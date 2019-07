Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aed34fb1-f93b-47b4-a1b3-759eb54c8245","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus július 23-án mutatja be az új készülékét, amibe a jelenlegi legerősebb Qualcomm-erőforrást pakolják.","shortLead":"Az Asus július 23-án mutatja be az új készülékét, amibe a jelenlegi legerősebb Qualcomm-erőforrást pakolják.","id":"20190716_qualcomm_snapdragon_855_plus_okostelefon_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aed34fb1-f93b-47b4-a1b3-759eb54c8245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016a432f-e8b4-49f0-8d12-19b8f8ed4f99","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_qualcomm_snapdragon_855_plus_okostelefon_processzor","timestamp":"2019. július. 16. 10:33","title":"Ez a mobil kapja meg elsőként a Qualcomm új csúcsprocesszorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7033e37-87b7-473c-b5e9-781bef90f147","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Négy nagyvárosban, köztük Budapesten közel nyolcezer bébiételt és -italt tesztelt az Egészségügyi Világszervezet, és a termékek legalább felében lévő kalória több mint 30 százaléka cukrokból származott, vagyis ezeket akkor sem kéne hat hónaposnál fiatalabb bébinek adni, ha az van ráírva a címkéjére, hogy lehet.","shortLead":"Négy nagyvárosban, köztük Budapesten közel nyolcezer bébiételt és -italt tesztelt az Egészségügyi Világszervezet, és...","id":"20190715_A_bebietelek_nagy_resze_olyan_cukros_hogy_nem_valo_a_pici_babaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7033e37-87b7-473c-b5e9-781bef90f147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfb472d-133a-4498-88a8-a90b5b675931","keywords":null,"link":"/elet/20190715_A_bebietelek_nagy_resze_olyan_cukros_hogy_nem_valo_a_pici_babaknak","timestamp":"2019. július. 15. 17:11","title":"A bébiételek nagy része olyan cukros, hogy nem való a pici babáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4e5d6b-04af-4f52-bcf7-ca8eccc46fd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szó szerint nagy élmény lehet ebben az autóban utazni, azonban parkolóhely kereséskor nem igazán cserélnénk a sofőrjével.","shortLead":"Szó szerint nagy élmény lehet ebben az autóban utazni, azonban parkolóhely kereséskor nem igazán cserélnénk...","id":"20190715_ez_a_suv_meg_az_usaban_is_tenyleg_nagynak_szamit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a4e5d6b-04af-4f52-bcf7-ca8eccc46fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3091dcbb-284c-42f4-90b4-f7434139c897","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_ez_a_suv_meg_az_usaban_is_tenyleg_nagynak_szamit","timestamp":"2019. július. 15. 11:21","title":"Ez a SUV még az USA-ban is tényleg nagynak számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trumpnak az nem tetszik, hogy bírálják a kormányt.","shortLead":"Donald Trumpnak az nem tetszik, hogy bírálják a kormányt.","id":"20190716_El_lehet_innen_menni__megint_nekiment_az_amerikai_elnok_a_demokrata_kepviselonoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149703bb-0cf2-4cd8-85f7-ac2fc49d04ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_El_lehet_innen_menni__megint_nekiment_az_amerikai_elnok_a_demokrata_kepviselonoknek","timestamp":"2019. július. 16. 05:18","title":"\"El lehet innen menni\" – megint nekiment az amerikai elnök a demokrata képviselőnőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Magyarországon lőszerrel visszaélés miatt elfogott svéd állampolgár ügyét használva próbálja kideríteni Handó Tünde ellenfele, Vasvári Csaba bíró, hogy az EU-s joggal összeegyeztethető-e Handó Tünde túlhatalma. ","shortLead":"Egy Magyarországon lőszerrel visszaélés miatt elfogott svéd állampolgár ügyét használva próbálja kideríteni Handó Tünde...","id":"20190715_hando_tunde_tulhatalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c086cde-3620-47b4-997e-ab5a296d0a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_hando_tunde_tulhatalma","timestamp":"2019. július. 15. 17:48","title":"Trükkösen tesztelnék le, elfogadható-e még Handó Tünde túlhatalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Esterházy Pétert nem kell tanítani, mert kultúraromboló – mondta a Horthy-rajongó, zsidózó Takaró Mihály.","shortLead":"Esterházy Pétert nem kell tanítani, mert kultúraromboló – mondta a Horthy-rajongó, zsidózó Takaró Mihály.","id":"20190715_Takaro_Mihaly_Akinek_kivandoroltak_a_gyereki_az_rossz_szulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da2a261-35bd-484e-ae1d-b15597f8b4a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Takaro_Mihaly_Akinek_kivandoroltak_a_gyereki_az_rossz_szulo","timestamp":"2019. július. 15. 17:50","title":"Takaró Mihály: Akinek kivándoroltak a gyerekei, valamit elrontott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd3ac79-bac1-41a8-8a71-c82cbc508466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bajkál-tónál lévő területek egyik bányájának közelében történt a baleset, amelynél egy ilyen, akár 1000 tonnás, hatalmas szállítójármű felborult egy kanyarban.","shortLead":"A Bajkál-tónál lévő területek egyik bányájának közelében történt a baleset, amelynél egy ilyen, akár 1000 tonnás...","id":"20190715_Ilyen_amikor_a_vilag_egyik_legnagyobb_banya_teherautojan_nem_fog_a_fek__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdd3ac79-bac1-41a8-8a71-c82cbc508466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52953657-16cd-4685-8291-2127d78ad6ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Ilyen_amikor_a_vilag_egyik_legnagyobb_banya_teherautojan_nem_fog_a_fek__video","timestamp":"2019. július. 15. 18:22","title":"Ilyen, amikor a világ egyik legnagyobb teherautóján nem fog a fék – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe2d1b0-6b83-46f6-82ff-9ef5bda28660","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új főnököt kaptak.","shortLead":"Új főnököt kaptak.","id":"20190716_Egyszerre_11_ovono_mondott_fel_egy_ujpesti_ovodaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fe2d1b0-6b83-46f6-82ff-9ef5bda28660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0557cd-9a29-4e61-9e08-0e72a9c83614","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Egyszerre_11_ovono_mondott_fel_egy_ujpesti_ovodaban","timestamp":"2019. július. 16. 10:56","title":"Egyszerre 11 óvónő mondott fel egy újpesti óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]