Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome böngészőt is bevonta az Advanced Protection Program nevű kezdeményezése alá a Google, így mostantól még egy háló védi a felhasználókat az internetes kártevőktől.","shortLead":"A Chrome böngészőt is bevonta az Advanced Protection Program nevű kezdeményezése alá a Google, így mostantól még...","id":"20190807_google_chrome_advanced_protection_program_internetezes_bongeszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6e6553-5377-4b2a-a247-26a76aab585b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_google_chrome_advanced_protection_program_internetezes_bongeszo","timestamp":"2019. augusztus. 07. 16:03","title":"Tett egy védelmi vonalat a Chrome-ba a Google, biztonságosabb lett vele a netezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az a pont is eljött, amikor egy 85 éves nő a Sziget programjának egyik csúcselőadója – de azért várhatóak jó bulik is, és még ékszert is készíthetünk. Ez is lesz a Szigeten csütörtökön. ","shortLead":"Az a pont is eljött, amikor egy 85 éves nő a Sziget programjának egyik csúcselőadója – de azért várhatóak jó bulik is...","id":"20190808_Szupersztarok_a_csutortoki_Szigeten_Jane_Goodall_es_a_Franz_Ferdinand__napi_programajanlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19817e1c-08b9-41fa-917f-7e6bfa614c49","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Szupersztarok_a_csutortoki_Szigeten_Jane_Goodall_es_a_Franz_Ferdinand__napi_programajanlo","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:20","title":"Jane Goodall és a Franz Ferdinand a csütörtöki Sziget szupersztárjai – napi programajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9943578b-3834-43ee-a47f-c818dc65c313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Születésnapot ünnepelnek, ezért ingyenpólókat és -cipőket osztogat az Adidas, aki nem elég gyors, lemaradhat – így szól az a valótlan felhívás, amely a Facebook magyar részén is terjed már. Az átverés a trükkösebb fajtából való, ha rákattint, a pénze bánhatja.","shortLead":"Születésnapot ünnepelnek, ezért ingyenpólókat és -cipőket osztogat az Adidas, aki nem elég gyors, lemaradhat – így szól...","id":"20190807_adidas_netes_atveres_edzocipo_polo_kamu_nyeremenyjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9943578b-3834-43ee-a47f-c818dc65c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b786c13-a721-4a4a-9604-bc95f779aa66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_adidas_netes_atveres_edzocipo_polo_kamu_nyeremenyjatek","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:54","title":"Ügyesen összerakott átverés terjed a Facebookon az Adidas nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktortól azt kérné az LMP politikusa, hogy fejezze be a szellemi polgárháborút.","shortLead":"Orbán Viktortól azt kérné az LMP politikusa, hogy fejezze be a szellemi polgárháborút.","id":"20190808_Ungar_Peter_Az_ellenzeknek_szuksege_van_arra_hogy_politizaljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5710770b-c153-4579-a4ab-f8c422bc7a75","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Ungar_Peter_Az_ellenzeknek_szuksege_van_arra_hogy_politizaljak","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:09","title":"Ungár Péter: Az ellenzéknek szüksége van arra, hogy politizáljak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b811774-12e1-476c-9165-4a31c7a34c28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kirgiz rohamrendőrség újabb ostromot kezdett csütörtökön az erőddé átalakított házában rejtőzködő exelnök, Almazbek Atambajev letartóztatása érdekében. A szerdai első akció kudarccal végződött, s a fegyveres összecsapásban egy rendőr halálos sebet kapott.","shortLead":"A kirgiz rohamrendőrség újabb ostromot kezdett csütörtökön az erőddé átalakított házában rejtőzködő exelnök, Almazbek...","id":"20190808_Ujabb_ostrom_indult_a_kirgiz_exelnok_letartoztatasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b811774-12e1-476c-9165-4a31c7a34c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4cb6dd-b9ec-4b7f-937a-dab16b0451a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Ujabb_ostrom_indult_a_kirgiz_exelnok_letartoztatasara","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:24","title":"Újabb ostrom indult a kirgiz exelnök letartóztatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szakértő szerint ez nem meglepő: arrafele sok a cápa.","shortLead":"A szakértő szerint ez nem meglepő: arrafele sok a cápa.","id":"20190806_Ket_nap_alatt_harom_capatamadas_tortent_egy_floridai_strandon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9748dfb-a217-4ebe-8abc-4948d059f1fe","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Ket_nap_alatt_harom_capatamadas_tortent_egy_floridai_strandon","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:51","title":"Két nap alatt három cápatámadás történt egy floridai strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301b18da-4649-4af3-bc2c-9a1a0c2d2253","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez azt jelenti, hogy a vázlatok alapján egész sportos lehet a dél-koreaiak városi kisautója. ","shortLead":"Mindez azt jelenti, hogy a vázlatok alapján egész sportos lehet a dél-koreaiak városi kisautója. ","id":"20190808_Hyundai_i10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=301b18da-4649-4af3-bc2c-9a1a0c2d2253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cdfa0c-c70b-464f-9c93-ca8b2015f0c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_Hyundai_i10","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:22","title":"Kicsit raliautós lesz az új Hyundai i10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8448f535-2d25-44cb-85c8-9d416daac1c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hamarosan elkezdődik Németországban az egyik utolsó II. világháborús náci büntetőper. Egy 92 éves volt SS-őrt állítanak fiatalkorúak bírósága elé, mivel csak 17-18 éves volt a háború végén. A vád szerint több mint ötezer ember meggyilkolásában vett részt.","shortLead":"Hamarosan elkezdődik Németországban az egyik utolsó II. világháborús náci büntetőper. Egy 92 éves volt SS-őrt állítanak...","id":"20190808_Fiatalkoruak_birosaga_ele_allitanak_egy_92_eves_ferfit_II_vilaghaborus_naci_gyilkossagok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8448f535-2d25-44cb-85c8-9d416daac1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db291a9-1379-4171-8345-971df3d1170d","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Fiatalkoruak_birosaga_ele_allitanak_egy_92_eves_ferfit_II_vilaghaborus_naci_gyilkossagok_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:07","title":"Fiatalkorúak bírósága elé állítanak egy 92 éves férfit II. világháborús náci gyilkosságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]