"A magyar kormány jóvoltából hazánk is van" - új videót tett közzé Orbán

[{"available":true,"c_guid":"8dfb88e1-99c8-47f5-a237-784f54be8552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő beizzította twitterét a Stop Soros uniós perének hírére.","shortLead":"A fideszes EP-képviselő beizzította twitterét a Stop Soros uniós perének hírére.","id":"20190725_Deutsch_Tamas_szerint_az_Europai_Bizottsagon_erot_vett_a_kapuzarasi_panik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dfb88e1-99c8-47f5-a237-784f54be8552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5388e05-33ab-497a-ace2-8d0c4930588e","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Deutsch_Tamas_szerint_az_Europai_Bizottsagon_erot_vett_a_kapuzarasi_panik","timestamp":"2019. július. 25. 14:16","title":"Deutsch Tamás szerint az Európai Bizottságon erőt vett a kapuzárási pánik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07533301-589e-4b86-8dcc-316cceb71ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedagógusok sora vesz részt abban az akcióban, ahol papírra írva mutatják, mennyit keresnek. Keveset. A bérolló is hatalmas a versenyszféra és a tanárfizetés között.","shortLead":"Pedagógusok sora vesz részt abban az akcióban, ahol papírra írva mutatják, mennyit keresnek. Keveset. A bérolló is...","id":"20190726_Sokkolo_abrakon_hogyan_szakadt_le_a_pedagogusok_bere_a_versenyszferatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07533301-589e-4b86-8dcc-316cceb71ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af775dc-3763-45bf-9b5d-fa26f0b752a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Sokkolo_abrakon_hogyan_szakadt_le_a_pedagogusok_bere_a_versenyszferatol","timestamp":"2019. július. 26. 16:07","title":"Sokkoló ábrákon, hogyan szakadt le a pedagógusok bére a versenyszférától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jeffrey Epsteinre félig öntudatlan állapotban találtak rá cellájában. A nyakán eddig nem tisztázott eredetű sérülés nyomai voltak láthatók. ","shortLead":"Jeffrey Epsteinre félig öntudatlan állapotban találtak rá cellájában. A nyakán eddig nem tisztázott eredetű sérülés...","id":"20190725_borton_letartoztatas_jeffrey_epstein_amerikai_milliardos_megrontas_szexualis_visszaeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcfd06f-26f6-4465-8333-662587f7fd96","keywords":null,"link":"/vilag/20190725_borton_letartoztatas_jeffrey_epstein_amerikai_milliardos_megrontas_szexualis_visszaeles","timestamp":"2019. július. 25. 07:58","title":"Megsebesült börtöncellájában a kiskorúak megrontásával megvádolt milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e4f32a-c70f-4821-b2cb-d6a9033512d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Telegdy Ádám hetedik lett 200 méter háton pénteken a kvangdzsui világbajnokság hatodik napjának egyetlen magyar érdekeltségű fináléjában. A pénteki elődöntőkből Milák Kristóf 100 méter pillangón, Hosszú Katinka és Burián Katalin pedig 200 méter háton jutott tovább.","shortLead":"Telegdy Ádám hetedik lett 200 méter háton pénteken a kvangdzsui világbajnokság hatodik napjának egyetlen magyar...","id":"20190726_Milak_Hosszu_es_Burian_is_bejutott_a_szombati_dontobe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7e4f32a-c70f-4821-b2cb-d6a9033512d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7722d82-930e-4c1a-ab23-1c6f856bcf73","keywords":null,"link":"/sport/20190726_Milak_Hosszu_es_Burian_is_bejutott_a_szombati_dontobe","timestamp":"2019. július. 26. 16:28","title":"Milák, Hosszú és Burián is bejutott a szombati döntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65ba6a-3011-4268-a05a-d163c11c6111","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 36 éves színésznő ismét anyai örömök elé néz.","shortLead":"A 36 éves színésznő ismét anyai örömök elé néz.","id":"20190725_Anne_Hathaway_az_Instagramon_jelentette_be_hogy_jon_a_masodik_baba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f65ba6a-3011-4268-a05a-d163c11c6111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8312811-a765-44df-9256-f3dc36f3537d","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Anne_Hathaway_az_Instagramon_jelentette_be_hogy_jon_a_masodik_baba","timestamp":"2019. július. 25. 05:53","title":"Anne Hathaway az Instagramon jelentette be, hogy jön a második baba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Gázsprayt fújt Porosenko testőreire egy férfi, aki a volt ukrán elnök autójára ugrott rá.","shortLead":"Gázsprayt fújt Porosenko testőreire egy férfi, aki a volt ukrán elnök autójára ugrott rá.","id":"20190725_Verekedes_tort_ki_amikor_Porosenko_elment_az_Allami_Nyomozo_Irodaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c11cc9b-b9da-40b2-8d95-1bd7b1404f67","keywords":null,"link":"/vilag/20190725_Verekedes_tort_ki_amikor_Porosenko_elment_az_Allami_Nyomozo_Irodaba","timestamp":"2019. július. 25. 21:17","title":"Verekedés tört ki, amikor Porosenko elment az Állami Nyomozó Irodába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f973831d-49bb-43c2-9d85-b1d227f3cb58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Terminator névre keresztelt cunamik lehetnek felelősek a napfoltok kialakulásáért, és előre jelezhetik a napciklus végét is.","shortLead":"A Terminator névre keresztelt cunamik lehetnek felelősek a napfoltok kialakulásáért, és előre jelezhetik a napciklus...","id":"20190725_nap_cunami_napciklus_napfolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f973831d-49bb-43c2-9d85-b1d227f3cb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0053d286-4f5c-4c5c-bb97-7908175cee7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_nap_cunami_napciklus_napfolt","timestamp":"2019. július. 25. 18:03","title":"Hatalmas cunamikat fedeztek fel a Nap felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7ee647-f905-473a-8d6f-9f253fe0d4d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig a Lamborghini a poszterautó vagy már a Tesla lett az is? ","shortLead":"Még mindig a Lamborghini a poszterautó vagy már a Tesla lett az is? ","id":"20190724_Meg_mindig_vannak_alomautok_Melyikre_szavaznak_a_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d7ee647-f905-473a-8d6f-9f253fe0d4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74ce794-dbca-45c8-bbea-f78cc91e8b3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Meg_mindig_vannak_alomautok_Melyikre_szavaznak_a_gyerekek","timestamp":"2019. július. 25. 05:29","title":"Még mindig vannak álomautók. Melyikre szavaznak a gyerekek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]