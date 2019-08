Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Híd-Tám Kft. fejezi be a székesfehérvári vasútállomás gyalogos-felüljáróját 2,5 milliárd forintért. A megbízáshoz a referenciát Mészáros Lőrinc egyik cége és Simicska Lajos volt birodalmának volt ékköve, a Közgép nyújtja.","shortLead":"A Híd-Tám Kft. fejezi be a székesfehérvári vasútállomás gyalogos-felüljáróját 2,5 milliárd forintért. A megbízáshoz...","id":"20190807_Meszaros_Lorinc_occsenek_csodacege_25_milliardert_fejez_be_egy_gyalogos_feluljarot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687037dd-6dd7-402d-a794-fcef582fe7cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Meszaros_Lorinc_occsenek_csodacege_25_milliardert_fejez_be_egy_gyalogos_feluljarot","timestamp":"2019. augusztus. 07. 16:49","title":"Mészáros Lőrinc öccsének csodacége 2,5 milliárdért fejez be egy gyalogos-felüljárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c","c_author":"Gomperz Tamás","category":"velemeny.publicisztika","description":"Értünk lopjanak, ne ellenünk!","shortLead":"Értünk lopjanak, ne ellenünk!","id":"20190808_Hogyan_eljuk_tul_a_kovetkezo_15_evet_Orbannal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f84b646-b38b-469f-8514-e594861234a3","keywords":null,"link":"/velemeny.publicisztika/20190808_Hogyan_eljuk_tul_a_kovetkezo_15_evet_Orbannal","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:50","title":"Hogyan éljük túl a következő 15 évet Orbánnal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b5e049-3f07-40e5-8820-b078440e449c","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Miután az elmúlt években többször is lemondta szigetes koncertjét, idén végre megérkezett Budapestre a brit Michael Kiwanuka, hogy lenyűgözzön a koraesti, fülledten párás naplementében.","shortLead":"Miután az elmúlt években többször is lemondta szigetes koncertjét, idén végre megérkezett Budapestre a brit Michael...","id":"20190808_Sehol_egy_felrecsuszott_bizonytalan_hamis_hang_Michael_Kiwanuka_a_Szigeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22b5e049-3f07-40e5-8820-b078440e449c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154f4802-e8a4-4e4b-a0a6-63dc872e331f","keywords":null,"link":"/kultura/20190808_Sehol_egy_felrecsuszott_bizonytalan_hamis_hang_Michael_Kiwanuka_a_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:50","title":"Sehol egy félrecsúszott, bizonytalan, hamis hang: Michael Kiwanuka a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mozgáskorlátozottak tiltakozására csak egy reakció van, elnézést kérni, írta ki a rendező a Facebookra.\r

\r

","shortLead":"A mozgáskorlátozottak tiltakozására csak egy reakció van, elnézést kérni, írta ki a rendező a Facebookra.\r

\r

","id":"20190807_Alfoldi_a_Pesti_Sracoknak_Egy_tisztesseges_becsuletes_ferfi_ilyenkor_bocsanatot_ker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64136481-90d1-4fd5-acaf-943aacc8c8f8","keywords":null,"link":"/kultura/20190807_Alfoldi_a_Pesti_Sracoknak_Egy_tisztesseges_becsuletes_ferfi_ilyenkor_bocsanatot_ker","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:46","title":"Alföldi üzent a Pesti Srácoknak: \"Egy tisztességes, becsületes férfi ilyenkor bocsánatot kér\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4848f9aa-8c4e-4e5f-817b-8410f0db3331","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Át kell vizsgálni, és ahol szükséges, helyreállítani a falakat.","shortLead":"Át kell vizsgálni, és ahol szükséges, helyreállítani a falakat.","id":"20190808_86_milliard_forintos_felujitasra_keszulnek_a_budai_Varban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4848f9aa-8c4e-4e5f-817b-8410f0db3331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9872ac3c-4e50-45d2-b816-b69d49837157","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_86_milliard_forintos_felujitasra_keszulnek_a_budai_Varban","timestamp":"2019. augusztus. 08. 09:42","title":"8,6 milliárd forintos felújításra készülnek a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok még nincsenek megelégedve, de szerencsésnek mondja magát, mert időben felfedezték a betegségét.","shortLead":"Az orvosok még nincsenek megelégedve, de szerencsésnek mondja magát, mert időben felfedezték a betegségét.","id":"20190808_A_betegsegerol_beszelt_Nadasdy_Adam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae51c83-ba05-4e5f-9362-540fdc9f1210","keywords":null,"link":"/elet/20190808_A_betegsegerol_beszelt_Nadasdy_Adam","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:30","title":"A betegségéről beszélt Nádasdy Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4877fd5-6235-420e-9f81-286a49074e12","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Azok után, hogy aktuális turnéjával csúcsot döntött, a Szigeten (és a Szigetnek) is feljebb rakta a lécet a mai könnyűzene vörös üstökű hőse. Minden idők legnagyobb szigetes közönsége előtt zenélt a szomszédsrác. Ott voltunk az elképesztő tömegben.","shortLead":"Azok után, hogy aktuális turnéjával csúcsot döntött, a Szigeten (és a Szigetnek) is feljebb rakta a lécet a mai...","id":"20190808_Ed_Sheeran_koncert_Sziget_Fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4877fd5-6235-420e-9f81-286a49074e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ff4ca3-8bc2-46f1-8e9c-7c603d6cedc7","keywords":null,"link":"/kultura/20190808_Ed_Sheeran_koncert_Sziget_Fesztival","timestamp":"2019. augusztus. 08. 06:30","title":"Jött, láttuk és megfejtettük Ed Sheeran titkát a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Történelmi csúcsot ért el a pénzintézet negyedéves adózott eredménye, a teljesítmény az egy évvel korábbihoz képest is parádés.","shortLead":"Történelmi csúcsot ért el a pénzintézet negyedéves adózott eredménye, a teljesítmény az egy évvel korábbihoz képest is...","id":"20190809_Csanyi_Sandor_pezsgot_bonthat_hasit_az_OTP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312d9c03-5a6e-423d-b2b9-29a9d5465357","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_Csanyi_Sandor_pezsgot_bonthat_hasit_az_OTP","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:07","title":"Csányi Sándor pezsgőt bonthat, hasít az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]