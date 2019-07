Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ae13c42-c287-446a-b222-ea5427c06879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2020-as tokiói olimpia azért is érdekes lesz, mert a dobogósok e-hulladékból készült érmeket vehetnek majd át.","shortLead":"A 2020-as tokiói olimpia azért is érdekes lesz, mert a dobogósok e-hulladékból készült érmeket vehetnek majd át.","id":"20190724_tokio_2020_ujrahasznositott_anyagok_elektronikus_hulladek_e_szemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae13c42-c287-446a-b222-ea5427c06879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec1723b-a9b0-4477-830f-06820629567c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_tokio_2020_ujrahasznositott_anyagok_elektronikus_hulladek_e_szemet","timestamp":"2019. július. 24. 12:03","title":"Bemutatták a tokiói olimpia eldobott telefonokból és laptopokból készült érmeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök apjának üzletága, a bányászat és az oligarchák építőipari cégei a fő nyertesei a kormány vaskos intézkedéscsomagjának, amely amúgy valós problémákra keres válaszokat. ","shortLead":"A miniszterelnök apjának üzletága, a bányászat és az oligarchák építőipari cégei a fő nyertesei a kormány vaskos...","id":"20190724_kavicsbanyaszat_ner_orban_gyozo_palkovics_jogszabaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fc3492-85e6-4c56-aa42-48ec110f2234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_kavicsbanyaszat_ner_orban_gyozo_palkovics_jogszabaly","timestamp":"2019. július. 24. 11:06","title":"Intézkedéscsomag a kormánytól – megint az Orbán család és a NER járhat jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afadc768-20eb-4f3c-834d-518ff9cf1aa0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megtetszett a távozó miniszternek a Magyar Állampapír Plusz.","shortLead":"Megtetszett a távozó miniszternek a Magyar Állampapír Plusz.","id":"20190723_32_millio_forintert_vasarolt_be_Trocsanyi_Laszlo_az_uj_szuperkotvenybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afadc768-20eb-4f3c-834d-518ff9cf1aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7baefb6-c552-48c7-903e-f75da8eac21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_32_millio_forintert_vasarolt_be_Trocsanyi_Laszlo_az_uj_szuperkotvenybol","timestamp":"2019. július. 23. 10:03","title":"32 millió forintért vásárolt be Trócsányi László az új szuperkötvényből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a10618-493a-45c5-9c64-9328293baf69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 8000-szeresen térült meg annak az egykori NASA-gyakornoknak a befektetése, aki megvette a NASA-tól a hodlra szállás ikonikus szalagjait.","shortLead":"Több mint 8000-szeresen térült meg annak az egykori NASA-gyakornoknak a befektetése, aki megvette a NASA-tól a hodlra...","id":"20190722_holdra_szallas_arveres_sothebys","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87a10618-493a-45c5-9c64-9328293baf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ebc4b7-99b6-4195-8171-fe0d93630e5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_holdra_szallas_arveres_sothebys","timestamp":"2019. július. 22. 20:10","title":"521 millió forintért keltek el az eredeti szalagok, amik a holdra szállást örökítették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0f261e-c663-4b92-96db-18d85aa99a25","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nagy ára van annak, hogy sült kolbászt eszünk idén nyáron.","shortLead":"Nagy ára van annak, hogy sült kolbászt eszünk idén nyáron.","id":"20190723_sertespestis_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a0f261e-c663-4b92-96db-18d85aa99a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b32981-f796-4dc0-bfaa-42fc2c071646","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_sertespestis_kina","timestamp":"2019. július. 23. 06:15","title":"A kínaiak miatt nőhet a disznóhús ára nálunk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60019b5-a60b-4d3f-9bca-3e04833d94d1","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Persze, hogy halott, 36 fokos műtőben nehéz túlélni.","shortLead":"Persze, hogy halott, 36 fokos műtőben nehéz túlélni.","id":"20190723_Gomperz_A_magyar_allam_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d60019b5-a60b-4d3f-9bca-3e04833d94d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea524f01-dcfb-42b5-bf03-d5d50211fc9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Gomperz_A_magyar_allam_halott","timestamp":"2019. július. 23. 09:00","title":"Gomperz: A magyar állam halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Micsoda sebesség!","shortLead":"Micsoda sebesség!","id":"20190722_Video_rendorseg_dinoszaurusz_dinojelmez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dfe378-5908-44eb-ad32-af11bd8394d8","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Video_rendorseg_dinoszaurusz_dinojelmez","timestamp":"2019. július. 22. 19:27","title":"Dinójelmezben futott a rendőrség elől egy férfi, és erről egy remek videó is született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy írásbeli kérdésre adott válaszában írta azt a minisztérium államtitkára, hogy Egerszalókra nem fog senki szennyvíziszapot hozni, és a többi behozatali engedélyt is felülvizsgálják. ","shortLead":"Egy írásbeli kérdésre adott válaszában írta azt a minisztérium államtitkára, hogy Egerszalókra nem fog senki...","id":"20190723_ITM_Felulvizsgaljak_a_kulfoldi_szennyviziszap_behozatalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0dff25-baa5-4e7b-939c-49951ab55d66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_ITM_Felulvizsgaljak_a_kulfoldi_szennyviziszap_behozatalat","timestamp":"2019. július. 23. 16:28","title":"ITM: Felülvizsgálják a külföldi szennyvíziszap behozatalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]