[{"available":true,"c_guid":"e53d8f97-5398-4fdb-b2ac-4a23d325e093","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A nagybefektetők továbbra is a legszegényebbek rovására gazdagodnak.","shortLead":"A nagybefektetők továbbra is a legszegényebbek rovására gazdagodnak.","id":"20190725_offshore_mauritius_bob_geldolf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e53d8f97-5398-4fdb-b2ac-4a23d325e093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa310e06-d406-4f5d-a706-e2abfef0f473","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_offshore_mauritius_bob_geldolf","timestamp":"2019. július. 25. 06:15","title":"Sok százmilliárd dollárt szipolyoznak ki Afrikából az offshoreparadicsomok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi Fidesz szerint a polgármesternek tájékoztatnia kellett volna a lakosságot arról, hogy egy kisebb részben önkormányzati tulajdonú magáncég olasz szemetet hozna a város melletti telephelyére. Márki-Zay Péter azt állítja, hogy nem is tudott a szemétről, és őt úgy tájékoztatták, hogy a székesfehérvári horvát iszapbotrány utáni kormányintézkedések miatt már nem is fogják ideszállítani azt. Úgy néz ki, hogy a szemétbotrány elül, a politikai viharok folytatódnak.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi Fidesz szerint a polgármesternek tájékoztatnia kellett volna a lakosságot arról, hogy egy kisebb...","id":"20190725_hodmezovasarhely_szemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7885e4-8872-4c3a-a51b-3b68d5825214","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_hodmezovasarhely_szemet","timestamp":"2019. július. 25. 13:05","title":"Olasz importszemét miatt támadják Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ungár megelégelte, hogy az ápolási díjjal kapcsolatban nem kap meg bizonyos adatokat. ","shortLead":"Ungár megelégelte, hogy az ápolási díjjal kapcsolatban nem kap meg bizonyos adatokat. ","id":"20190723_Beperli_az_Emmit_Ungar_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06433626-2c1f-443c-82e9-d80e1f95840d","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Beperli_az_Emmit_Ungar_Peter","timestamp":"2019. július. 23. 20:17","title":"Beperli az Emmit Ungár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd39df7-22b1-4976-88bf-f71829110a29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy írásbeli kérdésre adott válaszában osztotta meg jó tanácsát Nagy István.","shortLead":"Egy írásbeli kérdésre adott válaszában osztotta meg jó tanácsát Nagy István.","id":"20190724_Uzent_az_agrarminiszter_Aki_balatoni_halat_enne_hat_fogjon_maganak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcd39df7-22b1-4976-88bf-f71829110a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c533bd-b35c-426b-b843-ad2853541ac1","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Uzent_az_agrarminiszter_Aki_balatoni_halat_enne_hat_fogjon_maganak","timestamp":"2019. július. 24. 12:23","title":"Üzent az agrárminiszter: Aki balatoni halat enne, hát fogjon magának!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c721cef5-eaae-46b3-865b-fabe89ca4d1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Erzsébet téren a gyalogosforgalmat korlátozza a rendőrség, miután repeszromboló gránátot és csőrobbantó töltetet találtak a tűzszerészek.\r

\r

","shortLead":"Az Erzsébet téren a gyalogosforgalmat korlátozza a rendőrség, miután repeszromboló gránátot és csőrobbantó töltetet...","id":"20190724_Vilaghaborus_bombakat_talaltak_Budapest_kozepen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c721cef5-eaae-46b3-865b-fabe89ca4d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37455bd1-70dc-4d0a-8772-7e42d672e37d","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Vilaghaborus_bombakat_talaltak_Budapest_kozepen","timestamp":"2019. július. 24. 10:00","title":"Világháborús bombákat találtak Budapest kellős közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7ee647-f905-473a-8d6f-9f253fe0d4d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig a Lamborghini a poszterautó vagy már a Tesla lett az is? ","shortLead":"Még mindig a Lamborghini a poszterautó vagy már a Tesla lett az is? ","id":"20190724_Meg_mindig_vannak_alomautok_Melyikre_szavaznak_a_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d7ee647-f905-473a-8d6f-9f253fe0d4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74ce794-dbca-45c8-bbea-f78cc91e8b3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Meg_mindig_vannak_alomautok_Melyikre_szavaznak_a_gyerekek","timestamp":"2019. július. 25. 05:29","title":"Még mindig vannak álomautók. Melyikre szavaznak a gyerekek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d0c0f5-fcdc-45c1-84ae-6c60282721ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki akart kerülni egy torlódást, nem érdekelte, hogy mindkét irányból lezárt szakaszra hajtott. Most emelt ellene vádat a magyar ügyészség.","shortLead":"Ki akart kerülni egy torlódást, nem érdekelte, hogy mindkét irányból lezárt szakaszra hajtott. Most emelt ellene vádat...","id":"20190724_130cal_ment_a_magyar_autos_a_lezart_autopalyan_amig_egy_hidnak_nem_hajtott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d0c0f5-fcdc-45c1-84ae-6c60282721ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f7b8bb-bec7-4b19-8a24-aa2e4bb704c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_130cal_ment_a_magyar_autos_a_lezart_autopalyan_amig_egy_hidnak_nem_hajtott","timestamp":"2019. július. 24. 14:22","title":"130-cal ment a magyar autós a lezárt autópályán, amíg egy hídnak nem hajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1dd34b-72a8-4f9d-aede-45da935d82fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bolgár, illetve a francia hatóságok által körözött járműveket foglaltak le a rendőrök a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","shortLead":"A bolgár, illetve a francia hatóságok által körözött járműveket foglaltak le a rendőrök a Csongrád megyei...","id":"20190725_Egy_roman_bolgar_egy_torok_pedig_francia_autoval_bukott_le_a_magyar_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f1dd34b-72a8-4f9d-aede-45da935d82fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c3f2c3-557b-423e-b829-05847970ef50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_Egy_roman_bolgar_egy_torok_pedig_francia_autoval_bukott_le_a_magyar_hataron","timestamp":"2019. július. 25. 11:57","title":"Egy román bolgár, egy török pedig francia autóval bukott le a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]