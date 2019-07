Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vekerdy Tamás szerint a köznevelési törvénymódosítás olyan dolgokról beszél, amik elvileg még jók is lehetnének, csak nem a mai magyar valóságban. ","shortLead":"Vekerdy Tamás szerint a köznevelési törvénymódosítás olyan dolgokról beszél, amik elvileg még jók is lehetnének, csak...","id":"20190709_Vekerdy_Egyedul_a_szulo_joga_megszabni_hogy_milyen_nevelest_ohajt_adni_a_gyermekenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5325bea-524d-4dff-9ddd-1a4fa6592d69","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Vekerdy_Egyedul_a_szulo_joga_megszabni_hogy_milyen_nevelest_ohajt_adni_a_gyermekenek","timestamp":"2019. július. 09. 19:28","title":"Vekerdy: \"Egyedül a szülő joga megszabni, hogy milyen nevelést óhajt adni a gyermekének\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8eec77-7a30-4dff-9a59-9b60c02e952d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai nagykövetség függetlenség napi fogadásán beszélt Orbán, aki 9 éve nem járt ott. A sztárfellépő nem ő, hanem Paul Anka volt. ","shortLead":"Az amerikai nagykövetség függetlenség napi fogadásán beszélt Orbán, aki 9 éve nem járt ott. A sztárfellépő nem ő, hanem...","id":"20190709_Ritka_felkonferalast_kapott_Orban_Egy_tangohoz_ket_ember_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed8eec77-7a30-4dff-9a59-9b60c02e952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0631724b-ebfa-4c2e-a9cf-e85188ffdfed","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Ritka_felkonferalast_kapott_Orban_Egy_tangohoz_ket_ember_kell","timestamp":"2019. július. 09. 20:13","title":"Ritka felkonferálást kapott Orbán: \"Egy tangóhoz ketten kellenek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943a35dd-7666-4614-9644-0adaa58132a4","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190710_Marabu_FekNyuz_A_tulaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=943a35dd-7666-4614-9644-0adaa58132a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8209db-860c-4d37-b088-55824e1c0ea8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Marabu_FekNyuz_A_tulaj","timestamp":"2019. július. 10. 20:05","title":"Marabu FékNyúz: A tulaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25529a3-4c9c-47d0-96ee-2e361ceb0ffe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mielőbb fel akarják számolni az embercsempész-hálózatokat is, hogy ezzel csökkentsék az illegális határsértők számát. ","shortLead":"Mielőbb fel akarják számolni az embercsempész-hálózatokat is, hogy ezzel csökkentsék az illegális határsértők számát. ","id":"20190709_szlovenia_hatarvedelem_bevandorlas_embercsempeszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f25529a3-4c9c-47d0-96ee-2e361ceb0ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5bfc74-828c-4a31-a0ad-77ce4518e2ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_szlovenia_hatarvedelem_bevandorlas_embercsempeszek","timestamp":"2019. július. 09. 11:50","title":"Drónok, kerítés, még több katona – bekeményít Szlovénia a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec050f9-f156-4fb9-b5f7-20a7f24b32f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kedd délutántól az Etele térig jár az 1-es villamos.","shortLead":"Kedd délutántól az Etele térig jár az 1-es villamos.","id":"20190709_1es_villamos_uj_szakasza_etele_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ec050f9-f156-4fb9-b5f7-20a7f24b32f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebb8cbe-e822-43c7-ab98-630952aa2f57","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_1es_villamos_uj_szakasza_etele_ter","timestamp":"2019. július. 09. 15:40","title":"Füvesítették az 1-es villamos új szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden tette világszerte elérhetővé a Google a Chrome böngésző legújabb funkcióját, ami a felhasználóknak és a reklámiparnak is jó lehet.","shortLead":"Kedden tette világszerte elérhetővé a Google a Chrome böngésző legújabb funkcióját, ami a felhasználóknak és...","id":"20190710_google_chrome_hirdetesblokkolo_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54999769-1927-4243-85c9-0289c4ea316f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_google_chrome_hirdetesblokkolo_reklam","timestamp":"2019. július. 10. 08:03","title":"Bekapcsolta a Google a Chrome hirdetésblokkolóját, ami megtisztítaná az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c03a248-34a4-4366-98dc-8134ddb8e59a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Unió 2007 ad lehetőséget bizonyos női egészségügyi termékek áfájának csökkentésére.","shortLead":"Az Európai Unió 2007 ad lehetőséget bizonyos női egészségügyi termékek áfájának csökkentésére.","id":"20190709_Csokkentene_a_tamponok_es_pelenkak_afajat_az_LMP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c03a248-34a4-4366-98dc-8134ddb8e59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67abdc38-e1b1-488c-b897-f39153a29978","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Csokkentene_a_tamponok_es_pelenkak_afajat_az_LMP","timestamp":"2019. július. 09. 17:21","title":"Csökkentené a tamponok és pelenkák áfáját az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fb08c-8f7f-4a60-a2d0-8b0f5877537d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De végül együtt utazhatott a család. Schoberték pedig bocsánatkérést kaptak.","shortLead":"De végül együtt utazhatott a család. Schoberték pedig bocsánatkérést kaptak.","id":"20190710_A_Wizz_Air_bocsanatot_kert_Schobert_Norberttol_amiert_nem_akartak_felengedni_a_fiat_a_gepre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fb08c-8f7f-4a60-a2d0-8b0f5877537d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7f999d-1a4a-4ed3-a35b-3599c032592b","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_A_Wizz_Air_bocsanatot_kert_Schobert_Norberttol_amiert_nem_akartak_felengedni_a_fiat_a_gepre","timestamp":"2019. július. 10. 12:33","title":"A Wizz Air bocsánatot kért Schobert Norberttől, amiért nem akarták felengedni a fiát a gépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]