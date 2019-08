Mától vezették be az új várakozási rendszert az Országos Onkológiai Intézetben, megnéztük, hogyan működik.

Hajnal öt előtt ott álltunk az Országos Onkológiai Intézet bejárata előtt, hogy kiderüljön, beigazolódik-e a félelem a rákos betegek utcai várakozásáról. Az Országos Onkológiai Intézetben mától lépett életbe az új rend: ennek egyik eleme, hogy hat előtt csak az ott dolgozók léphetnek be az intézet területére, a betegeket vagy a helyettük sorban álló hozzátartozókat csak hattól engedik be.

Fél 6-kor már 3 beteg várakozott, de a szigor enyhült,

a portások beengedték őket a főépület előterébe, hogy le tudjanak ülni, vagy használhassák a mosdót.

Onnan hat előtt pár perccel lehetett tovább menni. Következett egy újabb meglepetés: a váróba nem hétkor, hanem már fél hét felé bemehettek a betegek. Ezen az érintettek elcsodálkoztak, de örültek neki.

A sajtót múlt héten járták be azok a képek, hogy több rákos beteg, illetve hozzátartozó várakozik hajnal óta a 8-as épület lépcsőjén, regisztrációra várva. Többek szerint ezek

embertelen körülmények,

amelyek olykor lökdösődésig fajulnak. A 8-as épületben, a "B" kemoterápiás osztályon van a legtöbb beteg, miután az urológiai, haematológiai, nőgyógyászati és bőrdaganatok kivételével valamennyi szolid rosszindulatú daganatos beteg gyógyszerterápiás ellátását ott végzik.

A váró ajtaja – takarítás miatt – hivatalosan 7-kor nyit, a betegfelvétel fél 8-kor kezdődik. Az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója korábban arról beszélt, semmi értelme nincs ennek a várakozásnak, a betegek viszont mást mondanak:

aki 8-ra jön, az lemaradhat az aznapi kezelésről.

Kemoterápia előtt ugyanis az orvosnak is látnia kell a friss laboreredményt – az alapján dönt a terápia folytatásáról –, oda is sorba kell állni. Kemoterápia viszont csak háromig volt, így akire egy négyórás kezelés várt aznap, annak 11-re végeznie kellett az "adminisztratív" feladatokkal.

Ennek a várakozásnak is vége lehet: bevezettek egy új előjegyzési rendszert is, amelynek köszönhetően a betegek a regisztrációra is időpontra érkeznek. Ez működik: a betegek valóban kaptak időpontot a következő alkalomra.

Múlt héten megkerestük az intézet főigazgatóját, Polgár Csabát, hogy a sajtóban megjelent hírek hatására változtatott-e a renden, illetve eddig miért nem időpontra mentek ezek a betegek, de erre nem válaszolt.

A főigazgató a Népszavának adott interjúban részletesen beszélt az új rendszerről: azt mondta, a "B" kemoterápiás osztályra érkező betegeknél a terápiás terv felállításakor az onkológus meghatározza az elektronikus előjegyzési rendszerben a terápia kezdésének napját, és azon belül a kezelésre érkezés időpontját.

A sorszámhúzásos rendszer megszűnik, a betegeket a terápia kezdésének napján is elosztva rendeljük vissza a kezelőorvoshoz.

Az aznapi kezelést előíró orvos 7:30-tól hívja be a betegeket, a következő kezelésre érkező betegek 10 perces, míg az első vizsgálatra érkezők 30 perces időközökben kerülnek sorra – tette hozzá.

Az előjegyzési idő tájékoztató jellegű, a rosszabb állapotú, mentővel érkező betegek elsőbbséget élveznek. A várótermek ajtaját 7 órakor nyitjuk, mivel addig takarítanak. A sorszámhúzás megszüntetésével nem lesz értelme 6 órakor vagy előbb érkezni az intézetbe.

Elismerte, elvétve volt példa arra, hogy egy, a lelete alapján kemoterápiára alkalmas beteg nem kapta meg a kezelést, de ez csak az intézethez közel lakó betegeknél fordult elő szerinte.

Főigazgatói utasítás alapján augusztus 1-től a kemoterápiára alkalmas beteg kezelésének másnapra halasztása nem engedélyezett. Egyetlen intézetbe érkező betegnek sem maradhat el kezelése.

Kórházi forrásból egyébként úgy értesültünk, a főigazgató kötelező túlórát rendelt el a kemoterápiánál, hogy ne maradjon el kezelés. Állítólag korábban egy-két esetben volt példa ilyenre.

Visszatérve az interjúra, arra a kérdésre, hogy mikor jöhet vissza a kezelésre az, aki a vérképe miatt nem kaphat éppen kemoterápiát, Polgár azt mondta,

szakmailag meghatározott idő, valamint a vérképjavító kezelést követően kontroll vérkép alapján lehet folytatni a kezelést, a vérkép javulásának függvényében. A következő vérvételre és vizsgálatra a beteg elektronikus előjegyzést kap.

Több beteggel beszéltünk, abban bíznak, ez a rendszer javít majd a helyzeten, bár volt, aki szkeptikus volt a fenntarthatóságát nézve. A főigazgató, Polgár Csaba is megjelent az épületben, beszélt az ottlévő újságírókkal, amiből csak annyit engedett idézni, hogy álláspontja szerint az újságírók jogszerűtlenül járnak el, és felszólított arra, "a betegek vegzálását" hagyjuk abba.