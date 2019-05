Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23286089-ff13-4960-adc1-34311f63ebdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó legújabb biztonságtechnikai fejlesztéseit felvonultató személyautó külsején méretes kijelzők is helyet kaptak.","shortLead":"A gyártó legújabb biztonságtechnikai fejlesztéseit felvonultató személyautó külsején méretes kijelzők is helyet kaptak.","id":"20190521_apro_robottal_guritja_ki_az_elakadasjelzo_haromszoget_az_uj_mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23286089-ff13-4960-adc1-34311f63ebdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943608bb-1079-4853-86ea-9e022a3c44cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_apro_robottal_guritja_ki_az_elakadasjelzo_haromszoget_az_uj_mercedes","timestamp":"2019. május. 21. 08:21","title":"Apró robottal gurítja ki az elakadásjelző háromszöget az új Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mik ki nem derülnek a Facebook hirdetésrendszerének hála. A fideszes Simonka György politikai üzeneteit például neje, Simonkáné finanszírozza. ","shortLead":"Mik ki nem derülnek a Facebook hirdetésrendszerének hála. A fideszes Simonka György politikai üzeneteit például neje...","id":"20190520_simonka_gyorgy_felesege_facebook_politikai_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721aa318-b2ed-4332-a93e-a92f1fea1df5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_simonka_gyorgy_felesege_facebook_politikai_hirdetes","timestamp":"2019. május. 20. 14:03","title":"A felesége fizeti a fideszes Simonka György politikai hirdetéseit a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Szerintem ma még nem, de Orbán Viktor egyeduralmát ilyen botrányok fogják lezárni. Majd.","shortLead":"Szerintem ma még nem, de Orbán Viktor egyeduralmát ilyen botrányok fogják lezárni. Majd.","id":"20190520_cegledi_fideszkormany_strachebotrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8b8927-c948-4038-a84a-f30c28b09379","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_cegledi_fideszkormany_strachebotrany","timestamp":"2019. május. 20. 12:59","title":"Ceglédi: Belebukna-e a Fidesz-kormány egy Strache-botrányba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla kedden tette elérhetővé a Firefox böngésző 67-es verziószámú változatát, ami 40-80 százalékos gyorsulást ígér a felhasználóknak.","shortLead":"A Mozilla kedden tette elérhetővé a Firefox böngésző 67-es verziószámú változatát, ami 40-80 százalékos gyorsulást ígér...","id":"20190521_mozilla_firefox_quantum_firefox_67_bongeszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0dcb6d-ca76-4c44-ba01-61c5e5aa4a95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_mozilla_firefox_quantum_firefox_67_bongeszo","timestamp":"2019. május. 21. 17:33","title":"Firefoxot használ? Frissítsen rá, megjött a hipersebességre kapcsolt változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azt nem ellenőrzik, hogy ki mire költi a pénzt, vagy hogy hogyan tanulja meg az adott nyelvet. ","shortLead":"Azt nem ellenőrzik, hogy ki mire költi a pénzt, vagy hogy hogyan tanulja meg az adott nyelvet. ","id":"20190520_Felmilliot_lehet_kerni_osztol_nyelvtanulasi_diakhitelkent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef83c51-aa22-4d3c-a85c-f237fa3a3aef","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Felmilliot_lehet_kerni_osztol_nyelvtanulasi_diakhitelkent","timestamp":"2019. május. 20. 12:54","title":"Félmilliót lehet kérni ősztől nyelvtanulási diákhitelként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca31352-a476-4fe2-a2c4-c44f55804f24","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A kényessé és képlékennyé vált helyzetben is az eredeti terv szerint megtartja kedd délutánra tervezett sajtóeseményét a Huawei-csoporthoz tartozó Honor. Az új Honor 20 széria modelljeit fogják bemutatni. Hogy forgalomba hozzák-e, azt viszont egyelőre nem tudni.","shortLead":"A kényessé és képlékennyé vált helyzetben is az eredeti terv szerint megtartja kedd délutánra tervezett sajtóeseményét...","id":"20190520_huawei_honor_20_pro_bemutato_google_tiltas_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ca31352-a476-4fe2-a2c4-c44f55804f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772f418d-a8ca-43f3-a785-ed4df80f2bad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_honor_20_pro_bemutato_google_tiltas_android","timestamp":"2019. május. 20. 20:20","title":"Megtartja holnapi bemutatóját Huawei/Honor, de nagy kérdés, hogy utána mi lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ők is a Bábolna Biót bízták meg a kerületi munkával. ","shortLead":"Ők is a Bábolna Biót bízták meg a kerületi munkával. ","id":"20190521_Zuglo_utan_Kispest_is_sajat_kezebe_veszi_a_patkanyirtast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c36447d-a8a9-403a-b0b1-eb6a9d4c492f","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Zuglo_utan_Kispest_is_sajat_kezebe_veszi_a_patkanyirtast","timestamp":"2019. május. 21. 18:23","title":"Zugló után Kispest is saját kezébe veszi a patkányirtást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3eac21-3e78-400e-9601-c64ad12ba7bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiadta a kaliforniai autógyártó az „Így csináld” zsebkönyvek mai megfelelőjét.","shortLead":"Kiadta a kaliforniai autógyártó az „Így csináld” zsebkönyvek mai megfelelőjét.","id":"20190521_telsa_szereles_karbantartas_elon_musk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff3eac21-3e78-400e-9601-c64ad12ba7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c63d8fe-3652-4b04-bfad-ea11e74f70c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_telsa_szereles_karbantartas_elon_musk","timestamp":"2019. május. 21. 10:13","title":"Visszatér a ’70-es évek, mindenki maga szerelheti a Tesláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]