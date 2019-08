Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f9a7bfd-8905-416b-904c-ebbde7edf3e0","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes Nepálban meditál, Japánban tanít, segíti a Pető Intézetet és ékszert tervez. Elismeri, hogy vannak sztárallűrjei, de nem tartja magát hisztisnek. HVG-portré.","shortLead":"A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes Nepálban meditál, Japánban tanít, segíti a Pető Intézetet és ékszert...","id":"201931_rost_andrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f9a7bfd-8905-416b-904c-ebbde7edf3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41253a04-5782-4ab5-83c6-3b945ddc9824","keywords":null,"link":"/kultura/201931_rost_andrea","timestamp":"2019. augusztus. 04. 20:00","title":"Rost Andrea: Egy Vezúv van a lelkemben, és drámai helyzetekben kitör ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kocsi három teherautónak ütközött neki Abonynál.","shortLead":"Egy kocsi három teherautónak ütközött neki Abonynál.","id":"20190806_4es_ut_abony_karambol_utlezaras_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9d9eef-a6c6-48b4-aced-43004cda8c5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_4es_ut_abony_karambol_utlezaras_gazolaj","timestamp":"2019. augusztus. 06. 05:13","title":"Négyes karambol miatt zárták le a 4-es utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48517de-4a0b-4353-9e5e-05111813eed8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a teljes vállalati szférát nézzük, és azzal is számolunk, mekkora infláció volt időközben, látszik: csak arra volt jó az elmúlt évek béremelkedése, hogy visszajussunk a válság előtti szintre.","shortLead":"Ha a teljes vállalati szférát nézzük, és azzal is számolunk, mekkora infláció volt időközben, látszik: csak arra volt...","id":"20190805_Mostanra_ernek_ujra_annyit_a_magyar_fizetesek_mint_2009ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d48517de-4a0b-4353-9e5e-05111813eed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639a1a75-c4be-456d-aedd-3eec039ef8f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Mostanra_ernek_ujra_annyit_a_magyar_fizetesek_mint_2009ben","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:14","title":"Mostanra érnek újra annyit a magyar fizetések, mint 2009-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7417ff-56f8-4951-90e4-b161e794a6a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint meglehetősen könnyű rosszindulatú programot futtatni a LibreOffice segítségével, ehhez csupán a LibreLogo makróra van szükség.","shortLead":"A jelek szerint meglehetősen könnyű rosszindulatú programot futtatni a LibreOffice segítségével, ehhez csupán...","id":"20190806_libreoffice_makro_virus_librelogo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae7417ff-56f8-4951-90e4-b161e794a6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58e30cf-41ee-4558-bb0f-579cbac7d24d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_libreoffice_makro_virus_librelogo","timestamp":"2019. augusztus. 06. 08:03","title":"Ha ingyenes Office van a gépén, vigyázzon, most könnyen bekaphat egy vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6bef03-3770-4231-9900-eed8b6588206","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóan készülnek az anyagok a Golf 8 bemutatójához.","shortLead":"Láthatóan készülnek az anyagok a Golf 8 bemutatójához.","id":"20190805_Katalogusfotozas_kozben_bukott_le_az_uj_Volkswagen_Golf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae6bef03-3770-4231-9900-eed8b6588206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f4c3a0-6bb9-4edd-bfd1-3ab13f19cfcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_Katalogusfotozas_kozben_bukott_le_az_uj_Volkswagen_Golf","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:24","title":"Katalógusfotózás közben bukott le az új Volkswagen Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6f2a25-4aed-4350-964f-82c83a2ab691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nyugati parton elindított lövedékek előbb átrepültek az ország felett, mielőtt a Japán-tengerbe zuhantak.","shortLead":"A nyugati parton elindított lövedékek előbb átrepültek az ország felett, mielőtt a Japán-tengerbe zuhantak.","id":"20190806_eszak_korea_raketakiserlet_phenjan_washington_japan_tenger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae6f2a25-4aed-4350-964f-82c83a2ab691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314cda0b-ab1e-476b-abf1-83d9975aa09a","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_eszak_korea_raketakiserlet_phenjan_washington_japan_tenger","timestamp":"2019. augusztus. 06. 06:17","title":"Észak-Korea megint rakétákat lőtt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1cb69-8562-44e5-a38f-2ebe6c7babb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás órákkal azután történt, hogy El Pasóban 20 emberrel végzett egy fegyveres. ","shortLead":"A támadás órákkal azután történt, hogy El Pasóban 20 emberrel végzett egy fegyveres. ","id":"20190804_Ujabb_lovoldozes_az_Egyesult_Allamokban_halottak_es_sebesultek_Daytonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46a1cb69-8562-44e5-a38f-2ebe6c7babb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819cebd9-f7ba-4c2e-9221-f25afe1d5e93","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Ujabb_lovoldozes_az_Egyesult_Allamokban_halottak_es_sebesultek_Daytonban","timestamp":"2019. augusztus. 04. 09:20","title":"Újabb lövöldözés az Egyesült Államokban: halottak és sebesültek Daytonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b59fe47-94f6-4e17-9f25-8b4515eca6e2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A miniszterelnök barátjának tartott Maróth Miklós vezeti a Magyar Tudományos Akadémiáról (MTA) leválasztott kutatóhálózatokat irányító testületet, amelyben Palkovics László miniszter több \"embere\" is ott ül. Bár eddig baráti beszélgetések voltak, de többen azt mondják, hogy pár hónapon belül minden megváltozik.","shortLead":"A miniszterelnök barátjának tartott Maróth Miklós vezeti a Magyar Tudományos Akadémiáról (MTA) leválasztott...","id":"20190805_ner_mta_kutatointezet_maroth_palkovics_lovasz_elkh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b59fe47-94f6-4e17-9f25-8b4515eca6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adedb628-ac0b-4d2c-87a1-074e46a18b1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_ner_mta_kutatointezet_maroth_palkovics_lovasz_elkh","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:30","title":"Pár hónap múlva már NER-kompatibilis lehet az MTA-tól elvett kutatóhálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]