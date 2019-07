Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6987578d-d75c-4a36-802b-fd571a043e2b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felszállás után visszafordult és kényszerleszállást hajtott végre a Smartwings hurghadai járata a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren.","shortLead":"Felszállás után visszafordult és kényszerleszállást hajtott végre a Smartwings hurghadai járata a Liszt Ferenc...","id":"20190711_ferihegy_smartwings_kenyszerleszallas_hurghada_futopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6987578d-d75c-4a36-802b-fd571a043e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec8451f-a289-42a1-84bd-5b5ba01df3e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_ferihegy_smartwings_kenyszerleszallas_hurghada_futopalya","timestamp":"2019. július. 11. 05:45","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy gép Ferihegyről Egyiptomba induló gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c906b1-fd6a-4771-9891-2a2aad3c3651","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a brit szupersportkocsi már alaphelyzetben sem éppen gyenge, de most találtak még 88 extra lóerőt a motorjában.","shortLead":"Ez a brit szupersportkocsi már alaphelyzetben sem éppen gyenge, de most találtak még 88 extra lóerőt a motorjában.","id":"20190711_nagy_mereszseg_kell_egy_mclaren_tuningolasahoz_ime_a_vegeredmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58c906b1-fd6a-4771-9891-2a2aad3c3651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b785e1c4-88da-4a8f-a878-482ff66e51da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_nagy_mereszseg_kell_egy_mclaren_tuningolasahoz_ime_a_vegeredmeny","timestamp":"2019. július. 11. 08:21","title":"Nagy merészség kell egy McLaren tuningolásához, íme a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Wizz Air közleményben magyarázta meg, hogy pontosan mi vezetett ahhoz, hogy az utasokat Budapest helyett előbb Debrecenbe vitték, majd másnap hajnalban Budapestre. ","shortLead":"A Wizz Air közleményben magyarázta meg, hogy pontosan mi vezetett ahhoz, hogy az utasokat Budapest helyett előbb...","id":"20190710_Wizz_Air_A_legiiranyitas_es_a_ferihegyi_repterzar_miatt_kesett_7_orat_a_londoni_jarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a9e768-313d-4ac6-a3ae-b06b1d582892","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Wizz_Air_A_legiiranyitas_es_a_ferihegyi_repterzar_miatt_kesett_7_orat_a_londoni_jarat","timestamp":"2019. július. 10. 21:50","title":"Wizz Air: A légiirányítás és a ferihegyi reptérzár miatt késett 7 órát a londoni járat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalos látogatást tesz Magyarországon Zuzana Caputová, a Szlovák Köztársaság elnöke csütörtökön. A szlovák államfő Áder János köztársasági elnök meghívására érkezik Budapestre.","shortLead":"Hivatalos látogatást tesz Magyarországon Zuzana Caputová, a Szlovák Köztársaság elnöke csütörtökön. A szlovák államfő...","id":"20190709_Ader_Magyarorszagra_hivta_Szlovakia_liberalis_allamfojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a67eee-f5bb-4098-8309-4ca1380f3d70","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Ader_Magyarorszagra_hivta_Szlovakia_liberalis_allamfojet","timestamp":"2019. július. 09. 14:07","title":"Áder Magyarországra hívta Szlovákia liberális államfőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két falu között durva leszámolássorozat tört ki, terhes nők és gyerekek is meghaltak. A miniszterelnök halálbüntetéssel fenyeget.","shortLead":"Két falu között durva leszámolássorozat tört ki, terhes nők és gyerekek is meghaltak. A miniszterelnök halálbüntetéssel...","id":"20190710_Torzsi_bosszuban_oltek_meg_20_embert_Papua_UjGuinean","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4c6edd-8f50-48ac-a6eb-6d9c4a7033c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Torzsi_bosszuban_oltek_meg_20_embert_Papua_UjGuinean","timestamp":"2019. július. 10. 09:54","title":"Törzsi bosszúban öltek meg 20 embert Pápua Új-Guineán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684de512-635e-4225-a6a3-6bdff254938a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem várható, hogy a férfi sprinterek között Jamaica megint a világ élére áll, mert nem jó a fiatalok hozzáállása.","shortLead":"Nem várható, hogy a férfi sprinterek között Jamaica megint a világ élére áll, mert nem jó a fiatalok hozzáállása.","id":"20190710_A_nok_okosabbak__Usain_Bolt_kritizalja_a_jamaikai_ferfi_futokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684de512-635e-4225-a6a3-6bdff254938a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969d4b26-55ab-4bbc-a5d7-ff3ab3215f17","keywords":null,"link":"/sport/20190710_A_nok_okosabbak__Usain_Bolt_kritizalja_a_jamaikai_ferfi_futokat","timestamp":"2019. július. 10. 11:05","title":"\"A nők okosabbak\" – Usain Bolt kritizálja a jamaicai férfi futókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76adb23a-2044-4d6b-82dd-5a5a1c4b657f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El kellett költöznie a Budapest Rooftop Cinemának a Corvin Plázából is, de megvan az új helyük.","shortLead":"El kellett költöznie a Budapest Rooftop Cinemának a Corvin Plázából is, de megvan az új helyük.","id":"20190709_Uj_helyszinen_nyit_ki_a_tetomozi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76adb23a-2044-4d6b-82dd-5a5a1c4b657f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90752b2e-a33e-4cf5-9ede-d0f9795ae9e5","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Uj_helyszinen_nyit_ki_a_tetomozi","timestamp":"2019. július. 09. 10:15","title":"Új helyszínen nyit ki a budapesti tetőmozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad7fe7d-2915-4e10-9821-593eb596cc2d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több órára lezáőrják Rákospalota-Újpest állomást, és ez a vonatközlekedést is érinteni fogja. ","shortLead":"Több órára lezáőrják Rákospalota-Újpest állomást, és ez a vonatközlekedést is érinteni fogja. ","id":"20190710_Haborus_bombat_talaltak_a_rakospalotai_vasutallomasnal_lezarjak_csutortokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad7fe7d-2915-4e10-9821-593eb596cc2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfa2a78-b0c5-4786-8ded-a137cf1a1dcf","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Haborus_bombat_talaltak_a_rakospalotai_vasutallomasnal_lezarjak_csutortokon","timestamp":"2019. július. 10. 22:19","title":"Háborús bombát találtak a rákospalotai vasútállomásnál, lezárják csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]