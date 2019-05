Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most az édesanyját mutatta be a bulvárnak.","shortLead":"Most az édesanyját mutatta be a bulvárnak.","id":"20190504_Novak_Katalin_uj_szintre_emelte_a_csalad_reklamozasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22edd411-4a6b-4fd0-9a08-07a28e7b9ba6","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Novak_Katalin_uj_szintre_emelte_a_csalad_reklamozasat","timestamp":"2019. május. 04. 07:32","title":"Novák Katalin új szintre emelte a család reklámozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a442f45d-5298-4ebd-8cd4-948eed759aaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kurdok és 2011 óta létrehozott autonóm területeik nem fogadják el a szír kormányerők ajánlatát, hogy utóbbiak visszavegyék az eredetileg egységes szír ellenőrzés alatt álló területeket.","shortLead":"A kurdok és 2011 óta létrehozott autonóm területeik nem fogadják el a szír kormányerők ajánlatát, hogy utóbbiak...","id":"20190503_Kurdkormany_konfliktus__erik_egy_ujabb_polgarhaboru_Sziriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a442f45d-5298-4ebd-8cd4-948eed759aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621bc019-0a09-4a0e-b8b8-ee52f4a7ff95","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Kurdkormany_konfliktus__erik_egy_ujabb_polgarhaboru_Sziriaban","timestamp":"2019. május. 03. 18:40","title":"Kurd-kormány konfliktus – érik egy újabb polgárháború Szíriában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c0983a7-67cb-4b44-8a3f-b1f7dcaac0e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lelkesednek a néppárti politikusok Orbán Viktor ötletétől, amely szerint közeledniük kellene a szélsőjobbhoz. ","shortLead":"Nem lelkesednek a néppárti politikusok Orbán Viktor ötletétől, amely szerint közeledniük kellene a szélsőjobbhoz. ","id":"20190503_Merkel_maris_visszadobta_Orban_javaslatat_Salviniekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c0983a7-67cb-4b44-8a3f-b1f7dcaac0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1644b150-692c-4d21-8699-8ca7cd3ef8ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Merkel_maris_visszadobta_Orban_javaslatat_Salviniekrol","timestamp":"2019. május. 03. 14:14","title":"Merkel máris visszadobta Orbán javaslatát Salviniékről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha ön perfekt beszél ukránul, oroszul és angolul, képes 24 órát is dolgozni, ha kell, van közéleti vagy újságírói tapasztalata, és persze önbizalma, akkor jelentkezhet az új ukrán elnök szóvivőjének.\r

\r

","shortLead":"Ha ön perfekt beszél ukránul, oroszul és angolul, képes 24 órát is dolgozni, ha kell, van közéleti vagy újságírói...","id":"20190503_Munkat_keres_Tudunk_egy_allast_az_ukran_elnoknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff6ed73-63ef-40a1-91d1-d2118b67e96a","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Munkat_keres_Tudunk_egy_allast_az_ukran_elnoknel","timestamp":"2019. május. 03. 21:14","title":"Munkát keres? Tudunk egy állást az ukrán elnöknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efce6d2-2ff4-4b06-98b7-18ce0cdf622f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem véletlen, hogy épp most hívták meg Washingtonba a magyar miniszterelnököt. ","shortLead":"Nem véletlen, hogy épp most hívták meg Washingtonba a magyar miniszterelnököt. ","id":"20190503_Gaz_es_fegyvervasarlassal_kedveskedhet_Trumpnak_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7efce6d2-2ff4-4b06-98b7-18ce0cdf622f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d9a745-f9ae-413a-9352-b4e0bbb639f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Gaz_es_fegyvervasarlassal_kedveskedhet_Trumpnak_Orban","timestamp":"2019. május. 03. 16:44","title":"Gáz- és fegyvervásárlással kedveskedhet Trumpnak Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy török állampolgár is meghalt másfél hónappal a lövöldözés után.","shortLead":"Egy török állampolgár is meghalt másfél hónappal a lövöldözés után.","id":"20190502_Tovabb_nott_a_christchurchi_merenylet_aldozatainak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b960d2-d10c-4df5-8dfc-a2de907ec797","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Tovabb_nott_a_christchurchi_merenylet_aldozatainak_szama","timestamp":"2019. május. 02. 19:05","title":"Tovább nőtt a christchurchi merénylet áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79d68ea-8809-4b60-b80f-93b252a3c571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Philip vörösterrorként éli meg, hogy rákérdeztek az ingatlanszerzésére.","shortLead":"Philip vörösterrorként éli meg, hogy rákérdeztek az ingatlanszerzésére.","id":"20190503_Rakay_Philip_is_bekuckozott_a_Varba_a_VIPberlakas_programmal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d79d68ea-8809-4b60-b80f-93b252a3c571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765cb906-7ab8-4301-9038-ae85d275d923","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Rakay_Philip_is_bekuckozott_a_Varba_a_VIPberlakas_programmal","timestamp":"2019. május. 03. 12:48","title":"Rákay Philip is bekuckózott a Várba a VIP-bérlakás programmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b77530c-1e33-41d1-abb4-073763639f6b","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Vonzza a nepotizmus vádját Ivanka Trump és Jared Kushner kiemelt szerepe Donald Trump környezetében, pedig a családtagok alkalmazása sokáig elnöki rutin volt az USA-ban.","shortLead":"Vonzza a nepotizmus vádját Ivanka Trump és Jared Kushner kiemelt szerepe Donald Trump környezetében, pedig...","id":"201918__rokonok_afeher_hazban__ivanka_es_jared__nepotizmus__a_csalad_azelso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b77530c-1e33-41d1-abb4-073763639f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c693c0e-d3b7-4727-8245-9ae09e847b51","keywords":null,"link":"/vilag/201918__rokonok_afeher_hazban__ivanka_es_jared__nepotizmus__a_csalad_azelso","timestamp":"2019. május. 04. 11:00","title":"Trump a rokonait alkalmazza, de a korábbi elnökök is ugyanezt tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]