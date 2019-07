Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"354878af-3307-46b5-8f9f-95ab95cf2c66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szenvedélyes és energikus, 97 éves asszony, Raoul Wallenberg svéd diplomata zsidómentő csapatának egyetlen még élő tagja, a múlt héten a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban mesélt életéről.","shortLead":"A szenvedélyes és energikus, 97 éves asszony, Raoul Wallenberg svéd diplomata zsidómentő csapatának egyetlen még élő...","id":"20190705_Wallenberg_segitoje_meselt_a_zsidomentesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=354878af-3307-46b5-8f9f-95ab95cf2c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db1acb7-c6bc-4ba1-a996-c17c55ab91b4","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Wallenberg_segitoje_meselt_a_zsidomentesrol","timestamp":"2019. július. 05. 11:23","title":"Wallenberg segítője mesélt a zsidómentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34382c2-a4dd-4f97-88d8-929e39c76c70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dj Snake hirtelen lemondta fellépését a Balaton Soundon, helyette Alessot sikerült lekötniük a Sound vasárnapjára a szervezőknek.","shortLead":"Dj Snake hirtelen lemondta fellépését a Balaton Soundon, helyette Alessot sikerült lekötniük a Sound vasárnapjára...","id":"20190706_Valtozas_a_Balaton_Sound_programjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d34382c2-a4dd-4f97-88d8-929e39c76c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26e4ca4-c3d0-462b-ae0b-9fd7f8b74146","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Valtozas_a_Balaton_Sound_programjaban","timestamp":"2019. július. 06. 08:44","title":"Változás a Balaton Sound programjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162aa1ce-8a78-4e92-b24d-ec314d59c8ed","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Feltételekhez kötötte a szereplést.","shortLead":"Feltételekhez kötötte a szereplést.","id":"20190704_Rami_Malek_James_Bond_film_forgatas_szereplo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=162aa1ce-8a78-4e92-b24d-ec314d59c8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d333c9f-341c-4368-a240-a1562cb411e8","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_Rami_Malek_James_Bond_film_forgatas_szereplo","timestamp":"2019. július. 04. 14:04","title":"Rami Malek nem akart fundamentalista terroristát játszani az új James Bond-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3665be-fdbb-4050-b1c7-d26cc41efe1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunán elsüllyedt Hableány mentési és kiemelési munkálataiban részt vevő 24 ipari és mentőbúvárt emellett ki is tüntették.\r

\r

","shortLead":"A Dunán elsüllyedt Hableány mentési és kiemelési munkálataiban részt vevő 24 ipari és mentőbúvárt emellett ki is...","id":"20190705_Olyan_kiemelkedot_nyujtott_a_Hableanybuvarmentocsapat_hogy_atirjak_a_buvarkodas_szabalyait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b3665be-fdbb-4050-b1c7-d26cc41efe1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05ab158-22f4-4653-9fdf-794a968d9949","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Olyan_kiemelkedot_nyujtott_a_Hableanybuvarmentocsapat_hogy_atirjak_a_buvarkodas_szabalyait","timestamp":"2019. július. 05. 18:26","title":"Olyan kiemelkedőt nyújtott a Hableány-búvár-mentőcsapat, hogy átírják a búvárkodás szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b58ee54-c91e-4ea3-8cde-c2774088d327","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szombaton elnököt választ magának az LMP. Annyira elfogytak az emberek, hogy női társelnök már nem is lesz.","shortLead":"Szombaton elnököt választ magának az LMP. Annyira elfogytak az emberek, hogy női társelnök már nem is lesz.","id":"20190705_lmp_partkongresszus_politika_elnokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b58ee54-c91e-4ea3-8cde-c2774088d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac87447-98d4-42b1-b3e9-b38ade691818","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_lmp_partkongresszus_politika_elnokseg","timestamp":"2019. július. 05. 17:00","title":"A tét az, hogy megmarad-e az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d89210-fcbf-40d6-a7ca-e99503b916b5","c_author":"","category":"elet","description":"Csütörtökön a nagyszínpad az amerikaiaké volt: Jauz, Future, Marshmello váltotta egymást. A hőség, a Balaton és a buli viszont állandó vendégek Zamárdiban. Fotósunk így látta a Balaton Sound 2. napját.","shortLead":"Csütörtökön a nagyszínpad az amerikaiaké volt: Jauz, Future, Marshmello váltotta egymást. A hőség, a Balaton és a buli...","id":"20190705_Semmi_nem_tudja_a_bulizok_kedvet_szedni_Zamardiban_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7d89210-fcbf-40d6-a7ca-e99503b916b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32683975-d3e0-420d-b650-6b9a97125728","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Semmi_nem_tudja_a_bulizok_kedvet_szedni_Zamardiban_fotok","timestamp":"2019. július. 05. 11:26","title":"Semmi nem tudja a bulizók kedvét szegni Zamárdiban (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Öt új nevet tanul Európa, mi megpróbáljuk megjósolni, a magyar kormány milyen jelzőt aggat majd eléjük, mikor válnak baráttá vagy \"Soros emberévé\". Sok jóval nem tudjuk biztatni Orbán Viktort.","shortLead":"Öt új nevet tanul Európa, mi megpróbáljuk megjósolni, a magyar kormány milyen jelzőt aggat majd eléjük, mikor válnak...","id":"20190705_europai_vezetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f89820-e182-4f6b-81be-be557483f06b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190705_europai_vezetok","timestamp":"2019. július. 05. 06:30","title":"Az EU új szupercsapata: az elítélt francia, a hétgyerekes német és a katalán, aki az asztalra csap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza-tónál mérte az autók sebességét a rendőrség, volt munkájuk elég.\r

\r

","shortLead":"A Tisza-tónál mérte az autók sebességét a rendőrség, volt munkájuk elég.\r

\r

","id":"20190705_Tizpercenkent_egy_gyorshajto_Tiszafurednel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8168b988-a6db-4192-93fe-54ebb7fd7491","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Tizpercenkent_egy_gyorshajto_Tiszafurednel","timestamp":"2019. július. 05. 16:26","title":"Tízpercenként egy gyorshajtó Tiszafürednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]