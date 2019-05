Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0d30a65-d7b3-4b95-93cc-8aaa511df1db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr 125-130 km/órás sebességgel gázolta el a férfit, majd karambolozott egy másik autóval. Annak a vezetője maradandó fogyatékosságot szenvedett. A baleset tavaly ősszel történt, az ügyészség most vádat emelt a BMW-s ellen. ","shortLead":"A sofőr 125-130 km/órás sebességgel gázolta el a férfit, majd karambolozott egy másik autóval. Annak a vezetője...","id":"20190529_kokain_kabitoszer_ittas_sofor_bmw_erd_idos_ember_halalos_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0d30a65-d7b3-4b95-93cc-8aaa511df1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885515a0-496f-4fc1-9903-f23c539c7875","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_kokain_kabitoszer_ittas_sofor_bmw_erd_idos_ember_halalos_baleset","timestamp":"2019. május. 29. 09:48","title":"Ittas volt, és kokaint is fogyasztott a BMW-s, aki halálra gázolt egy idős embert Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 13 éves lány a frissen lopott pulóvert viselte, az alatt találtak meg egy lopott pénzkazettát a rendőrök, benne 100 ezer forinttal.","shortLead":"A 13 éves lány a frissen lopott pulóvert viselte, az alatt találtak meg egy lopott pénzkazettát a rendőrök, benne 100...","id":"20190528_1315_eves_fiatalok_harom_budai_ettermet_is_kiraboltak_hetfo_ejszaka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05633f9a-e6e4-4847-9518-fc56839639cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_1315_eves_fiatalok_harom_budai_ettermet_is_kiraboltak_hetfo_ejszaka","timestamp":"2019. május. 28. 11:44","title":"13-15 éves fiatalok két budai éttermet is kiraboltak hétfő éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451c0471-bb16-4583-ae07-3faffbce16ea","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csak az állami közbeszerzésekre terjed ki a tilalom, az indoklás szerint helyi borokkal kell feltölteni a „költségvetési” pincéket.","shortLead":"Csak az állami közbeszerzésekre terjed ki a tilalom, az indoklás szerint helyi borokkal kell feltölteni...","id":"20190528_Letiltottak_az_oroszok_a_kulfoldi_borok_behozatalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=451c0471-bb16-4583-ae07-3faffbce16ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5c13ba-176a-4626-a154-87034b9893bd","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Letiltottak_az_oroszok_a_kulfoldi_borok_behozatalat","timestamp":"2019. május. 28. 17:59","title":"Magyar borokat is érint az orosz tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846a167-efa4-4b02-a3f0-302eae174473","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem mindenki gyomra vette be a csúfos választási szereplést a Jobbikban, a pártban azonban akkora a fegyelem, hogy nem a vezetők, hanem a lemondást pedzegető politikus kényszerült hosszú magyarázkodásra a sajtó előtt. A párt elnöksége és frakciója még értékeli a választási eredményt, de a kudarcot nem varrták a listavezető Gyöngyösi Márton nyakába: a párt jelenlegi frakcióvezetője Brüsszelben folytathatja pályafutását. ","shortLead":"Nem mindenki gyomra vette be a csúfos választási szereplést a Jobbikban, a pártban azonban akkora a fegyelem, hogy nem...","id":"20190529_jobbik_gyongyosi_ep_valasztas_sneider","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3846a167-efa4-4b02-a3f0-302eae174473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222be324-212f-4c11-88f5-30617a7b1d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_jobbik_gyongyosi_ep_valasztas_sneider","timestamp":"2019. május. 29. 17:58","title":"Gyöngyösi a csúcson, a Jobbik a gödörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az EP-választás csak a kezdet volt, most kezdődik igazán a harc az európai politikusok között. A tét: kik kerüljenek az EU három vezető testületének az élére.","shortLead":"Az EP-választás csak a kezdet volt, most kezdődik igazán a harc az európai politikusok között. A tét: kik kerüljenek...","id":"20190528_europai_bizottsag_ekb_tanacs_elnokok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78ad981-997a-443b-866d-fe5d62fe772e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_europai_bizottsag_ekb_tanacs_elnokok","timestamp":"2019. május. 28. 14:00","title":"Indul az uniós Trónok harca, és Orbánnak nem osztanak benne lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3ec2af-9016-4d5e-b1f9-55e643e10a32","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Aston Villának sikerült utolsóként csatlakoznia az angol labdarúgó-bajnokság 2019/20-as mezőnyéhez, mivel a második vonal osztályozójának hétfői döntőjében 2-1-re legyőzte a Derby Countyt a Wembley-ben.","shortLead":"Az Aston Villának sikerült utolsóként csatlakoznia az angol labdarúgó-bajnokság 2019/20-as mezőnyéhez, mivel a második...","id":"20190527_premier_league_aston_villa_derby_county_wembley_angol_bajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb3ec2af-9016-4d5e-b1f9-55e643e10a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2c10c1-bb80-4ea1-a498-0dada2f705db","keywords":null,"link":"/sport/20190527_premier_league_aston_villa_derby_county_wembley_angol_bajnoksag","timestamp":"2019. május. 27. 21:22","title":"Megvan az utolsó feljutó a Premier League-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint egy hónap után szerda este elvileg már tiszta nyersolaj fog érkezni a kőolajvezetéken. ","shortLead":"Több mint egy hónap után szerda este elvileg már tiszta nyersolaj fog érkezni a kőolajvezetéken. ","id":"20190529_Ma_este_mergerkezik_a_tiszta_olaj_a_Baratsag_vezeteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3a361e-9ff5-49ae-a20c-dc5881c10e36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Ma_este_mergerkezik_a_tiszta_olaj_a_Baratsag_vezeteken","timestamp":"2019. május. 29. 11:05","title":"Ma este megérkezik a tiszta olaj a Barátság vezetéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legesélyesebb következő brit miniszterelnök-jelöltnek a bíróságon kell felelnie, amiért azt állította, hetente 442 millió dollárjába kerül az országnak az EU-tagság.\r

\r

","shortLead":"A legesélyesebb következő brit miniszterelnök-jelöltnek a bíróságon kell felelnie, amiért azt állította, hetente 442...","id":"20190529_Boris_Jonhsont_bepereltek_hogy_hazudott_tobb_kampanyban_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ccb90d-8154-42bb-a085-ded0c168418a","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Boris_Jonhsont_bepereltek_hogy_hazudott_tobb_kampanyban_is","timestamp":"2019. május. 29. 13:45","title":"Boris Johnsont beperelték, hogy hazudott több kampányban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]