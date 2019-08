Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e418b6f-2ff7-4bcf-813a-5d6482f761f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A másodikos Lucy képeit már több mint tízezren látták az interneten.","shortLead":"A másodikos Lucy képeit már több mint tízezren látták az interneten.","id":"20190823_Ha_a_gyereke_azt_mondja_semmi_izgalmas_nem_volt_az_iskolaban_es_igy_nez_ki_ne_higgyen_neki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e418b6f-2ff7-4bcf-813a-5d6482f761f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad4ba69-e953-4d46-afb2-34ebecc8b626","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Ha_a_gyereke_azt_mondja_semmi_izgalmas_nem_volt_az_iskolaban_es_igy_nez_ki_ne_higgyen_neki","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:53","title":"Ha a gyereke azt mondja, semmi izgalmas nem volt az iskolában, és így néz ki, ne higgyen neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a84a31-7ad3-4e9f-96a3-55245ffe77ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulajdonos 2 millió forintot kér a kiváló állapotnak örvendő nyugati piacos példányért.","shortLead":"A tulajdonos 2 millió forintot kér a kiváló állapotnak örvendő nyugati piacos példányért.","id":"20190824_kulonleges_oldtimer_lada_samarat_arulnak_budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a84a31-7ad3-4e9f-96a3-55245ffe77ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec9a709-3b81-4ee9-aa46-739acc007e99","keywords":null,"link":"/cegauto/20190824_kulonleges_oldtimer_lada_samarat_arulnak_budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 24. 06:41","title":"Különleges oldtimer Lada Samarát árulnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2d471e-16e2-4d5f-8dd0-66839901d16e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés bűntette miatt folytat nyomozást az országgyűlési képviselő ellen.","shortLead":"A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés bűntette miatt folytat nyomozást az országgyűlési képviselő ellen.","id":"20190823_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Demeter_Martat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec2d471e-16e2-4d5f-8dd0-66839901d16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca2c096-1b07-4791-a390-c7a27db2503e","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Demeter_Martat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:43","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Demeter Mártát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már néhány hónapja tudni lehetett, hogy ingyenessé teszi saját gyártású műsorait a YouTube. Most már a pontos dátum is kiderült.","shortLead":"Azt már néhány hónapja tudni lehetett, hogy ingyenessé teszi saját gyártású műsorait a YouTube. Most már a pontos dátum...","id":"20190824_youtube_originals_ingyenes_eleres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae043d8-0fcb-46ab-b4bf-2271aeb30ec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190824_youtube_originals_ingyenes_eleres","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:03","title":"Egy hónap múlva ilyenkor már ingyenesek lesznek a most fizetős YouTube-tartalmak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdd6f3e-d390-4ba8-8066-6932448fb77e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az eseményen két héten keresztül 17 programot láthatnak az érdeklődők, 77 közreműködővel","shortLead":"Az eseményen két héten keresztül 17 programot láthatnak az érdeklődők, 77 közreműködővel","id":"20190823_Kertesz_Akosrol_szolo_portrefilmet_mutatnak_be_a_17_Spinoza_Zsido_Fesztivalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfdd6f3e-d390-4ba8-8066-6932448fb77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693e4d47-294a-4723-a867-e7bde6a1da69","keywords":null,"link":"/kultura/20190823_Kertesz_Akosrol_szolo_portrefilmet_mutatnak_be_a_17_Spinoza_Zsido_Fesztivalon","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:27","title":"Kertész Ákosról szóló portréfilmet mutatnak be a 17. Spinoza Zsidó Fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df538c75-691f-4e8b-90ea-effd44a0a817","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki kihívta a rendőrséget, mert gyanús zajokat hallott a szomszédból, utána pedig egész nap nem látta az ott élő családot. Az ügyeletes az előzmények alapján úgy döntött, nincs szükség intézkedésre, ezért a rendőrfőkapitány vizsgálatot rendelt el, aminek fegyelmi lett a vége. Valószínűleg arról az ügyről van szó, amiben hangos veszekedés és rendőri intézkedés után holtan találtak egy családot.\r

","shortLead":"Valaki kihívta a rendőrséget, mert gyanús zajokat hallott a szomszédból, utána pedig egész nap nem látta az ott élő...","id":"20190824_Belso_vizsgalat_volt_a_rendorsegen_valoszinuleg_a_budapesti_csaladgyilkossaggal_osszefuggesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df538c75-691f-4e8b-90ea-effd44a0a817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488f50b2-46f6-41e4-929a-5914e3b67515","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Belso_vizsgalat_volt_a_rendorsegen_valoszinuleg_a_budapesti_csaladgyilkossaggal_osszefuggesben","timestamp":"2019. augusztus. 24. 11:57","title":"Belső vizsgálat volt a rendőrségen, szinte biztosan a budapesti családgyilkossággal összefüggésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d2c605c-dc47-43ff-86e5-01f57b26ee71","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Éves gyűlését tartja Jackson Hole-ban a Fed, a nemzeti bankok vezetői, a pénzügyminiszterek és sok-sok szakértő Wyoming isten háta mögötti részén keresik a választ a kérdésre.","shortLead":"Éves gyűlését tartja Jackson Hole-ban a Fed, a nemzeti bankok vezetői, a pénzügyminiszterek és sok-sok szakértő Wyoming...","id":"20190823_jackson_hole_powell_fed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d2c605c-dc47-43ff-86e5-01f57b26ee71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e3314c-fdcd-470a-9e9d-522d3fe918ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_jackson_hole_powell_fed","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:20","title":"Elháríthatja a fenyegető globális recessziót az amerikai jegybank?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb79fc7a-d2a6-4e36-9799-3c6de87f6315","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"1356 eddig ingyenes parkolóhely vált fizetőssé a XI kerületben, ezen akadt ki a Mi Hazánk. ","shortLead":"1356 eddig ingyenes parkolóhely vált fizetőssé a XI kerületben, ezen akadt ki a Mi Hazánk. ","id":"20190823_Parkoloorakat_ragaszttott_le_Novak_Elod_a_XI_keruletben_nem_akar_fizetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb79fc7a-d2a6-4e36-9799-3c6de87f6315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50285011-497e-4110-a889-897be12a8cfc","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Parkoloorakat_ragaszttott_le_Novak_Elod_a_XI_keruletben_nem_akar_fizetni","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:58","title":"Parkolóórákat ragasztott le Novák Előd a XI. kerületben, nem akar fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]