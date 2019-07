Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ce7beaf-4db8-4a12-bed0-196327f1f845","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autó sofőrje és utasa is életét vesztette. ","shortLead":"Az autó sofőrje és utasa is életét vesztette. ","id":"20190708_Busszal_utkozott_egy_auto_Fejer_megyeben_az_ejjel_meghalt_ket_ember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ce7beaf-4db8-4a12-bed0-196327f1f845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6d7f8b-9124-4b74-8c8f-5e3daf173fd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Busszal_utkozott_egy_auto_Fejer_megyeben_az_ejjel_meghalt_ket_ember","timestamp":"2019. július. 08. 05:29","title":"Busszal ütközött egy autó Fejér megyében az éjjel, meghalt két ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azt is belefoglalták a szerződésekbe, hogy bármikor egyoldalúan módosíthatják a már megkötött szerződést. ","shortLead":"Azt is belefoglalták a szerződésekbe, hogy bármikor egyoldalúan módosíthatják a már megkötött szerződést. ","id":"20190708_Minden_ellenorzott_webaruhaznal_talaltak_jogsertest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0c222c-c946-4047-96dd-70b0e6d29ef1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Minden_ellenorzott_webaruhaznal_talaltak_jogsertest","timestamp":"2019. július. 08. 10:44","title":"Minden ellenőrzött webáruháznál találtak jogsértést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este tíz és reggel nyolc óra között edzhetne csak a szombathelyi női kézilabdacsapat, ha nem kapnak engedélyt Homlok Zsoltéktól.","shortLead":"Este tíz és reggel nyolc óra között edzhetne csak a szombathelyi női kézilabdacsapat, ha nem kapnak engedélyt Homlok...","id":"20190709_Meszaros_Lorinc_vejetol_kell_engedelyt_kerniuk_a_szombathelyi_keziseknek_hogy_legyen_hol_edzeniuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b078d36-a7b5-42e6-b3a3-d81f390110d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Meszaros_Lorinc_vejetol_kell_engedelyt_kerniuk_a_szombathelyi_keziseknek_hogy_legyen_hol_edzeniuk","timestamp":"2019. július. 09. 11:37","title":"Mészáros Lőrinc vejétől kell engedélyt kérniük a szombathelyi kéziseknek, hogy legyen hol edzeniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d736c2e-e741-4c58-92c6-787482665a4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Konferenciahívást szimulál egy Google Chrome-hoz adható bővítmény, így a munkahelyén is nézheti kedvenc filmjét vagy sorozatait, anélkül, hogy lebukna a vezetőség vagy főnöke előtt. ","shortLead":"Konferenciahívást szimulál egy Google Chrome-hoz adható bővítmény, így a munkahelyén is nézheti kedvenc filmjét vagy...","id":"20190708_chrome_bovitmeny_netflix_hangouts_sorozatok_filmek_nezese_munkahelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d736c2e-e741-4c58-92c6-787482665a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3089a9f-c986-41ca-8b0d-4f444ef9eb5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_chrome_bovitmeny_netflix_hangouts_sorozatok_filmek_nezese_munkahelyen","timestamp":"2019. július. 08. 18:03","title":"Megcsinálták a Chrome-bővítményt, amivel a munkahelyén is nézhet filmeket – lebukás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislányt nyolc napja támadta meg egy megvadult rottweiler.","shortLead":"A kislányt nyolc napja támadta meg egy megvadult rottweiler.","id":"20190709_Felebredt_a_komabol_a_csokakoi_kutyatamadas_keteves_aldozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b270d62c-3cd8-4b14-a9da-103087a58c23","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Felebredt_a_komabol_a_csokakoi_kutyatamadas_keteves_aldozata","timestamp":"2019. július. 09. 10:28","title":"Felébredt a kómából a csókakői kutyatámadás kétéves áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c11480-4865-4be9-a9e7-15c00b76803e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem verték nagydobra. Egyelőre csak a VIII. kerületben érhető el a szolgáltatás.","shortLead":"Nem verték nagydobra. Egyelőre csak a VIII. kerületben érhető el a szolgáltatás.","id":"20190709_Elindult_a_McDonalds_hazhozszallitasa_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30c11480-4865-4be9-a9e7-15c00b76803e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091a1cd9-7110-4eeb-b51b-77d48808098b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Elindult_a_McDonalds_hazhozszallitasa_Budapesten","timestamp":"2019. július. 09. 13:45","title":"Elindult a McDonald’s házhozszállítása Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c4d69b-9230-49bd-a4a5-77df82e25153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kun Gábor szerint nagyon fontos a kémia a csapat és a klubvezetés között. ","shortLead":"Kun Gábor szerint nagyon fontos a kémia a csapat és a klubvezetés között. ","id":"20190708_Szijjarto_Peter_egykori_csapattarsa_kerult_a_Budapest_Honved_elere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58c4d69b-9230-49bd-a4a5-77df82e25153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec469dd-8dec-40cc-b06c-e463a12111f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Szijjarto_Peter_egykori_csapattarsa_kerult_a_Budapest_Honved_elere","timestamp":"2019. július. 08. 14:03","title":"Szijjártó Péter egykori csapattársa került a Budapest Honvéd élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Májusban a Fehér Házban fogadta Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akkor azt mondta Trump, Orbán jó munkát végez. Most beszédet mondhat.","shortLead":"Májusban a Fehér Házban fogadta Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akkor azt mondta...","id":"20190708_Evek_ota_nem_hivtak_most_beszedet_is_mond_Orban_az_amerikai_nagykovetseg_fuggetlenseg_napi_fogadasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90560aa-6307-4f0d-8b69-207bfcd6ab30","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Evek_ota_nem_hivtak_most_beszedet_is_mond_Orban_az_amerikai_nagykovetseg_fuggetlenseg_napi_fogadasan","timestamp":"2019. július. 08. 11:27","title":"Beszédet is mond Orbán az amerikai nagykövetség függetlenség napi fogadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]