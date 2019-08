Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad374a93-a36f-4429-ad17-1635b88c4461","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötven ember halhatott meg a rendőrök és katonák elleni összehangolt merényletsorozatban a polgárháborús Jemenben. 2014 óta dúl az erőszak.\r

\r

","shortLead":"Ötven ember halhatott meg a rendőrök és katonák elleni összehangolt merényletsorozatban a polgárháborús Jemenben. 2014...","id":"20190801_Dronnal_es_raketaval_oltek_jemeni_rendoroket_a_siita_lazadok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad374a93-a36f-4429-ad17-1635b88c4461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164379b0-8e65-4987-9257-f75e1c772e90","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Dronnal_es_raketaval_oltek_jemeni_rendoroket_a_siita_lazadok","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:28","title":"Drónnal és rakétával öltek jemeni rendőröket a siíta lázadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d5cbab-b932-4c8c-bfc3-2b9450a43990","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Közeledik a sör világnapja. Augusztus első péntekén több száz országban ünneplik egymást és a sörkészítőket a habzó ital feltétlen hódolói. Vannak, akik ilyen tájt húzzák ki a bakancslistájukról álmaik sörvárosát. Nekünk is vannak tippjeink. ","shortLead":"Közeledik a sör világnapja. Augusztus első péntekén több száz országban ünneplik egymást és a sörkészítőket a habzó...","id":"20190730_Sorturista_utra_kel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8d5cbab-b932-4c8c-bfc3-2b9450a43990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e7ca3b-8811-4c36-8911-a426313add8e","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Sorturista_utra_kel","timestamp":"2019. július. 30. 19:04","title":"Sörturista útra kel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos alkalmazások szeretnek többet megtudni a használójukról. Hasonló dolgot fedeztek fel a Netflixnél is, itt azonban egész másról van szó.","shortLead":"Bizonyos alkalmazások szeretnek többet megtudni a használójukról. Hasonló dolgot fedeztek fel a Netflixnél is, itt...","id":"20190801_netflix_fizikai_mozgas_kovetese_sorozatok_filmek_nezese_online_mobilrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78aedb9d-2701-4d2b-abba-f80e7018d480","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_netflix_fizikai_mozgas_kovetese_sorozatok_filmek_nezese_online_mobilrol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:03","title":"Erről tudott? A Netflix követi a felhasználók fizikai mozgását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e683aded-3d92-4933-8948-b3abebcd30e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére az összes autós nagyon gyorsan reagált. ","shortLead":"Szerencsére az összes autós nagyon gyorsan reagált. ","id":"20190731_Az_M0son_attotyogo_kacsacsalad_okozott_majdnem_balesetet__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e683aded-3d92-4933-8948-b3abebcd30e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e1dfbc-5ec5-4129-a044-027eb17263cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Az_M0son_attotyogo_kacsacsalad_okozott_majdnem_balesetet__video","timestamp":"2019. július. 31. 08:57","title":"Az M0-son áttotyogó kacsacsalád okozott majdnem balesetet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","shortLead":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","id":"20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951eb945-7894-410c-bd79-b0a099d7dc79","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","timestamp":"2019. július. 30. 17:04","title":"Példás életet élt Svájcban a Frankfurtban embereket a vonat alá lökő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1583c9-d420-46e9-95ec-77934f966f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Klaudia és fia budapesti otthonukból tűntek el. ","shortLead":"Németh Klaudia és fia budapesti otthonukból tűntek el. ","id":"20190801_Eltunt_egy_17_eves_lany_es_2_honapos_fia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca1583c9-d420-46e9-95ec-77934f966f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dee7638-adeb-4256-9045-1d9b465c21b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Eltunt_egy_17_eves_lany_es_2_honapos_fia","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:21","title":"Eltűnt egy 17 éves lány és 2 hónapos fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Hosszú huzavona után megjelenhet a GRECO-jelentés, amiből kiderül: az Európa Tanács szerint hazánk 18 ajánlásból csak ötöt teljesített. A dokumentumban a két legtöbbet használt szó a „kiábrándító” és az „aggasztó\". A testületnek a bírók függetlenségével, a pártfinanszírozással, de az összeférhetetlenség és a vagyonnyilatkozatok magyarországi rendszerével is gondjai vannak.","shortLead":"Hosszú huzavona után megjelenhet a GRECO-jelentés, amiből kiderül: az Európa Tanács szerint hazánk 18 ajánlásból csak...","id":"20190801_Nyilvanossagra_hozta_a_magyar_kormany_a_korrupcios_jelentest_de_sok_koszonet_nincs_benne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8864694c-4426-4336-896e-46c0baaca0cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Nyilvanossagra_hozta_a_magyar_kormany_a_korrupcios_jelentest_de_sok_koszonet_nincs_benne","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:30","title":"Itt az eltitkolt GRECO-jelentés, kiábrándító képet fest a magyar korrupcióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ORFK közleményt adott ki, amelyben azt írták, nem mellőzték a közbeszerzési szabályokat. ","shortLead":"Az ORFK közleményt adott ki, amelyben azt írták, nem mellőzték a közbeszerzési szabályokat. ","id":"20190730_Microsoftkorrupcio_Az_ORFK_szerint_ok_mindent_betartottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657e46f5-3677-4846-ac73-789469226961","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Microsoftkorrupcio_Az_ORFK_szerint_ok_mindent_betartottak","timestamp":"2019. július. 30. 21:45","title":"Microsoft-korrupció: Az ORFK szerint ők mindent betartottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]