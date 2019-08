Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8117d21e-8a79-4ef8-aab1-e9e5d71fcd0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Disney úgy döntött, hogy elkészíti néhány családi filmklasszikus rebootját. Az egyik a Reszkessetek, betörők! lenne. ","shortLead":"A Disney úgy döntött, hogy elkészíti néhány családi filmklasszikus rebootját. Az egyik a Reszkessetek, betörők! lenne. ","id":"20190807_Ujraforgatja_a_Disney_a_Reszkessetek_betoroket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8117d21e-8a79-4ef8-aab1-e9e5d71fcd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace8944b-1b56-4f7a-94d7-653b60414cdd","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Ujraforgatja_a_Disney_a_Reszkessetek_betoroket","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:32","title":"Újraforgatja a Disney a Reszkessetek, betörőket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4646134-653c-4d45-a07a-11cf82f2d61c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon nehéz dolgozókat találni a hajókra, akkora a külföldi fizetések elszívó hatása.","shortLead":"Nagyon nehéz dolgozókat találni a hajókra, akkora a külföldi fizetések elszívó hatása.","id":"20190808_Nem_jar_a_tokoli_komp_mert_nem_maradt_eleg_matroz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4646134-653c-4d45-a07a-11cf82f2d61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfa7d64-6754-4dd1-b229-89922c07484e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Nem_jar_a_tokoli_komp_mert_nem_maradt_eleg_matroz","timestamp":"2019. augusztus. 08. 06:54","title":"Nem jár a tököli komp, mert nem maradt elég matróz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c42731-8996-44ca-9495-25a660bbf6d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10-es Galaxy Book S gyors, könnyű, és kifejezetten hosszú ideig bírja - legalábbis a gyártó szerint.","shortLead":"A Windows 10-es Galaxy Book S gyors, könnyű, és kifejezetten hosszú ideig bírja - legalábbis a gyártó szerint.","id":"20190808_samsung_galaxy_book_s_ultrakonnyu_laptop_notebook_unpacked_esemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15c42731-8996-44ca-9495-25a660bbf6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3fe4472-9941-4fcb-ba11-19b54db1f37c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_samsung_galaxy_book_s_ultrakonnyu_laptop_notebook_unpacked_esemeny","timestamp":"2019. augusztus. 08. 09:33","title":"23 óráig működni képes laptopot villantott a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8cdebc-43d3-44b0-a310-15ff3fba9cd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben itt Európában minden gramm CO2 ellen folyik a harc, a világ más részein még elég könnyelműen szabályozzák az erős motorú autókat.","shortLead":"Miközben itt Európában minden gramm CO2 ellen folyik a harc, a világ más részein még elég könnyelműen szabályozzák...","id":"20190807_Daciabol_is_letezik_igazi_elmenyauto_de_messze_elkerul_minket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e8cdebc-43d3-44b0-a310-15ff3fba9cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef8b1ec-ee02-48f2-b0a7-557a8b3e2025","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Daciabol_is_letezik_igazi_elmenyauto_de_messze_elkerul_minket","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:25","title":"Daciából is létezik igazi élményautó, de messze elkerül minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktortól azt kérné az LMP politikusa, hogy fejezze be a szellemi polgárháborút.","shortLead":"Orbán Viktortól azt kérné az LMP politikusa, hogy fejezze be a szellemi polgárháborút.","id":"20190808_Ungar_Peter_Az_ellenzeknek_szuksege_van_arra_hogy_politizaljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5710770b-c153-4579-a4ab-f8c422bc7a75","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Ungar_Peter_Az_ellenzeknek_szuksege_van_arra_hogy_politizaljak","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:09","title":"Ungár Péter: Az ellenzéknek szüksége van arra, hogy politizáljak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422bb457-6d73-4470-baeb-0810fb0ce202","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy kívánja trendibbé és versenyképesebbé tenni a céget az IBM vezetősége, hogy elküldi az idősebbeket, és inkább fiatalabb munkaerőt alkalmazna – áll egy bírósági dokumentumban.","shortLead":"Úgy kívánja trendibbé és versenyképesebbé tenni a céget az IBM vezetősége, hogy elküldi az idősebbeket, és inkább...","id":"20190808_ibm_idosebb_munkavallalok_elbocsatasa_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=422bb457-6d73-4470-baeb-0810fb0ce202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0190b306-7968-4fa7-834e-9b44140914fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_ibm_idosebb_munkavallalok_elbocsatasa_per","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:33","title":"Úgy akar trendi lenni az IBM, hogy megszabadul az idősebb munkavállalóktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2421d0-46f8-4f16-8ced-68f298bff392","c_author":"MTI","category":"sport","description":"49 aranyérmet hoztak el a magyarok a budapesti rendezvényen. ","shortLead":"49 aranyérmet hoztak el a magyarok a budapesti rendezvényen. ","id":"20190807_A_magyar_csapat_volt_a_masodik_legeredmenyesebb_a_Maccabi_Europa_Jatekokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d2421d0-46f8-4f16-8ced-68f298bff392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a9f392-e185-412a-8491-51a6b2b7af14","keywords":null,"link":"/sport/20190807_A_magyar_csapat_volt_a_masodik_legeredmenyesebb_a_Maccabi_Europa_Jatekokon","timestamp":"2019. augusztus. 07. 18:14","title":"A magyar csapat volt a második legeredményesebb a Maccabi Európa Játékokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a5dcd4-0ef3-4e54-98cd-e05a04900586","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg januárban kellett volna átadni őket, de az új határidő is lejárt augusztus végén. ","shortLead":"Eredetileg januárban kellett volna átadni őket, de az új határidő is lejárt augusztus végén. ","id":"20190807_Csuszik_a_Garancsifele_lakasok_atadasa_a_Kopaszigatnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8a5dcd4-0ef3-4e54-98cd-e05a04900586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f7da59-22d8-4089-a63d-886b617a2b6c","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Csuszik_a_Garancsifele_lakasok_atadasa_a_Kopaszigatnal","timestamp":"2019. augusztus. 07. 15:04","title":"Csúszik a Garancsi-féle lakások átadása a Kopaszi-gátnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]