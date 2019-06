Sem bérviszonyai, sem lakáshelyzete nem feltétlenül indokolná, de Varga Judit, a Trócsányi Lászlót követő új igazságügyi miniszter mégis 300 ezer forint lakhatási támogatást kap közpénzből, írja a G7, miközben a Budapest központjában évi 4 milliós bevételt hozó rövid távú lakáskiadási vállalkozása van férjével, azaz Airbnb-ztet. Ez utóbbi egyébként szerepel Varga vagyonbevallásában is. Férje egyébként Magyar Péter, a Diákhitel Központ nemrég kinevezett vezérigazgatója.

© Túry Gergely

A most még államtitkár Varga pedig 2018 októberétől kap havi 300 ezer forintot, a törvények alapján akkor kaphat ilyet egy miniszter vagy államtitkár, ha Budapesten vagy vonzáskörzetében nincs lakása. Varga és Magyar közös háza Balatonhenyén van (illetve ott több ingatlanjuk van), a budapesti lakás csak Magyar tulajdona. Az oldal megkereste a Miniszterelnökséget is, szerintük a törvény arról rendelkezik, hogy meglegyenek a szükséges lakásviszonyok – de ez akár úgy is meglehetne, hogy a két prominens esetleg bérel egy lakást, tehetjük hozzá. (A magyarázat másik része, hogy Varga 9 évig Brüsszelben élt, nincs saját ingatlanja. De Balatonhenyén így is fel tudtak húzni egy 195 négyzetméteres házat.)

Lenne miből bérelni: az évi airbnb-s 4 millió mellett Varga 2018. május óta 1,3 milliót keres havonta, és 1,7 millióra nő a bére miniszterként. Magyar ennél is jobban keres, 2018 szeptembere óta az Magyar Fejlesztési Banknál dolgozott, ahol 1,5-2,35 millió között kerestek az igazgatók (Magyar a jogi osztályt vezette), a Diákhitel Központnál pedig 3,5 millió forintot fog kapni havonta.