június. 22. 20:05","title":"Boris Johnson: Október 31-ig összejöhet a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7149f9e-ae5e-437f-8b2c-f619bf9bbcd5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A hvg.hu megszerzett egy titkos Emmi-előterjesztést, amelyben összeszedték a Magyarságkutató Intézet „többletigényeit”.","shortLead":"A hvg.hu megszerzett egy titkos Emmi-előterjesztést, amelyben összeszedték a Magyarságkutató Intézet „többletigényeit”.","id":"20190624_kasler_miklos_magyarsagkutato_intezet_tervek_eloterjesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7149f9e-ae5e-437f-8b2c-f619bf9bbcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13256d6a-9bad-437a-a47f-f413a17a9137","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_kasler_miklos_magyarsagkutato_intezet_tervek_eloterjesztes","timestamp":"2019. június. 24. 06:30","title":"Káslerék milliárdos javaslata: 2 új múzeum és 650 ezres bér a magyarságkutatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentős fordulat történt a törökországi belpolitikában, miután a vasárnapi megismételt isztambuli polgármesteri választáson a voksok majdnem teljes feldolgozása után győzött Ekrem Imamoglu ellenzéki jelölt.","shortLead":"Jelentős fordulat történt a törökországi belpolitikában, miután a vasárnapi megismételt isztambuli polgármesteri...","id":"20190623_Imamoglu_gyozott_Yildirim_gratulalt_Erdogan_elvesztette_Isztambult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7908be35-2ddb-47b3-9285-3987a54ca242","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Imamoglu_gyozott_Yildirim_gratulalt_Erdogan_elvesztette_Isztambult","timestamp":"2019. június. 23. 19:48","title":"Imamoglu győzött, Yildirim gratulált, Erdogan elvesztette Isztambult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20946d92-75e5-4057-a14b-25840a2c01e2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Járványügyi vizsgálatot folytat a Baranya Megyei Kormányhivatal, mert az elmúlt napokban sokan rosszul lettek az orfűi Fishing on Orfű fesztiválon egy feltehetően szennyezett vizű forrás vize miatt. ","shortLead":"Járványügyi vizsgálatot folytat a Baranya Megyei Kormányhivatal, mert az elmúlt napokban sokan rosszul lettek az orfűi...","id":"20190622_Jarvanyugyi_vizsgalat_indult_az_orfui_megbetegedesek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20946d92-75e5-4057-a14b-25840a2c01e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d34fc2-ec79-470a-87fa-c4a6c484f180","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Jarvanyugyi_vizsgalat_indult_az_orfui_megbetegedesek_miatt","timestamp":"2019. június. 22. 18:24","title":"Járványügyi vizsgálat indult az orfűi megbetegedések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70b5254-5515-4a40-97ad-94d26a82fda3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190622_Jotekonysagi_gurulas_az_esztergomi_korhazert_motoroztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d70b5254-5515-4a40-97ad-94d26a82fda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd34710-be89-4837-89bf-9da9ad55985b","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Jotekonysagi_gurulas_az_esztergomi_korhazert_motoroztak","timestamp":"2019. június. 22. 19:18","title":"Jótékonysági gurulás: az esztergomi kórházért motoroztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hangoskodás, csörömpölés, minden volt, a veszekedés pedig az országos lapok címlapjaira került. ","shortLead":"Hangoskodás, csörömpölés, minden volt, a veszekedés pedig az országos lapok címlapjaira került. ","id":"20190623_Latvanyosan_bezuhant_Boris_Johnson_tamogatottsaga_a_penteki_csaladi_balhe_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e5bba3-7251-497e-b112-368c95696515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Latvanyosan_bezuhant_Boris_Johnson_tamogatottsaga_a_penteki_csaladi_balhe_miatt","timestamp":"2019. június. 23. 13:14","title":"Látványosan bezuhant Boris Johnson támogatottsága a pénteki családi balhé miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]