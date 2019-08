Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15e9bb96-c8bb-461d-b68a-ef2314c4c19c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elektromos versenyautók gyártásába kezd az Opel Motorsport, a Corsa-eből faragnak raliváltozatot.","shortLead":"Elektromos versenyautók gyártásába kezd az Opel Motorsport, a Corsa-eből faragnak raliváltozatot.","id":"20190823_Elektromos_raliautoval_az_Opel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15e9bb96-c8bb-461d-b68a-ef2314c4c19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6784eeb3-a39a-437a-82c5-324cea5020c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Elektromos_raliautoval_az_Opel","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:28","title":"Jó húzásnak tűnik az Opel elektromos raliautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfdd8a2-307e-48ca-beae-98935411c520","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Több százezer forintos kártérítés is járhat annak, akinek a repülőgépe legalább három órát késett, vagy törölték a járatát, esetleg elveszett vagy megrongálódott a feladott csomagja. Ám ha mégsem akar kompenzálni a légitársaság, erre egy fizetési meghagyással, Dániát kivéve, az egész EU-ban rá lehet kényszeríteni. ","shortLead":"Több százezer forintos kártérítés is járhat annak, akinek a repülőgépe legalább három órát késett, vagy törölték...","id":"mokk_20190822_Igy_kaphat_karteritest_ha_kesik_a_gep_vagy_eltunik_a_poggyasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcfdd8a2-307e-48ca-beae-98935411c520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd7ca97-d999-47e6-bfe9-01f5e446b84e","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190822_Igy_kaphat_karteritest_ha_kesik_a_gep_vagy_eltunik_a_poggyasz","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:30","title":"Így kaphat kártérítést, ha késik a gép, vagy eltűnik a poggyász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy szoros és egy nagyon sima szettben nyerte meg Babos Tímea a második selejtezőt.","shortLead":"Egy szoros és egy nagyon sima szettben nyerte meg Babos Tímea a második selejtezőt.","id":"20190822_Egyetlen_meccs_valasztja_mar_csak_el_Babost_a_US_Opentol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb26199-4f42-4c3e-8b6d-b60a05e6271c","keywords":null,"link":"/sport/20190822_Egyetlen_meccs_valasztja_mar_csak_el_Babost_a_US_Opentol","timestamp":"2019. augusztus. 22. 21:43","title":"Egyetlen meccs választja már csak el Babost a US Opentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea szerint Pompeo akadályozza a Washingtonnal folytatott tárgyalások újrakezdését. ","shortLead":"Észak-Korea szerint Pompeo akadályozza a Washingtonnal folytatott tárgyalások újrakezdését. ","id":"20190823_Beszoltak_EszakKoreabol_Pompeonak_mergezo_novenynek_neveztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cc0b35-64ce-4308-9316-c8e779e90a8c","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Beszoltak_EszakKoreabol_Pompeonak_mergezo_novenynek_neveztek","timestamp":"2019. augusztus. 23. 07:09","title":"Beszóltak Észak-Koreából Pompeónak: mérgező növénynek nevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2d640-7c07-4322-a6d2-456efdc942b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Bertalan sajtófőnök frappáns magyarázatot adott arra, hogy a miniszterelnök milyen szempontok alapján, kinek küld gratuláló vagy éppen részvétet nyilvánító üzenetet.","shortLead":"Havasi Bertalan sajtófőnök frappáns magyarázatot adott arra, hogy a miniszterelnök milyen szempontok alapján, kinek...","id":"20190823_Maig_nem_tudni_Orban_miert_nem_kuldott_gyasztaviratot_Heller_Agnesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2d640-7c07-4322-a6d2-456efdc942b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02103d2-7bed-46b4-94cd-7a0dde222294","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Maig_nem_tudni_Orban_miert_nem_kuldott_gyasztaviratot_Heller_Agnesnek","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:28","title":"Máig nem tudni, Orbán miért nem küldött gyásztáviratot Heller Ágnes halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e1255c-2e95-415e-b481-af1deff3283e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tavalyi hőség és a nagy termés is megterhelte a fákat. ","shortLead":"A tavalyi hőség és a nagy termés is megterhelte a fákat. ","id":"20190822_Europaszerte_keves_lesz_a_korte_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76e1255c-2e95-415e-b481-af1deff3283e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bd9623-fab2-436d-8b36-19d43eb16e14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Europaszerte_keves_lesz_a_korte_iden","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:49","title":"Európa-szerte kevés lesz a körte idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac407aa9-abe0-4b6e-9aa2-aba51a72cf3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKK szerint szó sincs arról, hogy az önkormányzati választás kampányára időzítenék az átadást.","shortLead":"A BKK szerint szó sincs arról, hogy az önkormányzati választás kampányára időzítenék az átadást.","id":"20190822_Fel_eve_csuszik_ket_korforgalom_atadasa_Budafokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac407aa9-abe0-4b6e-9aa2-aba51a72cf3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73000f-886b-4ce7-b133-9a6e595e91f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_Fel_eve_csuszik_ket_korforgalom_atadasa_Budafokon","timestamp":"2019. augusztus. 22. 19:47","title":"Fél éve csúszik két körforgalom átadása Budafokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16eefcc-47e9-4f0e-a2fb-6bb68f5ed384","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mehetnek vele Alsóörsre a Harley-találkozóra. ","shortLead":"Mehetnek vele Alsóörsre a Harley-találkozóra. ","id":"20190822_Elektromos_HarleyDavidson_futobickli_gyerekeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d16eefcc-47e9-4f0e-a2fb-6bb68f5ed384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4ccdfd-261f-4a2e-8a9c-c1df97efa549","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_Elektromos_HarleyDavidson_futobickli_gyerekeknek","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:27","title":"Elektromos futóbiciklivel nyűgözi le a kicsiket a Harley-Davidson ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]