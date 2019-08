Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90949575-36aa-4b0e-90fe-d979edd64f70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Seattól önállósult márka egyre több részletet mutat elektromos koncepciójából. ","shortLead":"A Seattól önállósult márka egyre több részletet mutat elektromos koncepciójából. ","id":"20190823_Cupra_elektromos_auto_koncepcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90949575-36aa-4b0e-90fe-d979edd64f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaacfb0e-d42f-4244-a01c-ac9c9e840f6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Cupra_elektromos_auto_koncepcio","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:19","title":"Elektromos autókkal kaphat igazán önálló arculatot a Cupra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szó szerint fellélegezhetnek több településen, a nagy médiakritika miatt ugyanis Magyarország betiltja a szlovén szennyvíziszap importját. Szlovénia komoly bajba kerülhet, mert az európai feldolgozóüzemek be vannak táblázva.\r

