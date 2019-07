Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Lepsénynél történt, a nagykanizsai oldalon.","shortLead":"A baleset Lepsénynél történt, a nagykanizsai oldalon.","id":"20190711_Felborult_egy_kisteherauto_az_M7esen_egy_szakaszon_lezartak_az_utat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3544894-b5a4-4eee-be73-cb777704a5de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_Felborult_egy_kisteherauto_az_M7esen_egy_szakaszon_lezartak_az_utat","timestamp":"2019. július. 11. 08:17","title":"Felborult egy kisteherautó az M7-esen, egy szakaszon lezárták az utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Miért nem kaphat egy kiváló emelt szintű érettségi eredményt elérő diák nyelvvizsga bizonyítványt? Rendszerhiba. Amit annak okozói nem ismernek el.","shortLead":"Miért nem kaphat egy kiváló emelt szintű érettségi eredményt elérő diák nyelvvizsga bizonyítványt? Rendszerhiba. Amit...","id":"20190712_Gyarmathy_Eva_Rendszerhiba_es_a_korokozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8002020b-baec-48e4-82fd-02cc33e70762","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Gyarmathy_Eva_Rendszerhiba_es_a_korokozok","timestamp":"2019. július. 12. 13:52","title":"Gyarmathy Éva: Rendszerhiba és a kórokozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb68fa5-4c05-4cc6-85d8-e331c2b37831","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jacinda Ardern szomszédja egy interjúban mondta el, hogy másfél évvel korábban ő ölte meg Új-Zéland első számú macskáját, Paddle-t. ","shortLead":"Jacinda Ardern szomszédja egy interjúban mondta el, hogy másfél évvel korábban ő ölte meg Új-Zéland első számú...","id":"20190710_megolte_az_ujzelandi_miniszterelnok_macskajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cb68fa5-4c05-4cc6-85d8-e331c2b37831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c67c63-aa43-4315-9f8a-4b43f7d17658","keywords":null,"link":"/elet/20190710_megolte_az_ujzelandi_miniszterelnok_macskajat","timestamp":"2019. július. 10. 17:38","title":"Megszólalt a szomszéd, aki megölte az új-zélandi miniszterelnök világhírű macskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már nemcsak a Czeglédy-ügyben eddig eljáró megyei főügyészség, hanem annak fellebbviteli főügyészsége is beszállt abba a jogi csatába, ami az erősen átpolitizált büntetőügy mielőbbi folytatásáért zajlik. A baloldali politikus szerint ez várható volt, de ha a bíróság elé akarják vinni, akkor szerinte kénytelenek lesznek újra nekigyürkőzni a vádemelésnek, miután az EP-választáson szerzett mentelmi joggal meg tudta hekkelni az eljárást.","shortLead":"Már nemcsak a Czeglédy-ügyben eddig eljáró megyei főügyészség, hanem annak fellebbviteli főügyészsége is beszállt abba...","id":"20190712_Czegledy_visszaszol_nem_meglepo_az_ugyeszseg_ujabb_huzasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02240bad-e748-4cc3-8947-a2ca32eb66ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Czegledy_visszaszol_nem_meglepo_az_ugyeszseg_ujabb_huzasa","timestamp":"2019. július. 12. 12:08","title":"Czeglédy visszaszól: várható volt az ügyészség újabb húzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9043a2d7-31dc-4522-836b-75c5735607dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alapos frissítésen esik át a következő hetekben a Google Translate alkalmazása. Új nyelvek jönnek, és a kamerás fordítás is jobb lesz.","shortLead":"Alapos frissítésen esik át a következő hetekben a Google Translate alkalmazása. Új nyelvek jönnek, és a kamerás...","id":"20190710_google_fordito_alkalmazas_ios_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9043a2d7-31dc-4522-836b-75c5735607dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0a1e87-572b-4edb-9922-f712e8213a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_google_fordito_alkalmazas_ios_android","timestamp":"2019. július. 10. 18:03","title":"Sokkal jobb lesz a Google fordító alkalmazása, még több nyelvet tud majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c3b87b-6a2a-49bb-9d08-87f91fc66172","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összehajtható okostelefonokról/tabletekről hallva sok vállalat eszünkbe juthat, az IBM azonban nincsen közöttük. Pedig ők is dédelgetnek izgalmas terveket.","shortLead":"Összehajtható okostelefonokról/tabletekről hallva sok vállalat eszünkbe juthat, az IBM azonban nincsen közöttük. Pedig...","id":"20190711_ibm_szabadalom_okosora_telefon_tablet_egy_eszkozben_kihajthato_kijelzovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5c3b87b-6a2a-49bb-9d08-87f91fc66172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a6bb2a-31f9-4e98-8241-d62c3d576697","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_ibm_szabadalom_okosora_telefon_tablet_egy_eszkozben_kihajthato_kijelzovel","timestamp":"2019. július. 11. 09:33","title":"Okosórában a telefon és a tablet? Az IBM megcsinálná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426a6787-b820-4853-be62-e12fac9e6f45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy erőmű zagytározójáról van szó. A létesítmény egyelőre tehetetlen.","shortLead":"Egy erőmű zagytározójáról van szó. A létesítmény egyelőre tehetetlen.","id":"20190711_Ezrevel_jarnak_szelfizni_egy_azurkek_tohoz_csak_epp_azt_felejtik_el_hogy_mergezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=426a6787-b820-4853-be62-e12fac9e6f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795d3efe-899d-47a5-a37f-c8f4fe1f8658","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Ezrevel_jarnak_szelfizni_egy_azurkek_tohoz_csak_epp_azt_felejtik_el_hogy_mergezo","timestamp":"2019. július. 11. 12:58","title":"Ezrével járnak szelfizni egy azúrkék tóhoz, pedig amúgy tele van méreggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f0e775-5dc7-4de6-bcb1-076e96b55f58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hete még maga a Nintendo söpörte le az ezzel kapcsolatos pletykákat, most azonban közölték: tényleg megcsinálják a Switch kisebb és olcsóbb verzióját. És nem is kell rá sokat várni.","shortLead":"Néhány hete még maga a Nintendo söpörte le az ezzel kapcsolatos pletykákat, most azonban közölték: tényleg megcsinálják...","id":"20190710_nintendo_switch_lite_kezi_konzol_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f0e775-5dc7-4de6-bcb1-076e96b55f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b490ff6-856d-4fbe-bd4a-34f58849e8f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_nintendo_switch_lite_kezi_konzol_vasarlas","timestamp":"2019. július. 10. 16:03","title":"Új, olcsóbb kézi konzolt ad ki a Nintendo, itt a Switch Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]