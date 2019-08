Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","shortLead":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","id":"20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951eb945-7894-410c-bd79-b0a099d7dc79","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","timestamp":"2019. július. 30. 17:04","title":"Példás életet élt Svájcban a Frankfurtban embereket a vonat alá lökő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fb7da-fedb-4b86-8e55-2923b38e621c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szórakoztató közös jövő várhat az ilyen párokra.","shortLead":"Szórakoztató közös jövő várhat az ilyen párokra.","id":"20190731_Ez_a_legbiztosabb_jele_a_bimbozo_romancnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fb7da-fedb-4b86-8e55-2923b38e621c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6993a81f-f620-4aea-a068-0b0552e5229f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190731_Ez_a_legbiztosabb_jele_a_bimbozo_romancnak","timestamp":"2019. július. 31. 07:20","title":"Íme a legbiztosabb jele a bimbózó románcnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ezernégyszáznál több orvosság neve szerepel az éppen nem kapható pirulák hivatalos listáján, és vannak olyan hiánycikkek, amelyek még fel sem kerültek rá. Ritka betegségben szenvedők sem jutnak hozzá a gyógyszerükhöz, és csak találgatni lehet, hogy miért. Az egyik ok az lehet, hogy február óta minden gyógyszert biztonsági elemekkel, egyedi azonosítókkal, kódokkal kell ellátni. A megoldás a külföldi beszerzés lehet, ám ez nem is olyan egyszerű.","shortLead":"Ezernégyszáznál több orvosság neve szerepel az éppen nem kapható pirulák hivatalos listáján, és vannak olyan...","id":"20190731_gyogyszerhiany_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a42a8f-4f5b-4897-95eb-e8fefd52c2f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_gyogyszerhiany_lista","timestamp":"2019. július. 31. 06:30","title":"Még annál is súlyosabb a gyógyszerhiány, mint ahogy a hivatalos lista alapján látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ada40b7-59be-4e64-ab1f-e2fcefa53447","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erre vajon miért van szükségük? ","shortLead":"Erre vajon miért van szükségük? ","id":"20190731_Foo_Fighters_Sziget_fesztival_Kadar_Tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ada40b7-59be-4e64-ab1f-e2fcefa53447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d7b113-be0f-4142-8f81-fef268e6f97c","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_Foo_Fighters_Sziget_fesztival_Kadar_Tamas","timestamp":"2019. július. 31. 11:54","title":"Hármat tippelhet, de nem fogja kitalálni, mit kért a Sziget szervezőitől a Foo Fighters","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Budapesten és a vidéki városokban éves szinten több mint 20 százalékos volt a drágulás az első negyedévben.","shortLead":"Budapesten és a vidéki városokban éves szinten több mint 20 százalékos volt a drágulás az első negyedévben.","id":"20190801_Epulnek_de_dragulnak_is_a_lakasok_a_kozsegekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36f2293-b49d-425c-9471-faf73cb655ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Epulnek_de_dragulnak_is_a_lakasok_a_kozsegekben","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:44","title":"Épülnek, de drágulnak is a lakások a községekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg... Malomkő helyett fémrúd, de a többi szinte stimmel.","shortLead":"Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg... Malomkő helyett fémrúd, de a többi szinte stimmel.","id":"20190730_Dwayne_Johnson_bunyot_forgatott_amikor_az_ellenfele_kiutotte_az_operatort__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caad2b3-e87a-4039-a6c1-f7a38337cf3e","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Dwayne_Johnson_bunyot_forgatott_amikor_az_ellenfele_kiutotte_az_operatort__video","timestamp":"2019. július. 30. 15:42","title":"Dwayne Johnson bunyót forgatott, amikor az ellenfele kiütötte az operatőrt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12859b7b-74e9-4a7b-b864-6bcbb7b8b10a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ruanda lezárta a Kongói Demokratikus Köztársasággal közös több határállomását, miután egy második ember is életét vesztette ebola következtében a határ közvetlen közelében lévő zsúfolt nagyvárosban, Gomában. Közben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) globális egészségügyi vészhelyzetnek minősítette a kongói ebola-járványt.","shortLead":"Ruanda lezárta a Kongói Demokratikus Köztársasággal közös több határállomását, miután egy második ember is életét...","id":"20190801_Mar_zarjak_az_ebola_miatt_az_afrikai_hataratkelohelyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12859b7b-74e9-4a7b-b864-6bcbb7b8b10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8dc141-c3bd-4516-a80a-58b2c73f6a80","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Mar_zarjak_az_ebola_miatt_az_afrikai_hataratkelohelyeket","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:43","title":"Már zárják az ebola miatt az afrikai határátkelőhelyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"L. Simon László kiállt a Quimby mellett, és finoman lehúzta Szentesi Zöldi László írását. ","shortLead":"L. Simon László kiállt a Quimby mellett, és finoman lehúzta Szentesi Zöldi László írását. ","id":"20190731_Fideszes_kepviselo_tette_helyre_a_kormanymedia_megmondoemberet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb313a3d-afc2-4630-8b4f-b3057e7b7a03","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Fideszes_kepviselo_tette_helyre_a_kormanymedia_megmondoemberet","timestamp":"2019. július. 31. 10:07","title":"Fideszes képviselő tette helyre a kormánymédia megmondóemberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]