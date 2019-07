Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanútlan szörfösök nem vettek észre, hogy a ragadozó feléjük közelít.","shortLead":"A gyanútlan szörfösök nem vettek észre, hogy a ragadozó feléjük közelít.","id":"20190702_Hatalmas_feher_capa_uszott_a_szorfosok_fele_amikor_egy_dronpilota_kiszurta_a_levegobol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebb36e7-d7df-4178-825b-4261e712da82","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Hatalmas_feher_capa_uszott_a_szorfosok_fele_amikor_egy_dronpilota_kiszurta_a_levegobol__video","timestamp":"2019. július. 02. 11:51","title":"Hatalmas fehér cápa úszott a szörfösök felé, amikor egy drónpilóta kiszúrta a levegőből - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9caecd9-e5b6-48b3-a6b6-fc92084efd98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Este tízig kaptak haladékot a frakciók, hogy megnevezzék jelöltjeiket az elnöki posztra. ","shortLead":"Este tízig kaptak haladékot a frakciók, hogy megnevezzék jelöltjeiket az elnöki posztra. ","id":"20190702_europai_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9caecd9-e5b6-48b3-a6b6-fc92084efd98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54c745f-0d2b-4d6c-8c74-35a89a1e9237","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_europai_parlament","timestamp":"2019. július. 02. 11:31","title":"Nem maradt el a botrány az Európai Parlament alakuló ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Pizzázókban és éttermekben is kopogtatnak majd, azt nézik, kap-e a vevő nyugtát, be van-e jelentve az alkalmazott.","shortLead":"Pizzázókban és éttermekben is kopogtatnak majd, azt nézik, kap-e a vevő nyugtát, be van-e jelentve az alkalmazott.","id":"20190702_Megszalljak_a_strandokat_az_adoellenorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678c6e20-b81a-453c-be1f-b1580e927ed5","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Megszalljak_a_strandokat_az_adoellenorok","timestamp":"2019. július. 02. 07:28","title":"Megszállják a strandokat az adóellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f65e2ae-6cd4-4389-993b-27729fdea156","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A S-széria tavaszi megújítása után augusztusban menetrend szerint az érintőtollas használatra optimalizált Note-sorozatát frissíti a Samsung.","shortLead":"A S-széria tavaszi megújítása után augusztusban menetrend szerint az érintőtollas használatra optimalizált...","id":"20190702_samsung_galaxy_note10_bemutato_datuma_magyar_ido_szerint_kamera_s_pen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f65e2ae-6cd4-4389-993b-27729fdea156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0a54a2-63e0-401a-b86a-99b3de410816","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_samsung_galaxy_note10_bemutato_datuma_magyar_ido_szerint_kamera_s_pen","timestamp":"2019. július. 02. 13:13","title":"Kimentek a meghívók, hivatalos a Samsung idei legerősebb telefonjának bemutatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb02cbb-7dc8-4d78-9e4d-1b8571d500c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Semmiképp sem szabad elfogyasztani a mosószódát. Az ügyben a Fővárosi Kormányhivatal is vizsgálatot indított.","shortLead":"Semmiképp sem szabad elfogyasztani a mosószódát. Az ügyben a Fővárosi Kormányhivatal is vizsgálatot indított.","id":"20190702_Mososzodat_adtak_el_szodabikarbonakent_egy_belvarosi_csomagolasmentes_boltban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdb02cbb-7dc8-4d78-9e4d-1b8571d500c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac666edd-09c0-4f48-84ce-cf16a271da0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Mososzodat_adtak_el_szodabikarbonakent_egy_belvarosi_csomagolasmentes_boltban","timestamp":"2019. július. 02. 11:03","title":"Mosószódát adtak el szódabikarbónaként egy belvárosi csomagolásmentes boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e36e9a-0d64-4945-b2c7-cd6f86cb14df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégek 60, a dolgozóknak pedig 51 százalékánál talál a hatóság munkaügyi hiányosságokat az idei első negyedévben. Egy biztos: kifogásokban erősek a hazai vállalkozások. ","shortLead":"A cégek 60, a dolgozóknak pedig 51 százalékánál talál a hatóság munkaügyi hiányosságokat az idei első negyedévben...","id":"20190703_munkaugy_ellenorzes_2019_negyedev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5e36e9a-0d64-4945-b2c7-cd6f86cb14df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f6b775-bfa3-4cd1-950a-806b1aaa9d1e","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_munkaugy_ellenorzes_2019_negyedev","timestamp":"2019. július. 03. 14:25","title":"A vizsgálat, ahol a magyar cégek közel kétharmada megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755e09a2-ead8-47a0-939e-e08ab1844d18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre nem kötelező a visszasajtolókat megépíteni, nem is nagyon teszik, pedig uniós forrásból is lehetne a beruházást finanszírozni.","shortLead":"Egyelőre nem kötelező a visszasajtolókat megépíteni, nem is nagyon teszik, pedig uniós forrásból is lehetne...","id":"20190703_termalviz_visszasajtolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=755e09a2-ead8-47a0-939e-e08ab1844d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92597035-14aa-4d34-941f-1efed813e840","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_termalviz_visszasajtolas","timestamp":"2019. július. 03. 05:55","title":"Olcsóbb lehet a termálvíz visszasajtolása, de a legtöbben inkább fizetik a bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860c246f-ebaf-4b54-b603-95ab6193bbc0","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"„Mi háborítja fel a szellem emberét? Semmi esetre sem személyes ügy. [...] Valami személyen túli kell hozzá, valami általános elvi.”","shortLead":"„Mi háborítja fel a szellem emberét? Semmi esetre sem személyes ügy. [...] Valami személyen túli kell hozzá, valami...","id":"20190703_TGM_Intelmek_faradt_folhaborodokhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=860c246f-ebaf-4b54-b603-95ab6193bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2da705-8bea-4ff5-b9ea-2b3ab7b5c8df","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_TGM_Intelmek_faradt_folhaborodokhoz","timestamp":"2019. július. 03. 17:50","title":"TGM: Intelmek fáradt fölháborodókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]