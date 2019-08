Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Nem döntötte meg a tavalyi látogatócsúcsot, sőt, idén a tavalyi nézőszám alá ment a Sziget Fesztivál. Nem ez volt minden idők legjobb szigetes line-upja, de minden napra jutott néznivaló. A Sziget továbbra is sziget a magyar popkulturális térképen, és ez továbbra is egyszerre jó és zavarba ejtő. Aludtunk rá kettőt, most összegzünk.","shortLead":"Nem döntötte meg a tavalyi látogatócsúcsot, sőt, idén a tavalyi nézőszám alá ment a Sziget Fesztivál. Nem ez volt...","id":"20190816_Uzembiztos_mukodes_kisebb_fennakadasokkal__ez_volt_a_2019es_Sziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b1369f-0267-4c8f-b46e-aa58753cd98d","keywords":null,"link":"/kultura/20190816_Uzembiztos_mukodes_kisebb_fennakadasokkal__ez_volt_a_2019es_Sziget","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:03","title":"A Sziget már jó ideje nem a magyar fesztiválok között játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határvédelmi, határrendészeti feladatokra összesen mintegy 408 milliárd forintot költött el a rendőrség 2015 és 2019 júniusa között - írja szombati számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"Határvédelmi, határrendészeti feladatokra összesen mintegy 408 milliárd forintot költött el a rendőrség 2015 és 2019...","id":"20190817_Felfoghatatlan_osszeg_ment_el_eddig_hatarvedelemre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce82b5e-d8ff-4bdd-acfb-0fab434f2e79","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Felfoghatatlan_osszeg_ment_el_eddig_hatarvedelemre","timestamp":"2019. augusztus. 17. 08:42","title":"Felfoghatatlan összeg ment el eddig határvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szakadó eső ellenére is százezrek követelik az utcán Hongkongban a helyi vezető távozását, a kínai függés csökkentését.","shortLead":"A szakadó eső ellenére is százezrek követelik az utcán Hongkongban a helyi vezető távozását, a kínai függés...","id":"20190818_Tuntetes_Hongkongban_gyulekezo_katonak_Shenzenben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966ffbcb-d510-44f0-862b-35f47e9914b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Tuntetes_Hongkongban_gyulekezo_katonak_Shenzenben","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:34","title":"Százezrek tüntetnek Hongkongban, a szomszédos Sencsenben pedig gyakorlatoznak a katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64cb7172-a205-4b06-9753-3f4030e97815","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Luxemburg lehet az első európai ország, ahol legalizálják a cannabis, más néven marihuána rekreációs használatát. A kontinens többi állama még habozik, Magyarország egyelőre nem hallgat a hívó szóra.","shortLead":"Luxemburg lehet az első európai ország, ahol legalizálják a cannabis, más néven marihuána rekreációs használatát...","id":"201933__cannabiskorkep__kezdemenyezok__magyar_ellenallas__az_elso_fecskek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64cb7172-a205-4b06-9753-3f4030e97815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0585acc8-cceb-404a-bea9-ede6c9742716","keywords":null,"link":"/elet/201933__cannabiskorkep__kezdemenyezok__magyar_ellenallas__az_elso_fecskek","timestamp":"2019. augusztus. 18. 11:00","title":"Európát megcsapja a marihuána füstje, de a magyarok legfeljebb átvitt értelemben fognak szívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6bc7b2-bb03-44a2-ac40-69eded8bf566","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Barcelona brazil sztárja kölcsönben futballozhat a Bayern München csapatában.","shortLead":"A Barcelona brazil sztárja kölcsönben futballozhat a Bayern München csapatában.","id":"20190818_Coutinho_orvosi_vizsgalatra_Munchenbe_erkezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b6bc7b2-bb03-44a2-ac40-69eded8bf566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defe51d7-027e-4f8e-945c-3bae221dd6f0","keywords":null,"link":"/sport/20190818_Coutinho_orvosi_vizsgalatra_Munchenbe_erkezik","timestamp":"2019. augusztus. 18. 14:44","title":"Coutinho orvosi vizsgálatra Münchenbe érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előre eltervezték a bulldog kínzását.","shortLead":"Előre eltervezték a bulldog kínzását.","id":"20190817_allatkinzas_kutya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442a9e9e-e47c-4ebd-a8db-a42cc03d506a","keywords":null,"link":"/elet/20190817_allatkinzas_kutya","timestamp":"2019. augusztus. 17. 10:54","title":"Egy kutya brutális megölése miatt ítéltek börtönre egy magyar párt Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A londoni és a dublini járatokat érintheti a munkabeszüntetés.","shortLead":"A londoni és a dublini járatokat érintheti a munkabeszüntetés.","id":"20190816_Sztrajkra_keszulenk_a_jovo_heten_a_Ryanair_pilotai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b68e50-79ed-4fe7-a6f7-5d819a9e97a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Sztrajkra_keszulenk_a_jovo_heten_a_Ryanair_pilotai","timestamp":"2019. augusztus. 16. 18:05","title":"Sztrájkra készülnek a jövő héten a Ryanair pilótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sheffieldben található Meadowhall bevásárlóközpontban még 2018-ban, egy hónapon át végeztek arcszkennelést az oda betérő látogatókon. A tesztidőszakban a rendőrség is részt vett.","shortLead":"A Sheffieldben található Meadowhall bevásárlóközpontban még 2018-ban, egy hónapon át végeztek arcszkennelést az oda...","id":"20190816_arcszkenneles_arcazonositas_meadowhall_megfigyeles_szemelyisegi_jogok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2d0c33-2737-4d1f-a17c-b4748ff2a74c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_arcszkenneles_arcazonositas_meadowhall_megfigyeles_szemelyisegi_jogok","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:03","title":"Szkennelték egy brit bevásárlóközpont látogatóinak arcát, de erről senkinek sem szóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]