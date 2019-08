Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92da8798-1049-4b11-9ea1-a266f6f33e31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tűzijáték pazar kilátással.","shortLead":"Tűzijáték pazar kilátással.","id":"20190822_Ezert_megerte_tobb_mint_tizmilliardot_kolteni_a_Karmelita_kolostorra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92da8798-1049-4b11-9ea1-a266f6f33e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ec3d02-8d1b-4738-8232-a2c49fff14f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Ezert_megerte_tobb_mint_tizmilliardot_kolteni_a_Karmelita_kolostorra","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:02","title":"Ezért megérte több mint tízmilliárdot költeni a Karmelita kolostorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit hozott az uniós és kormányzati aranyeső Felcsúton, Bicskén, a támogatásokat mágnesként vonzó Pannónia szíve térségben? Presztízsberuházásokat, csillagászati sporttámogatásokat, omladozó családsegítő központot és bebetonozott kormánybarát településvezetőket, állapítja meg a HVG hetilap.","shortLead":"Mit hozott az uniós és kormányzati aranyeső Felcsúton, Bicskén, a támogatásokat mágnesként vonzó Pannónia szíve...","id":"20190821_Ott_jartunk_ahol_aranykolbaszbol_van_a_kerites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd09364c-74a1-4148-b1f4-500608063d8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Ott_jartunk_ahol_aranykolbaszbol_van_a_kerites","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:41","title":"Ott jártunk, ahol aranykolbászból van a kerítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265cbda0-84cf-4b54-b601-d37fab6efbff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár vér nem folyt, a YouTube mégis törölt néhány robotharcról készült felvételt, a platform algoritmusa ugyanis azt érzékelte, állatkínzás folyik.","shortLead":"Bár vér nem folyt, a YouTube mégis törölt néhány robotharcról készült felvételt, a platform algoritmusa ugyanis azt...","id":"20190822_robotok_harca_youtube_video_eltavolitasa_allatkinzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=265cbda0-84cf-4b54-b601-d37fab6efbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a931cc-38bf-4ef1-bb91-69ae1c16a472","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_robotok_harca_youtube_video_eltavolitasa_allatkinzas","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:03","title":"Robotok harcáról készült videókat távolított el a YouTube, mert állatkínzásnak vette azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19030b73-0a9f-4fae-ae0d-4e5513c36981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton eldördül a kampánypisztoly, de már most mindenki kampányol az őszi önkormányzati választások előtt.","shortLead":"Szombaton eldördül a kampánypisztoly, de már most mindenki kampányol az őszi önkormányzati választások előtt.","id":"20190823_Oriasplakatjai_alig_lesznek_az_ellenzeknek_de_osszehangoljak_a_kampanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19030b73-0a9f-4fae-ae0d-4e5513c36981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3272ea59-46f6-4109-aaaa-ad7dc8d124ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Oriasplakatjai_alig_lesznek_az_ellenzeknek_de_osszehangoljak_a_kampanyt","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:03","title":"Óriásplakátjai alig lesznek az ellenzéknek, de összehangolják a kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d04d2f-31f2-4cf5-80eb-aa0736031c80","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A megbeszélések, találkozók sikerességét egy sor környezeti tényező befolyásolhatja, a résztvevők számától és személyiségétől kezdve az ebéd minőségén át az italválasztékig. Mutatunk egy tényezőt, amire eddig talán nem gondolt.","shortLead":"A megbeszélések, találkozók sikerességét egy sor környezeti tényező befolyásolhatja, a résztvevők számától és...","id":"20190821_Egy_apro_korulmeny_amely_sokkal_kreativabb_gondolkodasra_sarkallhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0d04d2f-31f2-4cf5-80eb-aa0736031c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92e7359-b1a7-485f-80ce-c1913efc4c18","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190821_Egy_apro_korulmeny_amely_sokkal_kreativabb_gondolkodasra_sarkallhat","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:15","title":"Egy apró körülmény, amely sokkal kreatívabb gondolkodásra sarkallhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc221f20-4e8a-43d9-b268-875ab2b545b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nyugati részében előfordulhat egy-két futó zápor. ","shortLead":"Az ország nyugati részében előfordulhat egy-két futó zápor. ","id":"20190823_Ma_is_marad_a_nyari_meleg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc221f20-4e8a-43d9-b268-875ab2b545b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83378318-22f7-4032-8392-cedd61b7e035","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Ma_is_marad_a_nyari_meleg","timestamp":"2019. augusztus. 23. 05:23","title":"Ma is marad a nyári meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9a3eb4-1450-4ed5-a41d-3ec912d3a3a6","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Az augusztus elején Londonban megrendezett Nagy Brit Sörfesztivál negatív szenzációja volt, hogy több szexistának minősített sört kizártak a kézműves sörök egyik legnagyobb seregszemléjéről.\r

\r

","shortLead":"Az augusztus elején Londonban megrendezett Nagy Brit Sörfesztivál negatív szenzációja volt, hogy több szexistának...","id":"20190821_Szexista_sorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b9a3eb4-1450-4ed5-a41d-3ec912d3a3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463f1dd0-ebd8-4fd5-8393-d322d08dcde5","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Szexista_sorok","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:58","title":"Rájár a rúd a szexista sörökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"hvg.hu/ T. S. ","category":"kultura","description":"Átadták negyedszer is a közmédia zenei díjait „az év legjobb előadóinak”. Mondjuk úgy, hogy nem feltétlen a teljesítmény, inkább a párthűség döntött.","shortLead":"Átadták negyedszer is a közmédia zenei díjait „az év legjobb előadóinak”. Mondjuk úgy, hogy nem feltétlen...","id":"20190821_Petofidijat_kapott_Akos_es_Nagy_Fero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71a1d73-25ed-4624-b7b0-f939ee55a78c","keywords":null,"link":"/kultura/20190821_Petofidijat_kapott_Akos_es_Nagy_Fero","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:52","title":"Petőfi-díjat kapott Ákos és Nagy Feró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]