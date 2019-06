Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Így már nem akadály, ha valaki ebből akar visszafizetni egy másik kölcsönt. Szerdán jönnek a pontos szabályok.","shortLead":"Így már nem akadály, ha valaki ebből akar visszafizetni egy másik kölcsönt. Szerdán jönnek a pontos szabályok.","id":"20190625_MNB_A_babavaro_hitel_miatt_valtoznak_az_adossagfek_szabalyai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fe8457-39df-431a-a8a4-31cbd65f6548","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_MNB_A_babavaro_hitel_miatt_valtoznak_az_adossagfek_szabalyai","timestamp":"2019. június. 25. 17:42","title":"MNB: A babaváró hitel miatt változnak az adósságfék szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rendőr testkamerája fel is vette, ahogy megtalálják a csecsemőt. ","shortLead":"Egy rendőr testkamerája fel is vette, ahogy megtalálják a csecsemőt. ","id":"20190626_Erdoben_muanyag_zacskoban_hagytak_magara_egy_ujszulottet_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b594cc-ca29-4faf-84b6-d790871c92fe","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Erdoben_muanyag_zacskoban_hagytak_magara_egy_ujszulottet_Amerikaban","timestamp":"2019. június. 26. 13:05","title":"Erdőben, műanyag zacskóban hagytak magára egy újszülöttet Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állítólag tarthatatlanná vált a helyzet a hajón.","shortLead":"Állítólag tarthatatlanná vált a helyzet a hajón.","id":"20190626_A_fenyegetes_ellenere_belepett_az_olasz_vizekre_a_SeaWatch_mentohajoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ceb8a4-18ac-46d1-9f7b-abe79cd7e28d","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_fenyegetes_ellenere_belepett_az_olasz_vizekre_a_SeaWatch_mentohajoja","timestamp":"2019. június. 26. 16:10","title":"A fenyegetés ellenére belépett az olasz vizekre a Sea-Watch mentőhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Legalább 17, jórészt Matolcsy Ádámhoz köthető cég lépett le az NHB Banktól hetekkel azelőtt, hogy a pénzintézettel szemben az apja elnökölte Magyar Nemzeti Bank korlátozásokat rendelt el. Szinte mind ugyanazon a napon és ugyanannál a pénzintézetnél nyitottak új számlákat. Az érintett cégek mások mellett Száraz István, Somlai Bálint Fülöp és Pintér Máté Tibor érdekeltségi körébe sorolhatók.","shortLead":"Legalább 17, jórészt Matolcsy Ádámhoz köthető cég lépett le az NHB Banktól hetekkel azelőtt, hogy a pénzintézettel...","id":"20190626_Matolcsy_Adam_kore_jol_tudta_mikor_kell_dobbantani_a_csalad_baknjatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf7a1be-db95-4dd4-8d91-62f4bdafaff0","keywords":null,"link":"/kkv/20190626_Matolcsy_Adam_kore_jol_tudta_mikor_kell_dobbantani_a_csalad_baknjatol","timestamp":"2019. június. 26. 13:40","title":"Matolcsy Ádám köre jól tudta, mikor kell dobbantani a család bankjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kancellár is úgy látja, hogy a helyzet sokkal összetettebb, mint öt éve. ","shortLead":"A kancellár is úgy látja, hogy a helyzet sokkal összetettebb, mint öt éve. ","id":"20190626_Merkel_megingott_mar_szerinte_se_biztos_hogy_Weber_lesz_a_bizottsag_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3028d964-aef1-4c8f-9163-e6fe9761e6f1","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Merkel_megingott_mar_szerinte_se_biztos_hogy_Weber_lesz_a_bizottsag_elnoke","timestamp":"2019. június. 26. 17:04","title":"Merkel megingott: már szerinte sem biztos, hogy Weber lesz a bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c365bb1-d6e0-4910-9138-4248daf70d28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónk fotókat küldött a helyszínről, a füstöt messziről is jól lehetett látni.","shortLead":"Olvasónk fotókat küldött a helyszínről, a füstöt messziről is jól lehetett látni.","id":"20190626_Nagy_fust_van_a_III_keruletben_kigyulladt_egy_busz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c365bb1-d6e0-4910-9138-4248daf70d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80c5b14-eb4c-4eb2-bcd2-983338fd5921","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Nagy_fust_van_a_III_keruletben_kigyulladt_egy_busz","timestamp":"2019. június. 26. 13:42","title":"Nagy lánggal és füsttel égett Óbudán egy busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096c5830-a1ef-4111-897d-88037741d2df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valami, akkor ez lehet a jövő egyik legmenőbb, zöld energiát használó járműve.","shortLead":"Ha valami, akkor ez lehet a jövő egyik legmenőbb, zöld energiát használó járműve.","id":"20190625_Valosag_a_napelemes_auto_a_Lightyear_One","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=096c5830-a1ef-4111-897d-88037741d2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beed51ff-0b21-4584-8802-33b7ec4d1bdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_Valosag_a_napelemes_auto_a_Lightyear_One","timestamp":"2019. június. 25. 16:21","title":"38 millióért olyan autója lehet, amilyen még senkinek nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Családon belül megoldják: Stephanie Grishamben állítólag Trump megbízik, kedveli őt, ezért őt választotta a lemondott szóvivője helyére.\r

\r

","shortLead":"Családon belül megoldják: Stephanie Grishamben állítólag Trump megbízik, kedveli őt, ezért őt választotta a lemondott...","id":"20190625_Melania_Trump_szovivoje_lesz_Donald_Trump_szovivoje_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610d1221-852c-4c7f-8117-ac3e774fd1b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Melania_Trump_szovivoje_lesz_Donald_Trump_szovivoje_is","timestamp":"2019. június. 25. 20:55","title":"Melania Trump szóvivője lesz Donald Trump szóvivője is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]