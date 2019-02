Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben találkozott csütörtökön az EU vezetőivel Theresa May brit kormányfő. Mivel a holtpontról megint nem sikerült elmozdítani a tárgyalásokat, feleslegesen nem rabolnánk olvasóink idejét.","shortLead":"Brüsszelben találkozott csütörtökön az EU vezetőivel Theresa May brit kormányfő. Mivel a holtpontról megint nem...","id":"20190207_Ha_egy_tekintettel_olni_lehetne_mai_Brexitosszefoglalonk_egy_kepben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0e97b3-3671-4e19-8137-fd9a8ea7573e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Ha_egy_tekintettel_olni_lehetne_mai_Brexitosszefoglalonk_egy_kepben","timestamp":"2019. február. 07. 17:38","title":"Ha egy tekintettel ölni lehetne: mai Brexit-összefoglalónk egy képben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cd14cc-8fec-40f6-aceb-b564c2b84404","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Oberfrank Pál szerint „minden szempontból jó döntés” rendezni hagyni a szexuális zaklatással megvádolt Marton Lászlót. Sárosdi Lilla azonban megdöbbent.","shortLead":"Oberfrank Pál szerint „minden szempontból jó döntés” rendezni hagyni a szexuális zaklatással megvádolt Marton Lászlót...","id":"20190207_Sarosdi_Lilla_Elkeserito_hogy_mennyire_hatalomfelto_gyava_szinhazi_vezetok_vannak_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75cd14cc-8fec-40f6-aceb-b564c2b84404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886078e8-bb54-4241-b3f0-9e482b24d0c9","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Sarosdi_Lilla_Elkeserito_hogy_mennyire_hatalomfelto_gyava_szinhazi_vezetok_vannak_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 07. 08:34","title":"Sárosdi Lilla: Elkeserítő, hogy mennyire hatalomféltő, gyáva színházi vezetők vannak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8f532f-379f-4c99-a6f8-ab5209d2b0da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzeket újra lehet osztani, kérdés, hogy ki tud pályázni rá.","shortLead":"A pénzeket újra lehet osztani, kérdés, hogy ki tud pályázni rá.","id":"20190206_Tomegesen_dolhetnek_be_az_EUprojektek_a_beremelesek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e8f532f-379f-4c99-a6f8-ab5209d2b0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d00e04-b291-424a-9d1c-3646d52fa841","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Tomegesen_dolhetnek_be_az_EUprojektek_a_beremelesek_miatt","timestamp":"2019. február. 06. 16:54","title":"Tömegesen dőlhetnek be az EU-projektek a béremelések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Megfejtették a tömeges rosszullét okát. ","shortLead":"Megfejtették a tömeges rosszullét okát. ","id":"20190207_Kiderult_a_levestol_lettek_rosszul_kozel_ketszazan_Labatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc147bf5-45d8-401b-b930-f2c39096aef3","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Kiderult_a_levestol_lettek_rosszul_kozel_ketszazan_Labatlan","timestamp":"2019. február. 07. 18:42","title":"Kiderült: a levestől lettek rosszul közel kétszázan Lábatlanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AV-Test kutatói időről időre vizsgáztatják az antivírus alkalmazásokat. Az alábbiakból kiderül, melyek azok, amelyek jelenleg a legjobban teljesítenek a Windows 10-es rendszereken.","shortLead":"Az AV-Test kutatói időről időre vizsgáztatják az antivírus alkalmazásokat. Az alábbiakból kiderül, melyek azok, amelyek...","id":"20190207_av_test_legjobb_virusirtuk_2019_windows_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdce0d04-9c96-47e9-8798-366a2c40a190","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_av_test_legjobb_virusirtuk_2019_windows_10","timestamp":"2019. február. 07. 08:03","title":"Windows van a gépén? Akkor ezekkel a vírusvédőkkel jár a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190206_Atneveztek_a_Magyar_Idoket_megindult_a_memozon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2fc64a-63f1-4d07-b762-290a3d6d6c71","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Atneveztek_a_Magyar_Idoket_megindult_a_memozon","timestamp":"2019. február. 06. 15:31","title":"Átnevezték a Magyar Időket, megindult a mémözön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87f37ac-5945-42c6-857d-d66f049f4ad1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét milliárdokat költ a kormány a külgazdaságban, miután a kereskedőházak felsültek.\r

\r

","shortLead":"Ismét milliárdokat költ a kormány a külgazdaságban, miután a kereskedőházak felsültek.\r

\r

","id":"20190207_Uj_csodafegyvere_van_a_kormany_kulgazdasaganak_a_partnerirodak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b87f37ac-5945-42c6-857d-d66f049f4ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e78fdf-8a10-4e84-b912-0de4d35e6fd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Uj_csodafegyvere_van_a_kormany_kulgazdasaganak_a_partnerirodak","timestamp":"2019. február. 07. 07:51","title":"Új csodafegyvere van a kormány külgazdaságának: a partnerirodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101fa223-86b8-4d45-b724-ee1bc2274502","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkozott a Motorola G szériájának következő, hetes verziója. A gyártó négy modellt küld csatába, közös ismérvük pedig, hogy mindet elérhető áron adják.","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkozott a Motorola G szériájának következő, hetes verziója. A gyártó négy modellt küld csatába...","id":"20190207_motorola_moto_g7_szeria_olcso_androidos_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=101fa223-86b8-4d45-b724-ee1bc2274502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a207a9c-71bf-493d-864d-0eb5ebbb7b84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_motorola_moto_g7_szeria_olcso_androidos_telefon","timestamp":"2019. február. 07. 18:03","title":"Négyen vannak, és mind megfizethetők: megjöttek a Motorola új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]