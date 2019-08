Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampány csak holnap kezdődik, az ígérgetés már ma.","shortLead":"A kampány csak holnap kezdődik, az ígérgetés már ma.","id":"20190823_TASZ_A_kormany_megveszi_a_nyugdijasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e7fbec-de98-4cd2-b356-4692dca40f40","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_TASZ_A_kormany_megveszi_a_nyugdijasokat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:38","title":"TASZ: A kormány megveszi a nyugdíjasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1207da-00dc-429e-aa50-16a5af3ad0cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA Titkárságának 68 dolgozóját az Akadémiát megcsonkító törvényjavaslat szeptember 1-ei határidővel átvezényelte az újonnan létrehozott Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz (ELKH). A szervezet ugyanakkor még csak papíron létezik, az érintettek pedig egy héttel a határidő lejárta előtt még mindig csak annyit tudnak, hogy névleg és fizikailag is máshol dolgoznak majd, de hogy hol, mit, és milyen irányítással/feltételekkel, azt még senki nem kötötte az orrukra. ","shortLead":"Az MTA Titkárságának 68 dolgozóját az Akadémiát megcsonkító törvényjavaslat szeptember 1-ei határidővel átvezényelte...","id":"20190822_mta_elkh_palkovics_atalakitas_munkahely_szeptember_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c1207da-00dc-429e-aa50-16a5af3ad0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a5f0b7-03f1-4dde-82a2-9ea213019cb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_mta_elkh_palkovics_atalakitas_munkahely_szeptember_1","timestamp":"2019. augusztus. 22. 06:30","title":"\"Egy fekete lyukba ugrunk\" – Semmit nem tudnak leendő munkájukról-munkahelyükről az MTA átvezényelt dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce3b2ff-fd29-4dc2-8cc3-f8f67ee09f4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe az amerikai hiperautóba nem kevesebb, mint négy darab nagy teljesítményű villanymotor került.","shortLead":"Ebbe az amerikai hiperautóba nem kevesebb, mint négy darab nagy teljesítményű villanymotor került.","id":"20190821_1200_loeros_4_szemelyes_uj_villanyauto_tor_a_porsche_panamera_baberjaira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce3b2ff-fd29-4dc2-8cc3-f8f67ee09f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6adef2a-4152-4109-85c7-2439efa25705","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_1200_loeros_4_szemelyes_uj_villanyauto_tor_a_porsche_panamera_baberjaira","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:21","title":"1200 lóerős 4 személyes új villanyautó tör a Porsche Panamera babérjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös olimpiai bajnok elismerte, hogy elmulasztották a rajt előtti mérlegelést.","shortLead":"Az ötszörös olimpiai bajnok elismerte, hogy elmulasztották a rajt előtti mérlegelést.","id":"20190823_Kozak_Danuta_Hiba_csuszott_a_rendszerunkbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4501e487-97cd-4676-abce-e712a7ba4c6d","keywords":null,"link":"/sport/20190823_Kozak_Danuta_Hiba_csuszott_a_rendszerunkbe","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:42","title":"Kozák Danuta: Hiba csúszott a rendszerünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36640bc5-0387-4dea-a229-6856c9cabca4","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Ionity igen komoly teljesítményű töltőjét az M1-es és M7-es autópályák mellett vehetik használatba a villanyautósok.","shortLead":"Az Ionity igen komoly teljesítményű töltőjét az M1-es és M7-es autópályák mellett vehetik használatba a villanyautósok.","id":"20190822_kiprobaltuk_a_vilag_leggyorsabb_villanyautotoltojet_amibol_itthon_mar_ketto_is_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36640bc5-0387-4dea-a229-6856c9cabca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d74f2a-e031-4e05-8f86-7969a8a8b4c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_kiprobaltuk_a_vilag_leggyorsabb_villanyautotoltojet_amibol_itthon_mar_ketto_is_van","timestamp":"2019. augusztus. 22. 06:41","title":"Kipróbáltuk a világ leggyorsabb villanyautó-töltőjét, amiből itthon már kettő is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66b3a9b2-d812-452a-b8c1-214a5b9e5577","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új épületben akár 15 ezren is dolgozhatnak egyszerre.

","shortLead":"Az új épületben akár 15 ezren is dolgozhatnak egyszerre.

","id":"20190822_india_amazon_irodahaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66b3a9b2-d812-452a-b8c1-214a5b9e5577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320434f4-42a4-43c1-be55-ab08b3ce74ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_india_amazon_irodahaz","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:11","title":"Indiában nyitotta meg legnagyobb irodaházát az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1400f7-cd6d-4bbc-a598-b188469fe3db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzó nem haragszik, csak nem érti a történteket.","shortLead":"A kormányzó nem haragszik, csak nem érti a történteket.","id":"20190821_A_burgenlandi_kormanyzot_nem_engedtek_be_az_Orban_es_Merkel_reszvetelevel_tartott_szentmisere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb1400f7-cd6d-4bbc-a598-b188469fe3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc8ffcf-c5aa-45d8-a8db-c6b9d2b170a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_A_burgenlandi_kormanyzot_nem_engedtek_be_az_Orban_es_Merkel_reszvetelevel_tartott_szentmisere","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:20","title":"A burgenlandi kormányzót nem engedték be az Orbán és Merkel részvételével tartott szentmisére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c965127-cffc-4b53-8b08-2d671b0841a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára jelentkezik saját alkalmazással a Google, amely most a keresést igyekszik gyorsabbá tenni egy új szolgáltatással.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára jelentkezik saját alkalmazással a Google, amely most a keresést igyekszik gyorsabbá tenni...","id":"20190821_google_go_kereso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c965127-cffc-4b53-8b08-2d671b0841a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a077dd6-3d2d-4323-85f5-ea656a787db0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_google_go_kereso","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:03","title":"A Google megcsinálta a keresője lite verzióját, már ön is kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]