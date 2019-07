Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Égési sérüléseket szenvedett egy kisfiú, amikor megfogott egy földből kiálló elektromos vezetéket egy panzió udvarán. Apja szerint a vezeték nem volt szigetelve, a panzió tulajdonosa szerint szigetelve volt.","shortLead":"Égési sérüléseket szenvedett egy kisfiú, amikor megfogott egy földből kiálló elektromos vezetéket egy panzió udvarán...","id":"20190630_Bors_Feketere_egett_egy_2_eves_kisfiu_keze_egy_panzioban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbb33c3-bc1b-44fe-bc1a-b82061b7f5c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Bors_Feketere_egett_egy_2_eves_kisfiu_keze_egy_panzioban","timestamp":"2019. június. 30. 19:10","title":"A panzió tulajdonosa szerint nem ő hibás, amiért a 2 éves kisfiút az udvaron megrázta az áram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már csomagban is árul nagy értékű ingatlanokat az Állami Vagyonkezelő.","shortLead":"Már csomagban is árul nagy értékű ingatlanokat az Állami Vagyonkezelő.","id":"20190630_Akciosan_arulnak_allami_ingatlanokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff3a6b7-d9b3-42f8-b1b3-b62b74ffe182","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Akciosan_arulnak_allami_ingatlanokat","timestamp":"2019. június. 30. 20:55","title":"Akciósan árulnak állami ingatlanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszter szerint az egészségügyből érkező egyre szörnyűbb hírek ellenére nincs semmi probléma az ellátással. ","shortLead":"A miniszter szerint az egészségügyből érkező egyre szörnyűbb hírek ellenére nincs semmi probléma az ellátással. ","id":"20190702_Kasler_szerint_elkezdtek_hazajonni_az_orvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d631c3-37d0-4c12-8118-f335ea367a77","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Kasler_szerint_elkezdtek_hazajonni_az_orvosok","timestamp":"2019. július. 02. 12:42","title":"Kásler szerint elkezdtek hazajönni az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Komoly befektetést kapott egy digitális egészségügyi szolgáltatást fejlesztő magyar startup.","shortLead":"Komoly befektetést kapott egy digitális egészségügyi szolgáltatást fejlesztő magyar startup.","id":"20190630_Szazmillios_befektetest_kapott_egy_digitalis_szolgaltatas_ami_az_orvosok_munkajat_vegzi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4cca7d-bdb3-4f79-a69d-1b6c89d840ca","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Szazmillios_befektetest_kapott_egy_digitalis_szolgaltatas_ami_az_orvosok_munkajat_vegzi","timestamp":"2019. június. 30. 19:25","title":"Százmilliós befektetést kapott egy magyar digitális szolgáltatás, ami az orvosok munkáját végzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Üzemanyagot készít műanyaghulladékból egy német startup cég, amely bejelentése szerint hat év kutatás után készen áll a termelés megkezdésére.\r

\r

","shortLead":"Üzemanyagot készít műanyaghulladékból egy német startup cég, amely bejelentése szerint hat év kutatás után készen áll...","id":"20190701_muanyaghulladekbol_uzemanyag_biofabrik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e2c1c0-d4cb-43b4-a098-6f60d6769642","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_muanyaghulladekbol_uzemanyag_biofabrik","timestamp":"2019. július. 01. 09:03","title":"1 kg hulladékból csinálnak 1 liter üzemanyagot, és most beindítják a termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sertéspestis miatt tiltólistán lévő országokból származó sertéshúst foglaltak le a Fülöp-szigeteken. Az egyik tiltólistán lévő ország Magyarország.","shortLead":"Sertéspestis miatt tiltólistán lévő országokból származó sertéshúst foglaltak le a Fülöp-szigeteken. Az egyik...","id":"20190630_Illegalis_magyar_hust_foglaltak_le_a_Fulopszigeteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973cb4bf-7b38-4011-abe1-2275f8f8c334","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Illegalis_magyar_hust_foglaltak_le_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2019. június. 30. 20:40","title":"Illegális magyar húst foglalhattak le a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c80fe80-c116-4836-b503-adb80c2d0a09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok azt remélik, hogy ezek a korallok jobban ellenállnak majd az óceáni hőhullámoknak.","shortLead":"A tudósok azt remélik, hogy ezek a korallok jobban ellenállnak majd az óceáni hőhullámoknak.","id":"20190702_korall_nagy_korallzatony_ocean_hohullam_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c80fe80-c116-4836-b503-adb80c2d0a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52aa96db-6938-4606-802e-176f874687dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_korall_nagy_korallzatony_ocean_hohullam_ausztralia","timestamp":"2019. július. 02. 18:34","title":"Laborban növesztenek korallokat a Nagy-korallzátonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bekapcsolták a Noor Abu Dhabit, ami a jövőben 90 ezer ember energiaellátásáért lesz felelős. ","shortLead":"Bekapcsolták a Noor Abu Dhabit, ami a jövőben 90 ezer ember energiaellátásáért lesz felelős. ","id":"20190701_egyesult_arab_emirsegek_napelem_noor_abu_dhabi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4db6c52-9d1f-48f6-9502-11b37fce1ed6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_egyesult_arab_emirsegek_napelem_noor_abu_dhabi","timestamp":"2019. július. 01. 10:33","title":"Megépítették a világ legnagyobb, egybefüggő napelemfarmját, 1,18 GW energiát termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]