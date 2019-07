Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2de2b0cf-e73d-44bb-a0ef-b0a1984cedee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Újabb felújítás kezdődik, hétvégétől a Széna tér és a Török utca közötti szakaszon sem járnak majd a Combinók. A Dél-Buda és a Corvin-negyed közötti villamospótlás augusztus végéig továbbra is érvényben marad.","shortLead":"Újabb felújítás kezdődik, hétvégétől a Széna tér és a Török utca közötti szakaszon sem járnak majd a Combinók...","id":"20190703_4_6_villamos_nagykorut_felujitas_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2de2b0cf-e73d-44bb-a0ef-b0a1984cedee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60b7c78-b3d5-433a-b16c-8be26f508a90","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_4_6_villamos_nagykorut_felujitas_bkk","timestamp":"2019. július. 03. 12:04","title":"Szombattól inkább felejtse el a 4-es, 6-os villamost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Carola Rachete csak a kötelességét teljesítette, amikor menekülteket mentett ki a tengerből és nem vitte vissza őket Líbiába - mondta ki a bíróság.","shortLead":"Carola Rachete csak a kötelességét teljesítette, amikor menekülteket mentett ki a tengerből és nem vitte vissza őket...","id":"20190702_Szabadon_engedtek_a_menekulteket_kimento_hajo_kapitanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea29bce-933d-44bd-9fbc-b6b7ae840631","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Szabadon_engedtek_a_menekulteket_kimento_hajo_kapitanyat","timestamp":"2019. július. 02. 21:43","title":"Szabadon engedték a menekülteket kimentő hajó kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086d9910-deba-4c3a-b686-f55cb97982f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi szövetség nem árult el részleteket. A 22 éves versenyző akár négyéves eltiltásra is számíthat. ","shortLead":"A nemzetközi szövetség nem árult el részleteket. A 22 éves versenyző akár négyéves eltiltásra is számíthat. ","id":"20190703_Fennakadt_a_doppingteszten_Takacs_Tamara_vilagbajnok_kajakos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=086d9910-deba-4c3a-b686-f55cb97982f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e81d6d-b245-4d3e-b6b8-0bbf4442d63c","keywords":null,"link":"/sport/20190703_Fennakadt_a_doppingteszten_Takacs_Tamara_vilagbajnok_kajakos","timestamp":"2019. július. 03. 19:51","title":"Fennakadt a doppingteszten Takács Tamara, világbajnok kajakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7750f0-21b2-4c36-85ba-86ebf9a833d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orosz jelentések szerint az orosz hadiflotta titkosan fejlesztett kémtengeralattjáróján, a Losarikon pusztíthatott tűzvész hétfőn, amelyben 14 tengerész vesztette életét. A baleset az Oroszország északi részén lévő Barents-tengerben történt.","shortLead":"Orosz jelentések szerint az orosz hadiflotta titkosan fejlesztett kémtengeralattjáróján, a Losarikon pusztíthatott...","id":"20190703_Egy_titkos_orosz_kemtengeralattjaron_pusztithatott_a_hetfoi_tuzvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e7750f0-21b2-4c36-85ba-86ebf9a833d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92092876-2e19-4ccb-8892-d7e395477143","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Egy_titkos_orosz_kemtengeralattjaron_pusztithatott_a_hetfoi_tuzvesz","timestamp":"2019. július. 03. 10:45","title":"Egy titkos orosz kémtengeralattjárón pusztíthatott a hétfői tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikerült teljesen eltávolítani AIDS-kórokozókat élő egerek örökítőanyagából amerikai kutatóknak.","shortLead":"Sikerült teljesen eltávolítani AIDS-kórokozókat élő egerek örökítőanyagából amerikai kutatóknak.","id":"20190702_aids_hiv_korokozo_kutatas_kiserlet_egerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89a4484-665c-4759-9958-7eb9782c5c3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_aids_hiv_korokozo_kutatas_kiserlet_egerek","timestamp":"2019. július. 02. 20:57","title":"Ígéretes eredményt hozott egy AIDS-kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa83d25-ce23-477a-a4c5-7b07789cf443","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Reagált a Kartago Tours a külföldön rekedt magyar turisták kálváriájára.","shortLead":"Reagált a Kartago Tours a külföldön rekedt magyar turisták kálváriájára.","id":"20190702_Kartago_Tours_Tuneziaban_rekedt_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faa83d25-ce23-477a-a4c5-7b07789cf443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917f2331-da7c-400e-a8f5-7bbcdfc12766","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Kartago_Tours_Tuneziaban_rekedt_magyarok","timestamp":"2019. július. 02. 12:25","title":"Kartago Tours: Nem miattunk rekedtek Tunéziában a magyar turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Jóléti veszteség éri azokat az országokat, amelyek lemondanak a migrációban rejlő előnyökről – mondja Klaus F. Zimmermann, a világ egyik legbefolyásosabb munkapiaci professzora, az Európai Tudományos Akadémia közgazdasági szekciójának vezetője, az Európai Bizottság és a Világbank tanácsadója, aki néhány hónapig a Közép-európai Egyetemen (CEU) is tanított. ","shortLead":"Jóléti veszteség éri azokat az országokat, amelyek lemondanak a migrációban rejlő előnyökről – mondja Klaus F...","id":"20190703_menekult_migracio_zimmermann_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d7f45e-efe6-4dcd-ae6d-c5224d00399c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_menekult_migracio_zimmermann_interju","timestamp":"2019. július. 03. 12:32","title":"Elmagyarázták, miért hibázik Magyarország a menekültek démonizálásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valótlannak nevezte a Semmelweis Egyetem azt az értesülést, amely szerint az intézmény közel negyven klinikája közül többen is súlyos gondok vannak a műtők hűtésével. Azt is közölte ugyanakkor, hogy a korábban telepített hűtőberendezések kapacitása nem elegendő.","shortLead":"Valótlannak nevezte a Semmelweis Egyetem azt az értesülést, amely szerint az intézmény közel negyven klinikája közül...","id":"20190703_semmelweis_egyetem_kutvolgyi_klinika_klimaberendezes_legkondicionalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f797faa-af6a-42d7-a924-79550f2de75b","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_semmelweis_egyetem_kutvolgyi_klinika_klimaberendezes_legkondicionalo","timestamp":"2019. július. 03. 13:31","title":"Úgy cáfolja a klímaparát a Semmelweis Egyetem, hogy közben elismeri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]