[{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyan már elismert vállalatcsoporttá alakultak a Mediaworks vezetésével a KESMA-ba csoportosított Fidesz-közeli médiacégek, de 11-en most be is olvadnak a Mediaworksbe.","shortLead":"Ugyan már elismert vállalatcsoporttá alakultak a Mediaworks vezetésével a KESMA-ba csoportosított Fidesz-közeli...","id":"20190704_A_fideszes_mediabirodalom_feje_bekebelezi_gyermekeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643e57cb-70a7-47b5-8268-c35a6cf42adb","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_A_fideszes_mediabirodalom_feje_bekebelezi_gyermekeit","timestamp":"2019. július. 04. 15:53","title":"A fideszes médiabirodalom feje bekebelezi gyermekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy eurót követelnek halottgyalázás címén.","shortLead":"Egy eurót követelnek halottgyalázás címén.","id":"20190705_Jacksonrajongok_perelik_a_zaklatas_aldozatait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e90fc6-4ce8-49f0-93f8-2e27bf45ab86","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Jacksonrajongok_perelik_a_zaklatas_aldozatait","timestamp":"2019. július. 05. 09:15","title":"Jackson-rajongók perelik a zaklatás áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Index számításai szerint Kocsis Máté eléggé alábecsülte a dolgot, amikor azt mondta tavaly, hogy összesen 10-15 milliárdos beruházásra van szükség a kontinenstornához. 