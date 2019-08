Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97d21c5d-2f8c-44da-85b6-f3dea00cef30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De más érdekességek is vannak a Népszava által közölt listán.","shortLead":"De más érdekességek is vannak a Népszava által közölt listán.","id":"20190822_Szkitakonferenciara_es_saman_napokra_is_jutott_a_90_millios_allami_penzbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97d21c5d-2f8c-44da-85b6-f3dea00cef30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34803c4-4c90-4cfa-bf07-fa432af8d494","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Szkitakonferenciara_es_saman_napokra_is_jutott_a_90_millios_allami_penzbol","timestamp":"2019. augusztus. 22. 07:50","title":"Szkíta konferenciára, és sámánnapokra is jutott a 90 milliós állami pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ca1635-0497-463e-a83e-2305980aaac9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A négy éve elhunyt Lemmy Kilmister 1979-ben kezdte el írni a dalt, de csak 30 évvel később fejezte be, és akkor is eltűnt.","shortLead":"A négy éve elhunyt Lemmy Kilmister 1979-ben kezdte el írni a dalt, de csak 30 évvel később fejezte be, és akkor is...","id":"20190823_Elokerult_egy_szerelmes_countrydal_a_Motorheadfrontemberetol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ca1635-0497-463e-a83e-2305980aaac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b9e4ae-fb93-4d3c-9ef0-5ff04ca49ce4","keywords":null,"link":"/kultura/20190823_Elokerult_egy_szerelmes_countrydal_a_Motorheadfrontemberetol","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:10","title":"Előkerült egy szerelmes country-dal a Motörhead-frontemberétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16eefcc-47e9-4f0e-a2fb-6bb68f5ed384","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mehetnek vele Alsóörsre a Harley-találkozóra. ","shortLead":"Mehetnek vele Alsóörsre a Harley-találkozóra. ","id":"20190822_Elektromos_HarleyDavidson_futobickli_gyerekeknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d16eefcc-47e9-4f0e-a2fb-6bb68f5ed384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4ccdfd-261f-4a2e-8a9c-c1df97efa549","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_Elektromos_HarleyDavidson_futobickli_gyerekeknek","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:27","title":"Elektromos futóbiciklivel nyűgözi le a kicsiket a Harley-Davidson ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5812d06f-eaf8-4d9a-a81b-efacb18e5346","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A székletátültetés lehet a megoldás. ","shortLead":"A székletátültetés lehet a megoldás. ","id":"20190822_Uj_eljarassal_segitenenek_az_ehezo_koalakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5812d06f-eaf8-4d9a-a81b-efacb18e5346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5182a9-3d2d-44e5-8732-d18d5b990005","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_Uj_eljarassal_segitenenek_az_ehezo_koalakon","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:33","title":"Új eljárással segítenének az éhező koalákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új tanulmány szerint a brit tanároknak nem sikerült megvédeniük őket az idegengyűlölettől a Brexit-szavazás után.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint a brit tanároknak nem sikerült megvédeniük őket az idegengyűlölettől a Brexit-szavazás után.","id":"20190822_A_keleteuropai_gyerekek_a_sajat_borukon_tapasztaljak_meg_a_rasszizmust_a_brit_iskolakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590e013e-35b5-4840-9058-a3b98310c41f","keywords":null,"link":"/elet/20190822_A_keleteuropai_gyerekek_a_sajat_borukon_tapasztaljak_meg_a_rasszizmust_a_brit_iskolakban","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:45","title":"A kelet-európai gyerekek a saját bőrükön tapasztalják meg a rasszizmust a brit iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124ca1b3-b62f-46dd-acfa-6ca557da86f8","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Szomorú szemű orángutánbébik és az éhhalál szélére kerülő termelők: a pálmaolajjal kapcsolatos vitában a két oldalnak ez a leggyakoribb érve az olcsó alapanyag ellen, illetve a termelés fenntartása mellett. Ám a két dolog nem feltétlenül mond ellent egymásnak. ","shortLead":"Szomorú szemű orángutánbébik és az éhhalál szélére kerülő termelők: a pálmaolajjal kapcsolatos vitában a két oldalnak...","id":"20190822_Palmaolajban_furdik_a_vilag_de_tenyleg_bojkottalni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=124ca1b3-b62f-46dd-acfa-6ca557da86f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28fae88e-3695-4a6d-9642-c9d7b20bd2c3","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Palmaolajban_furdik_a_vilag_de_tenyleg_bojkottalni_kell","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:06","title":"Pálmaolajban fürdik a világ, de tényleg a bojkott a megoldás ez ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc221f20-4e8a-43d9-b268-875ab2b545b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nyugati részében előfordulhat egy-két futó zápor. ","shortLead":"Az ország nyugati részében előfordulhat egy-két futó zápor. ","id":"20190823_Ma_is_marad_a_nyari_meleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc221f20-4e8a-43d9-b268-875ab2b545b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83378318-22f7-4032-8392-cedd61b7e035","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Ma_is_marad_a_nyari_meleg","timestamp":"2019. augusztus. 23. 05:23","title":"Ma is marad a nyári meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak másodjára sikerült. A kormányt egy volt államtitkár ügyvédi irodája képviselte.","shortLead":"Csak másodjára sikerült. A kormányt egy volt államtitkár ügyvédi irodája képviselte.","id":"20190823_Problema_merult_fel_Corvinus_mogotti_alapitvany_bejegyzesekor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b550a3-3bcb-44fa-a8b0-dd53fc1f020c","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Problema_merult_fel_Corvinus_mogotti_alapitvany_bejegyzesekor","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:26","title":"Probléma merült fel Corvinus mögötti alapítvány bejegyzésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]