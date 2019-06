Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190630_Tippjatek_610_mikori_ez_a_HVGcimlap_szavazzon_HVG40","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79dcd9aa-5a8f-47c8-9f1f-622d61e9b00a","keywords":null,"link":"/kultura/20190630_Tippjatek_610_mikori_ez_a_HVGcimlap_szavazzon_HVG40","timestamp":"2019. június. 30. 10:15","title":"Tippjáték 6/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken este váratlan törvényjavaslat került a parlamenti honlapra, ami azt célozza, hogy váljanak illetékmentessé a babaváró hitellel és a nagycsaládosok gépkocsitámogatásával kapcsolatos hivatali eljárások. Ugyanis eddig nem voltak azok.","shortLead":"Pénteken este váratlan törvényjavaslat került a parlamenti honlapra, ami azt célozza, hogy váljanak illetékmentessé...","id":"20190629_Elfelejtette_ingyenesse_tenni_a_kormany_a_babavaro_hitel_igenyleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eea5008-ba3b-4bc4-88ae-b6bbd3c00d52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Elfelejtette_ingyenesse_tenni_a_kormany_a_babavaro_hitel_igenyleset","timestamp":"2019. június. 29. 10:42","title":"Elfelejtette ingyenessé tenni a kormány a babaváró hitel igénylését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"99 százalékban biztos abban, ha nem rabolt volna, már nem lenne az élők sorában - ezt mondta az RTL Híradójában az a férfi, aki csütörtökön gázspray-vel fújta le egy győri benzinkút alkalmazottait, tízmilliót zsákmányolt, majd önként feladta magát.","shortLead":"99 százalékban biztos abban, ha nem rabolt volna, már nem lenne az élők sorában - ezt mondta az RTL Híradójában...","id":"20190629_A_rablo_a_sajat_eletet_meg_a_hozzatartozoit_probalta_menteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648acc33-e531-4d13-8c1d-7498e201a2fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_A_rablo_a_sajat_eletet_meg_a_hozzatartozoit_probalta_menteni","timestamp":"2019. június. 29. 20:12","title":"A rabló a saját életét meg a hozzátartozóit próbálta menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590447dc-cdc6-4c81-bbb2-63cca9ebc77a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utolsó napokban még változtattak a babaváró hitel szabályain; egy teljes napig Londonban hagytak egy repülőnyi utast; meglepően jó időben léptek le Matolcsy Ádám cégei a család bankjától. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az utolsó napokban még változtattak a babaváró hitel szabályain; egy teljes napig Londonban hagytak egy repülőnyi...","id":"20190630_Es_akkor_gazdasagi_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=590447dc-cdc6-4c81-bbb2-63cca9ebc77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b32352a-aa7b-4cfd-8954-15dbbd8a41c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190630_Es_akkor_gazdasagi_osszefoglalo","timestamp":"2019. június. 30. 07:00","title":"És akkor reptéri nyaralással kedveskednek a fapadosok az utasaiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Sokatmondó, címében napjainkra is reflektáló kiállítással idézi meg a nagy osztrák festő, Oscar Kokoschka életművét a bécsi Leopold Múzeum.","shortLead":"Sokatmondó, címében napjainkra is reflektáló kiállítással idézi meg a nagy osztrák festő, Oscar Kokoschka életművét...","id":"201926__oskar_kokoschka__expresszionista__migrans_europeer__az_elet_nem_csendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b4b060-e4cd-409f-b45c-12387fae9ce0","keywords":null,"link":"/kultura/201926__oskar_kokoschka__expresszionista__migrans_europeer__az_elet_nem_csendelet","timestamp":"2019. június. 30. 13:00","title":"A hitleri kultúrpolitika ellensége volt, most ott lóg egy képe Merkel irodájában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vette a Sea-Watch 3 civilhajó német kapitányát szombaton az olasz rendőrség miután hajójával kikötött Lampedusában.","shortLead":"Őrizetbe vette a Sea-Watch 3 civilhajó német kapitányát szombaton az olasz rendőrség miután hajójával kikötött...","id":"20190629_Orizetbe_vettek_a_SeaWatch_menekulthajo_kapitanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cc6459-213c-470f-945e-af742da00820","keywords":null,"link":"/vilag/20190629_Orizetbe_vettek_a_SeaWatch_menekulthajo_kapitanyat","timestamp":"2019. június. 29. 08:41","title":"Őrizetbe vették a Sea-Watch menekülthajó kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9e156a-4f49-4e70-9fa5-1012e9f6c51b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy elképesztő terepjáró azoknak, akik keveslik a legerősebb gyári kivitel 585 lóerős teljesítményét.","shortLead":"Egy elképesztő terepjáró azoknak, akik keveslik a legerősebb gyári kivitel 585 lóerős teljesítményét.","id":"20190630_105_millio_forintot_kernek_a_tatabanyai_tuningolt_gosztalyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa9e156a-4f49-4e70-9fa5-1012e9f6c51b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b376b4-7dd3-4f0e-bd8d-f2d6072114ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190630_105_millio_forintot_kernek_a_tatabanyai_tuningolt_gosztalyert","timestamp":"2019. június. 30. 06:41","title":"105 millió forintot kérnek a tatabányai tuningolt G-osztályért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ec8823-3514-4cd7-88d9-64f90157f379","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem az iráni atombomba izgatja igazán az amerikai vezetőket.","shortLead":"Nem az iráni atombomba izgatja igazán az amerikai vezetőket.","id":"20190628_A_200_milliard_dollaros_kerdes_hova_tunt_az_iraniak_penze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5ec8823-3514-4cd7-88d9-64f90157f379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ecd8d8-0d08-461d-b7d9-4cea46d16531","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_A_200_milliard_dollaros_kerdes_hova_tunt_az_iraniak_penze","timestamp":"2019. június. 28. 18:43","title":"A 200 milliárd dolláros kérdés: hova tűnt az irániak pénze?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]