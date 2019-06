Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1b28616-a20c-48d9-90ea-1c0d1a473aba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint nagyon erős lehet a Kljucsevszkaja vulkáni csoporthoz tartozó Bolsaja Udina vulkán első kitörése, amely nemrég ismét aktív lett.","shortLead":"A tudósok szerint nagyon erős lehet a Kljucsevszkaja vulkáni csoporthoz tartozó Bolsaja Udina vulkán első kitörése...","id":"20190614_bolsaja_udina_kamcsatka_vulkan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1b28616-a20c-48d9-90ea-1c0d1a473aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e716f55-258f-48aa-8f5d-d8e072c81c93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_bolsaja_udina_kamcsatka_vulkan","timestamp":"2019. június. 14. 14:03","title":"Ismét aktív egy kamcsatkai vulkán, a kutatók szerint a kitörése katasztrofális lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb177f61-2091-4e60-94cd-eef4bcafc679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szórakoztató újítást jelentett be Elon Musk a Teslákhoz, melyek vezetőoldali üléséből játékos irányítófülke válik majd.","shortLead":"Szórakoztató újítást jelentett be Elon Musk a Teslákhoz, melyek vezetőoldali üléséből játékos irányítófülke válik majd.","id":"20190614_tesla_jatekok_kormany_pedalok_kontroller_e3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb177f61-2091-4e60-94cd-eef4bcafc679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f917a8-28b5-4091-a6fd-8d358dd63ff9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_tesla_jatekok_kormany_pedalok_kontroller_e3","timestamp":"2019. június. 14. 13:03","title":"Autós játékok jönnek a Teslákba, a kormánnyal kell majd irányítani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megkötött új szerződések száma már csökken, de a most készülő építmények száma nagyot nőtt.","shortLead":"A megkötött új szerződések száma már csökken, de a most készülő építmények száma nagyot nőtt.","id":"20190614_Egy_ev_alatt_40_szazalekkal_nott_a_magyar_epitoipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d25f82-0b99-4e0d-9040-0b246d08157f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Egy_ev_alatt_40_szazalekkal_nott_a_magyar_epitoipar","timestamp":"2019. június. 14. 09:25","title":"Egy év alatt 40 százalékkal nőtt a magyar építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63b4d41-7b5a-4a84-86a5-696bda56f9f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Növekvő díjak, növekvő menetidő.","shortLead":"Növekvő díjak, növekvő menetidő.","id":"20190615_Tobb_kellemetlen_meglepetes_eri_ha_ma_indul_Horvatorszag_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e63b4d41-7b5a-4a84-86a5-696bda56f9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78339b96-0ccd-467d-aa4c-cf2c2a2e18ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_Tobb_kellemetlen_meglepetes_eri_ha_ma_indul_Horvatorszag_fele","timestamp":"2019. június. 15. 11:43","title":"Több kellemetlen meglepetés éri, ha ma indul Horvátország felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13dbe301-f56e-4d02-8443-aac402ff9c66","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Giuseppe Sannino szerint Olaszországban mindenki úgy ismeri a Budapest Honvédot, mint Puskás Ferenc csapatát.","shortLead":"Giuseppe Sannino szerint Olaszországban mindenki úgy ismeri a Budapest Honvédot, mint Puskás Ferenc csapatát.","id":"20190614_A_Honved_uj_edzoje_szerint_a_magyar_foci_nem_gyengebb_az_olasz_bajnoksagnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13dbe301-f56e-4d02-8443-aac402ff9c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a481270c-6472-46d9-ae3d-4d35b549f458","keywords":null,"link":"/sport/20190614_A_Honved_uj_edzoje_szerint_a_magyar_foci_nem_gyengebb_az_olasz_bajnoksagnal","timestamp":"2019. június. 14. 06:00","title":"A Honvéd új edzője szerint a magyar foci nem gyengébb az olasz bajnokságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ártatlannak vallja magát, és szeretne túl lenni az ügyön.","shortLead":"Ártatlannak vallja magát, és szeretne túl lenni az ügyön.","id":"20190614_Neymar_tagadja_az_eroszak_vadjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7b9785-09c2-4f2c-9baf-22676cce592a","keywords":null,"link":"/sport/20190614_Neymar_tagadja_az_eroszak_vadjat","timestamp":"2019. június. 14. 09:59","title":"Három órán át faggatták a nemi erőszakkal megvádolt Neymart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd90473-5e7d-455e-ae16-5d5624af55ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotás 600 méter hosszan nyúlik el a párizsi Mars-mezőn.\r

","shortLead":"Az alkotás 600 méter hosszan nyúlik el a párizsi Mars-mezőn.\r

","id":"20190615_saype_biologiailag_lebomlo_festmeny_parizs_mars_mezo_eiffel_torony_menedekkerok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cd90473-5e7d-455e-ae16-5d5624af55ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5aea3be-b77f-4d09-9d0c-7a72681e9158","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_saype_biologiailag_lebomlo_festmeny_parizs_mars_mezo_eiffel_torony_menedekkerok","timestamp":"2019. június. 15. 16:23","title":"Gigantikus, lebomló festményt festettek az Eiffel-torony lábához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285dc54c-a531-4a20-b47c-8ae6d319554f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ritkán ugyan, de leválhatnak kis részek a játékokról. ","shortLead":"Ritkán ugyan, de leválhatnak kis részek a játékokról. ","id":"20190614_Fulladasveszely_miatt_hiv_vissza_fajatekokat_az_Aldi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=285dc54c-a531-4a20-b47c-8ae6d319554f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707b4543-58a8-49b8-a1b8-fbd6dec02491","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Fulladasveszely_miatt_hiv_vissza_fajatekokat_az_Aldi","timestamp":"2019. június. 14. 15:31","title":"Fulladásveszély miatt hív vissza fajátékokat az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]