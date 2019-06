Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fahidi Éva holokauszttúlélő osztotta meg megrázó videóját Facebookon, amelyben az Auschwitz-Birkenauba tartó transzport 3 napjára emlékezik. ","shortLead":"Fahidi Éva holokauszttúlélő osztotta meg megrázó videóját Facebookon, amelyben az Auschwitz-Birkenauba tartó transzport...","id":"20190627_Szomoru_evfordulo_75_eve_ezen_a_napon_indult_el_a_vonat_Debrecenbol_Auschwitzba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4132e8-1ddf-4f26-bb00-78ff54a3a682","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Szomoru_evfordulo_75_eve_ezen_a_napon_indult_el_a_vonat_Debrecenbol_Auschwitzba","timestamp":"2019. június. 27. 15:18","title":"\"A csecsemők hamar kiszáradtak\" – 75 éve ezen a napon indult el a vonat Debrecenből Auschwitzba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte 700 ezer ember hal meg évente antibiotikum-rezisztens fertőzések következtében, közülük több mint 30 ezer Európában. Ha nem történik változás, pesszimista becslések szerint ez a szám 2050-re 10 millióra emelkedhet, a világ vezető halálokai közé emelve az antibiotikum-rezisztenciát.","shortLead":"Világszerte 700 ezer ember hal meg évente antibiotikum-rezisztens fertőzések következtében, közülük több mint 30 ezer...","id":"20190626_antibiotikum_rezisztencia_panrezisztens_bakterium_multirezisztens_bakterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd065d23-aec6-48b3-a1d6-ffe6e6bfe69f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_antibiotikum_rezisztencia_panrezisztens_bakterium_multirezisztens_bakterium","timestamp":"2019. június. 26. 16:03","title":"A legkisebb fertőzésbe is belehalhatunk, ha nem szorul vissza az antibiotikum-használat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81906559-aa95-40aa-b258-7d783c6e35e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kivitelezési munkák során az bicikliút mellet a hidak és a part menti környezet is megújul.","shortLead":"A kivitelezési munkák során az bicikliút mellet a hidak és a part menti környezet is megújul.","id":"20190627_kerekparut_budapest_30_kilometer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81906559-aa95-40aa-b258-7d783c6e35e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdaacb5-8259-4185-8f4b-12d9a53ee10a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_kerekparut_budapest_30_kilometer","timestamp":"2019. június. 27. 09:24","title":"30 kilométeres kerékpárút épül Angyalföldtől Rákoskeresztúrig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Másfél milliárd forintos kárt okoztak a viharok június közepén, de volt már rosszabb nyarunk is.","shortLead":"Másfél milliárd forintos kárt okoztak a viharok június közepén, de volt már rosszabb nyarunk is.","id":"20190627_Mabisz_viharkar_biztositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00b183d-7830-4c0d-9627-d2660db54724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Mabisz_viharkar_biztositas","timestamp":"2019. június. 27. 17:27","title":"Tetemes károkat okoztak a júniusi viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkerülhetetlen volt a beavatkozás.","shortLead":"Elkerülhetetlen volt a beavatkozás.","id":"20190626_Laar_Andras_mutet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8133fd-7182-42c7-8244-6cf668aeff04","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Laar_Andras_mutet","timestamp":"2019. június. 26. 15:54","title":"Megműtötték Laár Andrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02482daf-0a73-4033-b22b-92c00c1eedcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Se telefon, se Facebook-oldal - szőrén-szálán eltűnt a Cryo-Save.","shortLead":"Se telefon, se Facebook-oldal - szőrén-szálán eltűnt a Cryo-Save.","id":"20190627_Rejtelyes_modon_eltunt_az_egyik_legnagyobb_magyar_ossejtbank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02482daf-0a73-4033-b22b-92c00c1eedcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96c6fb1-1d36-4151-a072-8cea8379a826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Rejtelyes_modon_eltunt_az_egyik_legnagyobb_magyar_ossejtbank","timestamp":"2019. június. 27. 20:20","title":"Rejtélyes módon eltűnt az egyik legnagyobb magyar őssejtbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő hónapokban a Felfedezés oldalon is megjelennek majd a reklámok, az IGTV-n pedig már mától látni lehet a hirdetéseket.","shortLead":"A következő hónapokban a Felfedezés oldalon is megjelennek majd a reklámok, az IGTV-n pedig már mától látni lehet...","id":"20190626_instagram_reklam_hirdetes_felfedezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85f3d92-cf8c-4112-a5cc-e806b5d3dc0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_instagram_reklam_hirdetes_felfedezes","timestamp":"2019. június. 26. 17:33","title":"Készüljön: még több reklám jön az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f22c31-c7f9-4269-8b70-1f17da837c0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A VOLT első teljes napján, szerdán Dömötör Csaba, a Miniszterelnökségi Kabinetiroda parlamenti államtitkára tartott sajtótájékoztatót a soproni Fő téren. Korábban a kormány egymilliárd forintos támogatást adott a fesztivál új területének fejlesztésére. ","shortLead":"A VOLT első teljes napján, szerdán Dömötör Csaba, a Miniszterelnökségi Kabinetiroda parlamenti államtitkára tartott...","id":"20190627_A_fesztivalnagyhatalomma_nott_Magyarorszagrol_tartott_sajtotajekoztatot_a_kormany_a_VOLT_fesztival_kozeleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66f22c31-c7f9-4269-8b70-1f17da837c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c771d3d1-672f-455b-88cb-16f61773858f","keywords":null,"link":"/elet/20190627_A_fesztivalnagyhatalomma_nott_Magyarorszagrol_tartott_sajtotajekoztatot_a_kormany_a_VOLT_fesztival_kozeleben","timestamp":"2019. június. 27. 10:30","title":"A fesztiváltámogató kormány reklámozta magát a VOLT közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]