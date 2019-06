Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon nagyjából 500 Boeing 737 MAX várakozik a földön, hogy kijavítsák bennük a végzetes hibát. Ebből nagyjából 100 került a cég seattle-i gyárához.","shortLead":"A világon nagyjából 500 Boeing 737 MAX várakozik a földön, hogy kijavítsák bennük a végzetes hibát. Ebből nagyjából 100...","id":"20190625_boeing_737_max_repulogep_washington","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bb08db-f150-4f7b-ba1c-a095effbe526","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_boeing_737_max_repulogep_washington","timestamp":"2019. június. 25. 09:33","title":"Már a parkoló is tele van a hibás Boeing-gépekkel a cég gyáránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80392133-39ef-482a-8cd0-502678882e69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két olyan hely is van az országban, ahol többek szerint hazánk középpontja helyezkedik el. Ez azonban tévedés, a földrajzi középpont egész máshol van.","shortLead":"Két olyan hely is van az országban, ahol többek szerint hazánk középpontja helyezkedik el. Ez azonban tévedés...","id":"20190625_magyarorszag_kozepe_hol_van_hernad_pusztavacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80392133-39ef-482a-8cd0-502678882e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f76585-bccb-47c5-9293-09fdcef53972","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_magyarorszag_kozepe_hol_van_hernad_pusztavacs","timestamp":"2019. június. 25. 16:03","title":"Tévedésben élnek a magyarok, máshol van az ország közepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kutatás szerint minél nagyobb a csábítás, annál becsületesebbek vagyunk. ","shortLead":"Egy kutatás szerint minél nagyobb a csábítás, annál becsületesebbek vagyunk. ","id":"20190626_Minel_tobb_penz_van_benne_annal_inkabb_visszaadjuk_a_talalt_tarcakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e703deab-87ac-4c9d-a158-a2be743c2f00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Minel_tobb_penz_van_benne_annal_inkabb_visszaadjuk_a_talalt_tarcakat","timestamp":"2019. június. 26. 12:07","title":"Minél több pénz van benne, annál inkább visszaadjuk a talált tárcákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cbf4d9-d79b-4693-878b-49d7bcd3a8cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lecsap a Rail Action Day Active Shield az ország vasútjain.\r

\r

","shortLead":"Lecsap a Rail Action Day Active Shield az ország vasútjain.\r

\r

","id":"20190625_Akcioba_lepnek_orszagszerte_a_vasuti_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4cbf4d9-d79b-4693-878b-49d7bcd3a8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b559426-dd6b-4633-b38b-4ac385ff21d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Akcioba_lepnek_orszagszerte_a_vasuti_rendorok","timestamp":"2019. június. 25. 13:49","title":"Akcióba lépnek országszerte a vasúti rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3117a42-b17f-44f1-b105-9889c1f540ef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Magányos tudósként próbál az Északi-sarkvidékről kapcsolatba lépni egy űrhajóval.","shortLead":"Magányos tudósként próbál az Északi-sarkvidékről kapcsolatba lépni egy űrhajóval.","id":"20190625_George_Clooney_filmet_rendez_a_Netflixnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3117a42-b17f-44f1-b105-9889c1f540ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc769472-43f8-438a-999b-e794df5c0346","keywords":null,"link":"/kultura/20190625_George_Clooney_filmet_rendez_a_Netflixnek","timestamp":"2019. június. 25. 11:17","title":"George Clooney filmet rendez a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fe3376-1502-4cf3-a479-a259f5694190","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rollerezőkre is vonatkozó szabályozást dolgozott ki a szlovák belügyminisztérium, de a mobilozó autósok is komolyabb büntetésre számíthatnak - írja az Új Szó.","shortLead":"A rollerezőkre is vonatkozó szabályozást dolgozott ki a szlovák belügyminisztérium, de a mobilozó autósok is komolyabb...","id":"20190625_Megbuntethetik_a_szabalytalanul_rollerezoket_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58fe3376-1502-4cf3-a479-a259f5694190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fae620e-931e-4e2a-8e52-6850e7e16d8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_Megbuntethetik_a_szabalytalanul_rollerezoket_Szlovakiaban","timestamp":"2019. június. 25. 07:59","title":"A rollerezőkre és az autósokra is szigorúbb szabályok várnak Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországról szóló rész ugyan elkészült, de annak közzétételére nem adott engedélyt a kormány. Fehéroroszország szintén nem járult hozzá.","shortLead":"A Magyarországról szóló rész ugyan elkészült, de annak közzétételére nem adott engedélyt a kormány. Fehéroroszország...","id":"20190625_Nem_engedte_a_kormany_hogy_kozzetegyek_az_orszag_korrupcios_helyzetet_vizsgalo_jelentest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389dc88b-8230-471c-8223-5fe0210e6c19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Nem_engedte_a_kormany_hogy_kozzetegyek_az_orszag_korrupcios_helyzetet_vizsgalo_jelentest","timestamp":"2019. június. 25. 17:24","title":"Nem engedte a kormány, hogy közzétegyék az ország korrupciós helyzetét vizsgáló jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b87c5a-c8ad-4f15-8df6-f4866ab5f706","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Büntetést is kaptak az eredeti \"restaurátorok\". ","shortLead":"Büntetést is kaptak az eredeti \"restaurátorok\". ","id":"20190625_Sikerult_kijavitani_a_korhintasra_restauralt_spanyol_Szent_Gyorgyszobrot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83b87c5a-c8ad-4f15-8df6-f4866ab5f706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9369fafa-f833-462f-8ef7-8fb0c8c660e7","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Sikerult_kijavitani_a_korhintasra_restauralt_spanyol_Szent_Gyorgyszobrot","timestamp":"2019. június. 25. 12:17","title":"Sikerült kijavítani a körhintásra restaurált spanyol Szent György-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]