Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4b4a9f2-5461-4c73-b128-52dbc56c40be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Updates for Samsung az Android egyik legnagyobb gyengeségét kihasználva igyekezett sokakat megtéveszteni. Frissítéseket egyáltalán nem tett lehetővé, a pénzt viszont vitte, ha valaki bedőlt neki.","shortLead":"Az Updates for Samsung az Android egyik legnagyobb gyengeségét kihasználva igyekezett sokakat megtéveszteni...","id":"20190709_google_play_store_updates_for_samsung_androidos_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4b4a9f2-5461-4c73-b128-52dbc56c40be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105386ba-d456-4aca-96c3-84faab5fab87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_google_play_store_updates_for_samsung_androidos_alkalmazas","timestamp":"2019. július. 09. 08:33","title":"Lekerült a Play Store-ból az alkalmazás, ami a samsungosok pénzére hajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eecee64c-2f6c-4c14-bec7-22268b4ffa91","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain nem zárkózik el Neymar eladásától, jelentette ki Leonardo Araújo, a labdarúgóklub sportigazgatója.","shortLead":"A Paris Saint-Germain nem zárkózik el Neymar eladásától, jelentette ki Leonardo Araújo, a labdarúgóklub sportigazgatója.","id":"20190709_neymar_psg_foci_eladas_atigazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eecee64c-2f6c-4c14-bec7-22268b4ffa91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eb885d-ca89-4138-a27b-9176b01fc5e4","keywords":null,"link":"/sport/20190709_neymar_psg_foci_eladas_atigazolas","timestamp":"2019. július. 09. 13:55","title":"A PSG szabadulna Neymartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely interjúja után Puzsér Róbert nyílt levélben írta le, Zugló polgármestere évekkel ezelőtt a „pofájába hazudott”, ő meg szíves megvetéssel közli, hazug identitásában hívja ki Karácsonyt.","shortLead":"Karácsony Gergely interjúja után Puzsér Róbert nyílt levélben írta le, Zugló polgármestere évekkel ezelőtt a „pofájába...","id":"20190709_Puzser_Karacsonynak_Meg_kell_mutatni_ki_a_bugyiszaggato_mosolyod_mogott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00567f7-3514-4292-a162-919900bab95c","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Puzser_Karacsonynak_Meg_kell_mutatni_ki_a_bugyiszaggato_mosolyod_mogott","timestamp":"2019. július. 09. 10:15","title":"Puzsér Karácsonynak: Meg kell mutatni, ki van a bugyiszaggató mosolyod mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58402852-a863-49ed-ba77-651a0710ef5c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy férfi háziállatként tartotta volna az Ausztráliából rendelt rovarokat, de Kínába nem lehet élő rovart bevinni.","shortLead":"Egy férfi háziállatként tartotta volna az Ausztráliából rendelt rovarokat, de Kínába nem lehet élő rovart bevinni.","id":"20190710_12_elo_varangyolo_gigahangyat_foglaltak_le_a_kinai_vamhatosagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58402852-a863-49ed-ba77-651a0710ef5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7c4bb0-18be-4a52-bc36-5bf2fb5bce09","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_12_elo_varangyolo_gigahangyat_foglaltak_le_a_kinai_vamhatosagok","timestamp":"2019. július. 10. 08:53","title":"12 élő, varangyölő gigahangyát foglaltak le a kínai vámhatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két falu között durva leszámolássorozat tört ki, terhes nők és gyerekek is meghaltak. A miniszterelnök halálbüntetéssel fenyeget.","shortLead":"Két falu között durva leszámolássorozat tört ki, terhes nők és gyerekek is meghaltak. A miniszterelnök halálbüntetéssel...","id":"20190710_Torzsi_bosszuban_oltek_meg_20_embert_Papua_UjGuinean","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4c6edd-8f50-48ac-a6eb-6d9c4a7033c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Torzsi_bosszuban_oltek_meg_20_embert_Papua_UjGuinean","timestamp":"2019. július. 10. 09:54","title":"Törzsi bosszúban öltek meg 20 embert Pápua Új-Guineán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot, amely javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző testületként működik majd.","shortLead":"Az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot...","id":"20190710_penzmosas_elleni_koordinacios_tanacs_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7288a9b4-e00e-4c5d-a5d7-29193517cce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_penzmosas_elleni_koordinacios_tanacs_kormany","timestamp":"2019. július. 10. 08:25","title":"Tanácsot hoz létre a kormány a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8eec77-7a30-4dff-9a59-9b60c02e952d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai nagykövetség függetlenség napi fogadásán beszélt Orbán, aki 9 éve nem járt ott. A sztárfellépő nem ő, hanem Paul Anka volt. ","shortLead":"Az amerikai nagykövetség függetlenség napi fogadásán beszélt Orbán, aki 9 éve nem járt ott. A sztárfellépő nem ő, hanem...","id":"20190709_Ritka_felkonferalast_kapott_Orban_Egy_tangohoz_ket_ember_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed8eec77-7a30-4dff-9a59-9b60c02e952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0631724b-ebfa-4c2e-a9cf-e85188ffdfed","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Ritka_felkonferalast_kapott_Orban_Egy_tangohoz_ket_ember_kell","timestamp":"2019. július. 09. 20:13","title":"Ritka felkonferálást kapott Orbán: \"Egy tangóhoz ketten kellenek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7b83e8-7d24-43d8-b027-7cea34273a41","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Átadták a felújított Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdőt. 3,4 milliárd forintot költöttek a rekonstrukciójára.","shortLead":"Átadták a felújított Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdőt. 3,4 milliárd forintot költöttek...","id":"20190710_pesterzsebet_jodos_sos_furdo_felujitas_megnyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb7b83e8-7d24-43d8-b027-7cea34273a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4c1677-bd2e-40ca-b795-e18bfa57213d","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_pesterzsebet_jodos_sos_furdo_felujitas_megnyitas","timestamp":"2019. július. 10. 14:21","title":"Különleges strandfürdő nyílt meg újra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]