Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e5978e8-667c-489f-b9ad-1904b7c62dbf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az idegek áthuzalozásával ausztrál sebészeknek sikerült helyreállítaniuk lebénult betegeknél a kar és kéz mozgatásának képességét, lehetővé téve, hogy önállóan tudjanak enni és eszközöket használni. A teljességgel normális működést még nem sikerült helyreállítani, de az orvosok szerint az úttörő műtét megváltoztatja a páciensek életét.","shortLead":"Az idegek áthuzalozásával ausztrál sebészeknek sikerült helyreállítaniuk lebénult betegeknél a kar és kéz mozgatásának...","id":"20190708_benult_kar_kez_idegek_athuzalozasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e5978e8-667c-489f-b9ad-1904b7c62dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6467666d-724f-4bf5-87f8-08b3052dd026","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_benult_kar_kez_idegek_athuzalozasa","timestamp":"2019. július. 08. 12:03","title":"Sikerült az áttörés: visszafordítható a kar és a kéz bénultsága az idegek áthuzalozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ország legnagyobb városában, Lagosban állandó gondot jelent a közlekedés, így oldanák meg.","shortLead":"Az ország legnagyobb városában, Lagosban állandó gondot jelent a közlekedés, így oldanák meg.","id":"20190707_Hajos_szolgaltatast_inditana_Nigeriaban_az_Uber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd85d97c-d482-49c0-9585-2e9397e3ca6b","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Hajos_szolgaltatast_inditana_Nigeriaban_az_Uber","timestamp":"2019. július. 07. 16:40","title":"Hajós szolgáltatást indítana Nigériában az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több tucatnyi kiskorú lány elleni szexuális visszaélés miatt vádat emeltek Jeffrey Epstein amerikai milliárdos ellen. ","shortLead":"Több tucatnyi kiskorú lány elleni szexuális visszaélés miatt vádat emeltek Jeffrey Epstein amerikai milliárdos ellen. ","id":"20190708_Gyerekek_megrontasa_miatt_emeltek_vadat_egy_amerikai_milliardos_ellen_akirol_Trump_azt_mondta_a_fiatalabb_noket_szereti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b42191f-3b55-4340-84e6-2f21cf2ea60c","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_Gyerekek_megrontasa_miatt_emeltek_vadat_egy_amerikai_milliardos_ellen_akirol_Trump_azt_mondta_a_fiatalabb_noket_szereti","timestamp":"2019. július. 08. 17:49","title":"Gyerekek megrontása miatt emeltek vádat a milliárdos ellen, akiről Trump azt mondta, a fiatalabbakat szereti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6212d65-e333-4e5e-b29d-69ba720ace1b","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Idén is ellepték Zamárdit az elektronikus zene, illetve a strandolást a partizással vegyítő bulik szerelmesei. Tudósítónk szerint a Balaton Sound fesztiválélménynek gyenge, kulturálisan semmit nem ad, de a hajnalig tartó topogás, kattogás, ugrálás és darálás rengeteg embernek okoz örömöt – a prémimumfesztivál pedig kiszolgálja őket. És ezzel nincs is semmi baj. Fotósaink így látták az öt napot.","shortLead":"Idén is ellepték Zamárdit az elektronikus zene, illetve a strandolást a partizással vegyítő bulik szerelmesei...","id":"20190708_Best_of_Balaton_Sound","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6212d65-e333-4e5e-b29d-69ba720ace1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3dd1b26-2c53-4a9f-8f5b-19c524dabfd4","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190708_Best_of_Balaton_Sound","timestamp":"2019. július. 08. 11:15","title":"Ilyen volt idén a Balaton Sound ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec050f9-f156-4fb9-b5f7-20a7f24b32f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kedd délutántól az Etele térig jár az 1-es villamos.","shortLead":"Kedd délutántól az Etele térig jár az 1-es villamos.","id":"20190709_1es_villamos_uj_szakasza_etele_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ec050f9-f156-4fb9-b5f7-20a7f24b32f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebb8cbe-e822-43c7-ab98-630952aa2f57","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_1es_villamos_uj_szakasza_etele_ter","timestamp":"2019. július. 09. 15:40","title":"Füvesítették az 1-es villamos új szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a84d23-6c4d-4fcc-9d80-e2951ef468ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lépéssel ismét közelebb kerültünk az önvezető repülőgépekhez, miután német kutatóknak sikerült kifejleszteniük az önálló landolást lehetővé tévő rendszert.","shortLead":"Egy lépéssel ismét közelebb kerültünk az önvezető repülőgépekhez, miután német kutatóknak sikerült kifejleszteniük...","id":"20190708_leszallas_muszeres_leszallo_rendszer_onvezeto_repulogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a84d23-6c4d-4fcc-9d80-e2951ef468ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae4d36c-4d4a-4b5d-a7c5-dd809d2c91b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_leszallas_muszeres_leszallo_rendszer_onvezeto_repulogep","timestamp":"2019. július. 08. 10:03","title":"Videó: Így néz ki egy landolás, ha a pilóta leveszi a kezét a botkormányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b7df5d-1ccc-4a13-820e-e1b1771671a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kicserélik a megvásárolt terméket, vagy visszafizetik az árát.","shortLead":"Kicserélik a megvásárolt terméket, vagy visszafizetik az árát.","id":"20190709_Szalmonellas_kutyaeledelt_hiv_vissza_a_Fressnapf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14b7df5d-1ccc-4a13-820e-e1b1771671a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de2cded-b646-440f-954c-0d1bfca1707b","keywords":null,"link":"/kkv/20190709_Szalmonellas_kutyaeledelt_hiv_vissza_a_Fressnapf","timestamp":"2019. július. 09. 13:02","title":"Szalmonellás kutyaeledelt hív vissza a Fressnapf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A partneri megszólalásairól híres Szijjártó Péter az EBESZ külügyminiszteri értekezletén beszélt arról, Kelet és Nyugat között az együttműködésnek van itt az ideje. Majd kioktatta a Nyugatot a keresztényüldözés kapcsán.\r

\r

","shortLead":"A partneri megszólalásairól híres Szijjártó Péter az EBESZ külügyminiszteri értekezletén beszélt arról, Kelet és Nyugat...","id":"20190709_Szijjarto_Kioktatas_helyett_partnerseg_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978fc8b4-9e07-481f-9e7d-bdd955e54047","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Szijjarto_Kioktatas_helyett_partnerseg_kell","timestamp":"2019. július. 09. 15:23","title":"Szijjártó: Kioktatás helyett partnerség kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]