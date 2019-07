Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbd14860-669e-489d-b2fe-4505d794722b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"GDP-arányosan a jóléti kiadásokat csökkentette a Fidesz-kormány a leginkább 2010-hez képest. ","shortLead":"GDP-arányosan a jóléti kiadásokat csökkentette a Fidesz-kormány a leginkább 2010-hez képest. ","id":"20190729_A_szamok_is_bizonyitjak_az_oktatason_es_az_egeszsegugyon_sporol_a_leginkabb_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbd14860-669e-489d-b2fe-4505d794722b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1662b1ff-1f83-4897-b6d9-e5f31c55227a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_A_szamok_is_bizonyitjak_az_oktatason_es_az_egeszsegugyon_sporol_a_leginkabb_a_kormany","timestamp":"2019. július. 29. 06:59","title":"A számok is bizonyítják: az oktatáson és az egészségügyön spórol a leginkább a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3755c7-9b2e-407d-99c9-0681776fa3fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte 60 helyszínre vonultak ki a tűzoltók, Budapesten is pincéket öntött el a hirtelen jött eső.","shortLead":"Országszerte 60 helyszínre vonultak ki a tűzoltók, Budapesten is pincéket öntött el a hirtelen jött eső.","id":"20190728_Kicsavart_fak_leszakadt_vezetekek__Budapestre_is_lecsapott_a_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c3755c7-9b2e-407d-99c9-0681776fa3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b970ad-0dc2-4e84-a15d-3987fe2567af","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Kicsavart_fak_leszakadt_vezetekek__Budapestre_is_lecsapott_a_vihar","timestamp":"2019. július. 28. 15:06","title":"Kicsavart fák, leszakadt vezetékek - Budapestre is lecsapott a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kölcsönzött munkavállalók az érintettek.","shortLead":"Kölcsönzött munkavállalók az érintettek.","id":"20190727_Megkezdodtek_az_elbocsatasok_az_autoiparban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2a2813-4d80-4ad4-83de-74ade41da395","keywords":null,"link":"/kkv/20190727_Megkezdodtek_az_elbocsatasok_az_autoiparban","timestamp":"2019. július. 27. 21:35","title":"Megkezdődtek az elbocsátások az autóiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d1344e-193e-43b8-94a6-5288b1a26bfd","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"tudomany","description":"Megvan az első kéthektáros terület, amin évtizedek múlva 2000 felnőtt tölgy áll majd a tervek szerint. A MyForest mozgalom októberben már meg is indítaná az ültetést, egy fa nagyjából egy euróba fog kerülni. A gyarapodó faültető-Föld-hűtő mozgalmak most azt tervezik, hogy összefognak, egyesítik erejüket, a cél ugyanis az, hogy megduplázzák a Föld erdejeit.","shortLead":"Megvan az első kéthektáros terület, amin évtizedek múlva 2000 felnőtt tölgy áll majd a tervek szerint. A MyForest...","id":"20190727_Megszerezte_az_elso_foldteruletet_a_faulteto_mozgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d1344e-193e-43b8-94a6-5288b1a26bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8d6dc7-161f-44a4-8d38-bc564d831fef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Megszerezte_az_elso_foldteruletet_a_faulteto_mozgalom","timestamp":"2019. július. 27. 20:00","title":"A Földet megmentő magyar faültetők megtették az első fontos lépést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03437a81-36d6-47c9-94ba-63bc71d46c60","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az újra fellángolt grúz–orosz ellentétek is jól mutatják, hogy messze van az ideálistól Oroszország és a többi volt szovjet tagköztársaság viszonya. ","shortLead":"Az újra fellángolt grúz–orosz ellentétek is jól mutatják, hogy messze van az ideálistól Oroszország és a többi volt...","id":"201930__posztszovjet_terseg__ellentetek_es_eselyek__vazallus__bunok_es_bunhodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03437a81-36d6-47c9-94ba-63bc71d46c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec156a3-7620-461a-b3b8-2b683c28dbf4","keywords":null,"link":"/vilag/201930__posztszovjet_terseg__ellentetek_es_eselyek__vazallus__bunok_es_bunhodes","timestamp":"2019. július. 28. 17:30","title":"Már csak az tart Moszkvával, akinek nem nagyon van más választása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is országszerte első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben a felhőszakadás, valamint a zivatar veszélye miatt.\r

\r

","shortLead":"Továbbra is országszerte első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben a felhőszakadás, valamint a zivatar...","id":"20190728_Egzendules_most_veszelyjelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0cd9bf-4258-4cb1-abc4-682d0283904d","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Egzendules_most_veszelyjelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2019. július. 28. 18:47","title":"Égzendülés most: veszélyjelzést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Többfelé eshet, de marad a 25-31 fok. ","shortLead":"Többfelé eshet, de marad a 25-31 fok. ","id":"20190729_Fulledt_es_esos_lesz_a_hetfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d5d17c-2d0e-4ca7-a984-f69763bd35a4","keywords":null,"link":"/idojaras/20190729_Fulledt_es_esos_lesz_a_hetfo","timestamp":"2019. július. 29. 05:16","title":"Fülledt és esős lesz a hétfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Tesco és Lidl teríti a magyar dinnyét a környező országokban. ","shortLead":"A Tesco és Lidl teríti a magyar dinnyét a környező országokban. ","id":"20190729_Jol_veszik_a_magyar_dinnyet_a_kornyezo_orszagokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05965eb5-bc81-4c13-8d54-ac7bce02d8f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Jol_veszik_a_magyar_dinnyet_a_kornyezo_orszagokban","timestamp":"2019. július. 29. 05:55","title":"Jól veszik a magyar dinnyét a környező országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]