Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0a11a41-e281-4dd7-846a-10f68e105b2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Művészek, komikusok, írók sorát inspirálta.","shortLead":"Művészek, komikusok, írók sorát inspirálta.","id":"20190704_67_ev_utan_megszunik_a_MAD_humormagazin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0a11a41-e281-4dd7-846a-10f68e105b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1ebd47-5bee-40e0-af55-7d2fce5ec110","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_67_ev_utan_megszunik_a_MAD_humormagazin","timestamp":"2019. július. 04. 11:19","title":"67 év után megszűnik a MAD humormagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cb30cd-21cd-466c-9f69-7d43dfaa777e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kényszeresen tesz az USA ellenséges lépéseket Észak-Korea ellen, Washington beleszeretett a szankciókba – ezzel vádolta csütörtökön Phenjan az Egyesült Államokat. A hivatalos közlemény néhány nappal az után született meg, hogy Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető egyezségre jutott a nukleáris fegyverekről szóló tárgyalások folytatásáról. ","shortLead":"Kényszeresen tesz az USA ellenséges lépéseket Észak-Korea ellen, Washington beleszeretett a szankciókba – ezzel vádolta...","id":"20190704_Mar_megint_osszeveszett_EszakKorea_es_az_USA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32cb30cd-21cd-466c-9f69-7d43dfaa777e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fd83f5-b7b5-4025-be9e-ee33b007e62b","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_Mar_megint_osszeveszett_EszakKorea_es_az_USA","timestamp":"2019. július. 04. 11:05","title":"Már megint összeveszett Észak-Korea és az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős forgalomra figyelmezteti és óvatosságra inti a sztrádán utazókat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a következő két hétvégén.","shortLead":"Jelentős forgalomra figyelmezteti és óvatosságra inti a sztrádán utazókat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a következő két...","id":"20190705_m7_kozlekedes_figyelmeztetes_magyar_kozut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c799da-36c8-498b-ba89-8da194af378d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_m7_kozlekedes_figyelmeztetes_magyar_kozut","timestamp":"2019. július. 05. 14:17","title":"Nem lesz könnyű az M7-esen közlekedni, itt a figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit genetikai szakértő véleménye alapján fogták el a zalai nyomozók.","shortLead":"A férfit genetikai szakértő véleménye alapján fogták el a zalai nyomozók.","id":"20190704_Egy_12_evvel_korabbi_gyilkossag_miatt_vettek_most_orizetbe_egy_nagykanizsai_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e1f7bf-7bc6-40d7-b2e8-1e85aa392d8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Egy_12_evvel_korabbi_gyilkossag_miatt_vettek_most_orizetbe_egy_nagykanizsai_ferfit","timestamp":"2019. július. 04. 14:54","title":"Egy 12 évvel korábbi gyilkosság miatt vettek most őrizetbe egy nagykanizsai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da4df1b-76d1-4243-9195-42975baa7c3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"High on Pompelo címmel jelent meg a zenekar új EP-je, a címadó dalhoz izgalmas klip is készült.","shortLead":"High on Pompelo címmel jelent meg a zenekar új EP-je, a címadó dalhoz izgalmas klip is készült.","id":"20190704_Erotikuspszichoklippel_jelentkezett_a_Saverne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5da4df1b-76d1-4243-9195-42975baa7c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6583400-fca5-41a2-8aab-bcd4074038ed","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_Erotikuspszichoklippel_jelentkezett_a_Saverne","timestamp":"2019. július. 04. 15:58","title":"Erotikus-pszicho-klippel jelentkezett a Saverne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b1b616-7606-4033-8f79-6aebb583874f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint egymást érik a mozgalmon belüli botrányok, feszültségek.","shortLead":"A Népszava szerint egymást érik a mozgalmon belüli botrányok, feszültségek.","id":"20190704_Lemondott_Hadhazy_Akos_esik_szet_MarkiZay_mozgalma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0b1b616-7606-4033-8f79-6aebb583874f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c89022-3d07-4fa8-a2da-a06aaf29dfb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Lemondott_Hadhazy_Akos_esik_szet_MarkiZay_mozgalma","timestamp":"2019. július. 04. 07:27","title":"Lemondott Hadházy Ákos, esik szét Márki-Zay mozgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b21bd0-fbac-4824-be67-4df0b353cde4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy volt a tét. A négy közé jutás mellett az is, hogy az Eb első hat helyezettje kvalifikálja magát az olimpiai selejtezőtornára. Ez utóbbi lehetőség még nyitva a női válogatott előtt.","shortLead":"Nagy volt a tét. A négy közé jutás mellett az is, hogy az Eb első hat helyezettje kvalifikálja magát az olimpiai...","id":"20190704_Egy_hajszallal_de_elbukta_az_Ebnegyeddontot_a_kosarvalogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2b21bd0-fbac-4824-be67-4df0b353cde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9d213a-d8a3-4096-a47b-3b3f21fe760c","keywords":null,"link":"/sport/20190704_Egy_hajszallal_de_elbukta_az_Ebnegyeddontot_a_kosarvalogatott","timestamp":"2019. július. 04. 14:27","title":"Egy hajszállal, de elbukta az Eb-negyeddöntőt a kosárválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár egy történész cikkére válaszolt. ","shortLead":"Az államtitkár egy történész cikkére válaszolt. ","id":"20190703_Kovacs_Zoltan_megint_a_Guardianban_irta_le_hogy_milyen_jo_az_elet_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0040a0-cf03-4120-9119-a7cd034ee70e","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Kovacs_Zoltan_megint_a_Guardianban_irta_le_hogy_milyen_jo_az_elet_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 03. 21:25","title":"Kovács Zoltán megint a Guardianban írta le, hogy milyen jó az élet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]